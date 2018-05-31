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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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К 10 июня закончится ремонт дороги до вертолетной площадки в Самаре

В поселке Управленческий полным ходом идет ремонт дороги на улице Сергея Лазо. Специалисты приводят в порядок участок от Волжского шоссе до вертолетной площадки, протяженностью 2,3 километра с помощью больших карт длинной 100 погонных метров. Площадь отремонтированного покрытия составит 23 тысячи 

30 мая 2018, 11:01
«Хор Турецкого» при поддержке «Русского Радио» выступит на набережной в Самаре (6+)

«Хор Турецкого» при поддержке «Русского Радио» выступит на набережной в Самаре (6+)

В Самаре в субботу, 2 июня, на второй очереди набережной возле бассейна ЦСК ВВС состоится концерт «Праздник песни» (6+) – выступят «Хор Турецкого» и женская арт-группа Soprano. Вместе с «Хором Турецкого» все, кто пришел на концерт, хором споют любимые песни 

30 мая 2018, 02:32
Начал работу единый диспетчерский центр на базе скорой помощи в Самаре

Начал работу единый диспетчерский центр на базе скорой помощи в Самаре

В Самаре на базе скорой помощи начал работу единый диспетчерский центр. После его создания количество диспетчеров по приему и передаче вызовов удалось увеличить почти вдвое – с 8 до 15, сообщает областное правительство. Количество бригад увеличилось на треть - с 
30 мая 2018, 12:45
Погибшие туи начали убирать с Московского шоссе в Самаре

Погибшие туи начали убирать с Московского шоссе в Самаре

В Самаре с Московского шоссе начали убирать посаженные вдоль проезжей части туи. Напомним, в рамках реконструкции магистрали к ЧМ-2018 на придорожной территории высадили 3800 туй и можжевельников. Общая площадь травяного газона составила 80 тысяч квадратных метров. Весной растения получили сильные 
30 мая 2018, 12:02
В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль «ВолгаФест»

В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль «ВолгаФест»

2 и 3 июня в Самаре пройдет традиционный фестиваль набережных «ВолгаФест». Праздник развернется на второй очереди набережной. В этом гуду главной темой фестиваля станет будущее. Организаторы предложат гостям взглянуть на то, как будет выглядеть Самара в 2081 году.

Набережная будет разделена 

29 мая 2018, 09:26
27 мая откроется Струковский сад в Самаре

27 мая откроется Струковский сад в Самаре

27 мая в Самаре после масштабной реконструкции откроется старейший парк города – Струковский сад. На этот день организаторы подготовили большую программу мероприятий. Главным из них станет юбилейный, 25-й фестиваль «Пресса-2018». Для его гостей ведшие СМИ региона подготовят более 20 тематических 

23 мая 2018, 10:25
30 мая откроется четвертая очередь набережной в Самаре

30 мая откроется четвертая очередь набережной в Самаре

Открытие четвертой очереди самарской набережной намечено на 30 мая. Об этом сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.

На набережной возведены каскадный фонтан и хозяйственно-бытовой комплекс. Последнее сооружение включает в себя пункт охраны, бытовые помещения и туалет для маломобильных 
23 мая 2018, 10:02
С 10 июня спасатели начнут работать на пляжах Самары

С 10 июня спасатели начнут работать на пляжах Самары

Уже с 10 июня спасатели начнут работать на самарских пляжах. Всего запланировано размещение 13 постов, на которых за безопасностью отдыхающих будут следить 48 человек. Их оснастят необходимым спасательным оборудованием. Рядом с ними установят информационные баннеры на трех языках: русском, английском 
22 мая 2018, 01:29
Через несколько дней в Самаре откроется музей Эльдара Рязанова

Через несколько дней в Самаре откроется музей Эльдара Рязанова

19 мая там пройдут первые экскурсии.
14 мая 2018, 09:03
Первая в стране Аллея призывника откроется в Самаре

Первая в стране Аллея призывника откроется в Самаре

20 апреля в Самаре откроется первая в России Аллея призывника. Мероприятие пройдет в парке Победы. Аллея будет заложена с посадки одного дерева, и это, впоследствии, должно стать ежегодной традицией.

В открытии примут участие ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Им 

20 апреля 2018, 08:52
Ледовый дворец открылся в Новокуйбышевске

Ледовый дворец открылся в Новокуйбышевске

13 марта в Новокуйбышевске открылся первый в городе Дворец спорта с ледовой площадкой. В торжественной церемонии приняли участие представители мэрии и областной администрации.

«Пусть здесь будут воспитываться новые чемпионы, растет здоровое поколение новокуйбышевцев!» - поздравил горожан врио губернатора Самарской области Дмитрий 

14 марта 2018, 11:15
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