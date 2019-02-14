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Материалы по теме:

Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары

Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары

В Самаре новая коммунальная авария, и снова на проспекте Ленина, где два дня назад был поврежден трубопровод. Тогда без тепла остались 24 дома и 2 детских сада. Плюс, в результате разлива горячей воды ожоги различной степени тяжести получили двое мужчин. 
14 февраля 2019, 11:43
Заправщик для ракет

Заправщик для ракет

Сызранский завод «Тяжмаш» приступил к первому этапу сборки металлоконструкций для заправки ракет на космодроме «Восточный» в Амурской области. Речь идет об изготовлении заправочной металлической башни высотой с семнадцатиэтажный дом. Общий вес конструкции - около 60 тонн. Сейчас инженеры «Тяжмаша» смонтировали 
14 февраля 2019, 10:53
В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской

В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской

Сварочные работы на месте порыва в центре Самары завершились. Сейчас систему заполняют водой, сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Напомним, что в районе дома № 34 по Первомайской произошло повреждение на подающем трубопроводе диаметром 373 мм. По резервной схеме 
14 февраля 2019, 09:14
Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет

Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет

Трубу, которая «рванула» в четверг днем, 14 февраля, на улице Полевой в Самаре не перекладывали 30 лет. Об этом рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Сейчас на месте порыва работают 50 сотрудников «Предприятия тепловых сетей», они используют 11 единиц 
14 февраля 2019, 05:40
Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре

Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре

С четверга, 14 февраля, в Самарской области снова обещают снег. По прогнозам синоптиков, сегодня в большинстве районов обещают небольшой и умеренный снег, мокрый, местами гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха составит -1, -6 градусов по Цельсию. В ночи на 
14 февраля 2019, 08:37
Ночью в Самарской области обещают мороз до -25

Ночью в Самарской области обещают мороз до -25

На этой неделе самарцам не стоит ждать снегопада - к концу выходных на смену снежным атлантическим циклонам и фронтальным разделам из районов Украины в сторону Южного Урала перемещается антициклон. По прогнозу синоптиков, ветер стихнет, атмосферное давление будет расти, облаков тоже 
11 февраля 2019, 04:23
В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5

В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5

Движение грузовиков по федеральной трассе М-5 на участке между Тольятти и Сызранью восстановлено. Ограничение для большегрузов и автомобилей было снято в 23:00 7 февраля на участке с 890 по 976 км автомобильной трассы, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор». Напомним, что накануне в 
8 февраля 2019, 09:21
В трех районах Самарской области перекрыли трассу из-за снегопада

В трех районах Самарской области перекрыли трассу из-за снегопада

В четверг, 7 февраля, региональное ГУ МЧС предупредило жителей области, что в Нефтегорском, Алексеевском и Борском районах с 97 по 129 км трассы М-5 «Урал» временно ограничили движение всех транспортных средств. Ограничение планируется снять в 09:00 8 февраля, но все 
7 февраля 2019, 10:23
Паника на Волге: появилось видео с попавшим в шторм самарским теплоходом

Паника на Волге: появилось видео с попавшим в шторм самарским теплоходом

В пятницу, 7 июля, в Самаре снова начались пассажирские перевозки по Волге. Об этом журналистам ТРК «ТЕРРА»  сообщили на Самарском речном вокзале. Как уже рассказывала «ТЕРРА», речные рейсы были отменены вечером в среду, 5 июля, из-за неблагоприятных погодных условий. 
7 июля 2017, 11:14
Волгу закрыли

Волгу закрыли

На Самарском речном вокзале отменили все рейсы по Волге. В справочной сообщили, что пассажирские перевозки были прекращены из-за неблагоприятных погодных условий вечером в среду, 5 июля. О том, когда пассажирские суда снова начнут ходить по реке пока не известно. Все 
6 июля 2017, 02:27
Двое спортсменов рисковали жизнью во время шторма на Жигулевском море

Двое спортсменов рисковали жизнью во время шторма на Жигулевском море

Вчера, 12 мая, спасатели Тольятти получили информацию о судне, терпящем бедствие в Жигулевском море. Это случилось в районе села Климовка на территории Шигонского района.

Около четырех часов дня к месту происшествия был направлен поисковый катер с двумя спасателями. Лишь более часа 

13 мая 2016, 10:27
В Оренбуржье введен режим ЧС из-за шторма и метели

В Оренбуржье введен режим ЧС из-за шторма и метели

По данным региональных информагентств, в Оренбуржье перекрыто 20 дорог. В регионе 16 марта действует режим чрезвычайной ситуации. В пунктах обогрева на трассах находятся десятки человек. Как сообщается, вследствие резкого ухудшения метеоусловий в области отменен пробный ЕГЭ. В нескольких районах области 
16 марта 2016, 12:28
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