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К 10 июня закончится ремонт дороги до вертолетной площадки в Самаре
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30 мая 2018, 11:01
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«Хор Турецкого» при поддержке «Русского Радио» выступит на набережной в Самаре (6+)
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30 мая 2018, 02:32
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Начал работу единый диспетчерский центр на базе скорой помощи в Самаре
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30 мая 2018, 12:45
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Погибшие туи начали убирать с Московского шоссе в Самаре
В Самаре с Московского шоссе начали убирать посаженные вдоль проезжей части туи. Напомним, в рамках реконструкции магистрали к ЧМ-2018 на придорожной территории высадили 3800 туй и можжевельников. Общая площадь травяного газона составила 80 тысяч квадратных метров. Весной растения получили сильные …
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30 мая 2018, 12:02
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В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль «ВолгаФест»
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29 мая 2018, 09:26
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27 мая откроется Струковский сад в Самаре
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23 мая 2018, 10:25
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30 мая откроется четвертая очередь набережной в Самаре
Открытие четвертой очереди самарской набережной намечено на 30 мая. Об этом сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.
На набережной возведены каскадный фонтан и хозяйственно-бытовой комплекс. Последнее сооружение включает в себя пункт охраны, бытовые помещения и туалет для маломобильных …
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23 мая 2018, 10:02
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С 10 июня спасатели начнут работать на пляжах Самары
Уже с 10 июня спасатели начнут работать на самарских пляжах. Всего запланировано размещение 13 постов, на которых за безопасностью отдыхающих будут следить 48 человек. Их оснастят необходимым спасательным оборудованием. Рядом с ними установят информационные баннеры на трех языках: русском, английском …
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22 мая 2018, 01:29
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Через несколько дней в Самаре откроется музей Эльдара Рязанова
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14 мая 2018, 09:03
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Первая в стране Аллея призывника откроется в Самаре
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20 апреля 2018, 08:52
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Ледовый дворец открылся в Новокуйбышевске
13 марта в Новокуйбышевске открылся первый в городе Дворец спорта с ледовой площадкой. В торжественной церемонии приняли участие представители мэрии и областной администрации.
«Пусть здесь будут воспитываться новые чемпионы, растет здоровое поколение новокуйбышевцев!» - поздравил горожан врио губернатора Самарской области Дмитрий …
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14 марта 2018, 11:15