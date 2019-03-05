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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 04.03.2019 
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Материалы по теме:

В Самарской области уничтожили более 100 кг запрещенных мяса, меда и молочной продукции

В Самарской области уничтожили более 100 кг запрещенных мяса, меда и молочной продукции

В феврале в Самарскую область пытались нелегально ввезти более 103,8 кг продукции животного происхождения. Она была найдена в ручной клади пассажиров в аэропорту Курумоч, сообщили представители Управления Россельхознадзора по Самарской области. В частности, продукцию изъяли у прилетевших из Армении, Таджикистана, Узбекистана. Все 
5 марта 2019, 02:51
В Сызрани обрушилась крыша ангара водно-гребной базы: пострадали дорогие лодки

В Сызрани обрушилась крыша ангара водно-гребной базы: пострадали дорогие лодки

Во вторник, 5 марта, стало известно о частичном обрушении металлической крыши склада ангарного типа на площади около 450 кв. м (общая площадь — 900 квадратов) на улице Курортной в Сызрани. Как сообщили в ГУ МЧС, в результате происшествия никто не 
5 марта 2019, 02:00
Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером

Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером

Ремонт на теплотрассе на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе в Самаре рассчитывают закончить в 23:00 вторника, 5 марта. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, в 5:00 во вторник там произошел прорыв теплотрассы диаметром 900 мм.
 
- Для 
5 марта 2019, 01:39
Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей

Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей

Следственные органы задержали и требуют заключить под стражу бизнесмена Сергея Уласевича, которого обвинил в махинациях субподрядчик строительства футбольного стадиона «Самара Арена». Отметим, что господин Уласевич - генеральный директор компании «Стальмонтаж-Электросталь», которая принимала участие в возведении самарского стадиона, рассчитанного на 45 
5 марта 2019, 01:11
У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы

У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы

У 60-летнего жителя областной столицы изъяли целый арсенал оружия, сообщили в Управлении ФСБ России по Самарской области. 12 февраля в квартирах этого мужчины нашли шесть осколочных гранат времен Первой мировой войны «Kugelhandgranate 13» без запалов, четыре раритетных револьвера без маркировки, 
5 марта 2019, 11:45
Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной

Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной

Коммунальщики устраняют аварию на улице Аэродромной — там прорвало водопроводную трубу неподалеку от торгового центра «Аврора-молл». Как сообщили в «РКС-Самара», скрытую утечку нашли в воскресенье, 3 марта, около дома № 36 по улице Аэродромной. Сначала вода не выходила на поверхность 
5 марта 2019, 11:20
В Самаре столкнулись пассажирские автобусы: водитель скончался за рулем

В Самаре столкнулись пассажирские автобусы: водитель скончался за рулем

В понедельник вечером, 4 марта, в Промышленном районе областной столицы в ДТП попали два автобуса. По данным регионального ГУ МЧС, оно случилось на 5-ой линии 9 Просеки. На место выехали 4 сотрудника ведомства. Когда они прибыли по указанному адресу, то 
5 марта 2019, 08:29
С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега

С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега

С улиц, дорог, парков, скверов и набережной Самары за эту зиму коммунальщики вывезли 765 000 тонн снега. В прошлом году за этот же период убрали только 500 000 тонн. В понедельник, 4 марта, такие цифры озвучили на еженедельном совещании в 
4 марта 2019, 04:55
«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша

«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша

Второй раз за этот год у самарского театра драмы «Камерная сцена» протекла крыша. В здании на улице Некрасовской повсюду течет вода, сотрудникам только и остается, что подставлять ведра для воды, капающей с потолка и стен. На видео, снятом в театре, 
4 марта 2019, 04:35
В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома

В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома

Жители Сызрани активно обсуждают в соцсетях новость - в доме № 8 по улице Астраханской рухнул балкон. На снимке, размещенном очевидцем в группе New - Сызрань, видно, что балкон второго этажа «приземлился» прямо в сугроб. Он не был застеклен, 
4 марта 2019, 09:35
В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах

В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах

Во вторник, 26 февраля, в Самаре ведутся ремонтные работы на теплосети в районе дома № 136 по улице Физкультурной.
 
- Всем управляющим компаниям рекомендовано перевести жилые дома на резервную схему теплоснабжения. В планах специалистов «ПТС» завершить все ремонтные работы на объекте 
26 февраля 2019, 12:45
В Сызрани восстановили теплоснабжение 30 жилых домов после аварии

В Сызрани восстановили теплоснабжение 30 жилых домов после аварии

В Сызрани устранили коммунальную аварию, из-за которой было приостановлено теплоснабжение почти 30 жилых домов и нескольких социальных объектов. Напомним, что порыв на подающем и обратном трубопроводе диаметром 377 мм на улице Кирова в Сызрани произошел 21 февраля. На время 
22 февраля 2019, 10:35
С 1 июля отопление подорожает на 3%

С 1 июля отопление подорожает на 3%

В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную 

20 февраля 2019, 05:16
В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской

В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской

Сварочные работы на месте порыва в центре Самары завершились. Сейчас систему заполняют водой, сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Напомним, что в районе дома № 34 по Первомайской произошло повреждение на подающем трубопроводе диаметром 373 мм. По резервной схеме 
14 февраля 2019, 09:14
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