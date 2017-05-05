Самарский университет им. Королёва лишился права выдавать дипломы гособразца магистрам группы "Экономика и управление". Действие соответствующей аккредитации для учебного заведения приостановил Рособрнадзор.
Из пресс-центра университета на запрос "ТЕРРЫ" пришёл ответ, что причиной стало несоответствие учебных программ самарского вуза федеральным образовательным стандартам. Университет пока не сможет выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать магистрантам отсрочку от армии, однако продолжит выдачу документов собственного образца. Бакалавров решение надзорного ведомства не коснётся.
Представители вуза подчеркнули, что в ходе предстоящей приемной кампании 2017 года Самарскому университету выделено 2531 бюджетное место, и только 60 из них на программы, которые затронуло решение Рособрнадзора. Сейчас администрация учебного заведения предпринимает меры для скорейшего возобновления действия аккредитации по магистерским направлениям группы "Экономика и управление". Также вуз отстаивает права студентов-выпускников на получение дипломов гособразца.
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