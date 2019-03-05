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В Самарской области уничтожили более 100 кг запрещенных мяса, меда и молочной продукции
В феврале в Самарскую область пытались нелегально ввезти более 103,8 кг продукции животного происхождения. Она была найдена в ручной клади пассажиров в аэропорту Курумоч, сообщили представители Управления Россельхознадзора по Самарской области. В частности, продукцию изъяли у прилетевших из Армении, Таджикистана, Узбекистана. Все …
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5 марта 2019, 02:51
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В Сызрани обрушилась крыша ангара водно-гребной базы: пострадали дорогие лодки
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5 марта 2019, 02:00
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Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером
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5 марта 2019, 01:39
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Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей
Следственные органы задержали и требуют заключить под стражу бизнесмена Сергея Уласевича, которого обвинил в махинациях субподрядчик строительства футбольного стадиона «Самара Арена». Отметим, что господин Уласевич - генеральный директор компании «Стальмонтаж-Электросталь», которая принимала участие в возведении самарского стадиона, рассчитанного на 45 …
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5 марта 2019, 01:11
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У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы
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5 марта 2019, 11:45
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Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной
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5 марта 2019, 11:20
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В Самаре столкнулись пассажирские автобусы: водитель скончался за рулем
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5 марта 2019, 08:29
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С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега
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4 марта 2019, 04:55
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«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша
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4 марта 2019, 04:35
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В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома
Жители Сызрани активно обсуждают в соцсетях новость - в доме № 8 по улице Астраханской рухнул балкон. На снимке, размещенном очевидцем в группе New - Сызрань, видно, что балкон второго этажа «приземлился» прямо в сугроб. Он не был застеклен, …
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4 марта 2019, 09:35
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В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах
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26 февраля 2019, 12:45
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В Сызрани восстановили теплоснабжение 30 жилых домов после аварии
В Сызрани устранили коммунальную аварию, из-за которой было приостановлено теплоснабжение почти 30 жилых домов и нескольких социальных объектов. Напомним, что порыв на подающем и обратном трубопроводе диаметром 377 мм на улице Кирова в Сызрани произошел 21 февраля. На время …
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22 февраля 2019, 10:35
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С 1 июля отопление подорожает на 3%
В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную …
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20 февраля 2019, 05:16
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В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской
Сварочные работы на месте порыва в центре Самары завершились. Сейчас систему заполняют водой, сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Напомним, что в районе дома № 34 по Первомайской произошло повреждение на подающем трубопроводе диаметром 373 мм. По резервной схеме …
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14 февраля 2019, 09:14
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