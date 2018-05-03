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Материалы по теме:

Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области

Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области

В Самарской области в субботу, 28 апреля, ожидаются гроза и сильный ветер, сообщили в МЧС.

«По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» с 7 часов до 19 часов 28 апреля облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 

27 апреля 2018, 04:26
МЧС провело на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» масштабную тренировку

МЧС провело на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» масштабную тренировку

В Самаре МЧС провело 
26 апреля 2018, 03:59
МЧС сообщило об ухудшении погодных условий в Самарской области‍

МЧС сообщило об ухудшении погодных условий в Самарской области‍

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ухудшение погодных условий, передает региональное ГУ МЧС. По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью местами небольшой дождь, днем возможна гроза. Ветер южный 7-12 м/с, днем местами порывы до 20 метров в секунду. Спасатели напоминают, 

25 апреля 2018, 04:24
94 дачных участка и три моста остаются подтопленными в Самарской области

94 дачных участка и три моста остаются подтопленными в Самарской области

ГУ МЧС России по Самарской области отчиталась о паводковой обстановке в регионе. По состоянию на 24 апреля в зоне подтопления находились 30 приусадебных участков, 38 дачных домов, и 94 дачных участка. . В частности, на полуострове «Копылово» в Тольятти под 

25 апреля 2018, 10:24
Ракетные комплексы «Искандер-М» поразили цели на полигоне в Оренбургской области

Ракетные комплексы «Искандер-М» поразили цели на полигоне в Оренбургской области

В Оренбургской области прошли учения в рамках заключительного этапа лагерного сбора ракетных подразделений 2-й общевойсковой армии. На них отрабатывалось выполнение задач расчетами ракетных комплексов «Искандер-М». Всего в мероприятии были задействованы 300 человек и 40 единиц техники.

Учения проходили в условиях максимально 

2 апреля 2018, 06:09
На «Металлурге» экстренные службы учили спасать людей из-под обрушенных трибун

На «Металлурге» экстренные службы учили спасать людей из-под обрушенных трибун

Утром 29 марта на «Металлурге» прошли большие учения. На них отрабатывалась организация оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавшим в чрезвычайной ситуации на стадионе. В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, Поисково-спасательной службы области, Центра медицины катастроф и других оперативных 

30 марта 2018, 08:39
Солдат-контрактник из Мордовии погиб в Тольятти

Солдат-контрактник из Мордовии погиб в Тольятти

28 февраля в Тольятти произошла трагедия во время военных учений. У 25-летнего солдата Александра Лоткова не раскрылся парашют, и он погиб. Других подробностей о происшествии пока нет.

Военнослужащий приехал в Автоград из села Чукалы Республики Мордовия. По словам родных, 
2 марта 2018, 02:46
Масштабные учения войск химзащиты стартовали под Самарой

Масштабные учения войск химзащиты стартовали под Самарой

Под Самарой в понедельник, 26 февраля, начались масштабные учения спецподразделений радиационной, химической и биологической защиты. На сборах отработают навыки 1400 военнослужащих, прибывших из регионов Урала, Сибири и Поволжья, сообщила пресс-служба ЦВО. Военные будут выполнять задачи по применению средств РХБ-разведки. Бойцы 

27 февраля 2018, 02:09
В самарском торговом центре ликвидировали последствия «взрыва»

В самарском торговом центре ликвидировали последствия «взрыва»

Бойцы оперативных служб Самары провели учения в ТЦ «МегаСити». Несколько десятков машин и сотни сотрудников различных служб ликвидировали серьезное "ЧП". По легенде, в торговом центре произошел пожар. Затем взорвался газовый баллон. Обрушились перекрытия. Пострадали около 40 человек. Вместе с пожарными 

1 августа 2013, 01:23
Минтранс Самарской области добивается сноса пристроя в ТЦ

Минтранс Самарской области добивается сноса пристроя в ТЦ "МегаСити"

В этот понедельник, 8 апреля, Арбитражный суд Самарской области продолжил рассматривать иск регионального министерства строительства к ООО "Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском". Ведомство требует в двухнедельный срок снести пристрой к ТЦ "МегаСити". Напомним, в 2012 году с аналогичным заявлением 

8 апреля 2013, 12:30
Самарский стройнадзор требует остановить расширение ТЦ

Самарский стройнадзор требует остановить расширение ТЦ "МегаСити"

Государственная инспекция строительного надзора Самарской губернии потребовала приостановить возведение пристроя к торговому центру "МегаСити". Работы ведет компания "Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском". Она аффилирована известному самарскому предпринимателю Виктору Суркову. Иск ведомства рассматривают в областном арбитражном суде. Как следует из 

29 ноября 2012, 02:30
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