Подростки из 22 стран прибыли в "Артек" на первую международную космическую смену В течение трех недель их будут обучать по специальной программе, разработанной Самарским университетом совместно с "Роскосмосом". Всего заявлено 200 школьников, сообщается на сайте СНИУ им. С.П. Королёва.

Впереди у них дегустация космической еды и сеанс прямой связи с МКС. Ребята …