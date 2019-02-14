На Самарском речном вокзале отменили все рейсы по Волге. В справочной сообщили, что пассажирские перевозки были прекращены из-за неблагоприятных погодных условий вечером в среду, 5 июля. О том, когда пассажирские суда снова начнут ходить по реке пока не известно. Все …