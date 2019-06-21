Китаец выжил после того, как оконная рама рухнула ему на голову с 19-го этажа 17 июня в китайской провинции Шаньдун произошло ЧП. Местный житель шел вдоль одного из домов, когда неожиданно ему на голову рухнула оконная рама из алюминиевого сплава. Отмечается, что рама упала с высоты 19-го этажа.



Как только все случилось, к …