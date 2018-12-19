Стало известно, на сколько вырастет «коммуналка» в Самарской области В среду, 19 декабря, стало известно, на сколько повысится стоимость коммунальных услуг после Нового года. Цены на «коммуналку» вырастут в следующем году дважды — в январе, а затем летом, в июле. … - С 1 января повышение тарифов будет на 1,7%. Если