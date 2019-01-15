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Материалы по теме:

В блогах: Как теперь найти крайнего? В Самаре упавшая с крыши глыба льда разбила машину

В блогах: Как теперь найти крайнего? В Самаре упавшая с крыши глыба льда разбила машину

В Самаре упавшей с крыши глыбой льда разбило лобовое стекло и помяло крышу припаркованному у дома автомобилю. Фотографии разбитого авто опубликовал в "Твиттере" один из жителей города. Инцидент случился во дворе на улице Гагарина. "Самое страшное, что за эту 
15 января 2019, 05:28
В Самаре блогер обнаружил туалет

В Самаре блогер обнаружил туалет "над пропастью"

Блогер Александр Жоголев на одной из самарских строек заметил необычный туалет. Он находится на 20-метровой высоте. На самом краю строящегося дома. "Вы только посмотрите на этот чудо-туалет. Вот скажите честно, смогли бы там присесть с газеткой, сигареткой и расслабиться 
15 января 2019, 05:24
Тепло подается в штатном режиме: в Самаре закончен ремонт на Ново-Вокзальной

Тепло подается в штатном режиме: в Самаре закончен ремонт на Ново-Вокзальной

Во вторник, 15 января, по данным на 15:00 в областной столице энергетики устранили технологическое нарушение в работе теплосети на улице Ново-Вокзальной, демонтировав изношенный участок трубы и установив вместо него новый. По данным «ПТС», для потребителей Промышленного района Самары обеспечили штатный 
15 января 2019, 05:08
Назначен и.о. руководителя самарской налоговой службы

Назначен и.о. руководителя самарской налоговой службы

В налоговой региона серьезные перестановки: и.о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области назначена Ольга Крикова, которая ранее была замом главы ведомства. Об этом говорится на официальном сайте УФНС. Напомним, что Александр Вихров, возглавлявший областное управление налоговой с 2015 
15 января 2019, 04:38
В Тольятти автоледи на Mercedes сбила 17-летнего подростка на переходе

В Тольятти автоледи на Mercedes сбила 17-летнего подростка на переходе

В понедельник, 14 января, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 16:00 34-летняя молодая женщина ехала на иномарке Mercedes Benz E200 по улице 40 лет Победы в районе дома № 35. Автомобилистка сбила 17-летнего пешехода, который пересекал дорогу 
15 января 2019, 04:16
А снег идет: осадки в Самаре «задержатся» до четверга

А снег идет: осадки в Самаре «задержатся» до четверга

В выходные в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум по количеству осадков. Превышение показателей отметили сразу на четырех метеостанциях региона. Так, например, в Большой Глушице выпало почти 12 мм осадков, и это превышает рекорд 1984 года, а в Клявлино 
14 января 2019, 07:51
В Самарской области побит рекорд 35-летней давности по количеству выпавшего снега

В Самарской области побит рекорд 35-летней давности по количеству выпавшего снега

Синоптики рассказали, что в выходные в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Превышение показателей отметили в субботу, 12 января, на четырех метеостанциях региона. В Большой Глушице выпало 11,8 мм осадков, что превышает рекорд 1984 года, а 
14 января 2019, 08:51
Снегопад в Самарской области продлится до конца следующей недели

Снегопад в Самарской области продлится до конца следующей недели

Уже завтра, по прогнозу синоптиков, на Самарскую область обрушится очередной снегопад. Причем c перерывами продлиться он может до конца следующей недели. На дорогах будут сильные заносы. Тревожные службы уже начали готовиться к предотвращению возможных ЧП. В ближайшие сутки на улице 
11 января 2019, 08:55
Самарскую область с вечера пятницы оккупируют снегопады, метели и снежные заносы

Самарскую область с вечера пятницы оккупируют снегопады, метели и снежные заносы

В пятницу, 11 января, региональное МЧС начало рассылку предупреждений жителям Самарской области. Людей просят быть особенно осторожными и внимательными из-за резкого изменения погоды. По данным Приволжского УГМС, с 19:00 11 января до вечера субботы местами по Самарской области прогнозируются 
11 января 2019, 04:28
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