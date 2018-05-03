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Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области
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27 апреля 2018, 04:26
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МЧС провело на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» масштабную тренировку
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26 апреля 2018, 03:59
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МЧС сообщило об ухудшении погодных условий в Самарской области
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ухудшение погодных условий, передает региональное ГУ МЧС. По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью местами небольшой дождь, днем возможна гроза. Ветер южный 7-12 м/с, днем местами порывы до 20 метров в секунду. Спасатели напоминают, …
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25 апреля 2018, 04:24
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94 дачных участка и три моста остаются подтопленными в Самарской области
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25 апреля 2018, 10:24
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Ракетные комплексы «Искандер-М» поразили цели на полигоне в Оренбургской области
В Оренбургской области прошли учения в рамках заключительного этапа лагерного сбора ракетных подразделений 2-й общевойсковой армии. На них отрабатывалось выполнение задач расчетами ракетных комплексов «Искандер-М». Всего в мероприятии были задействованы 300 человек и 40 единиц техники.
Учения проходили в условиях максимально …
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2 апреля 2018, 06:09
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На «Металлурге» экстренные службы учили спасать людей из-под обрушенных трибун
Утром 29 марта на «Металлурге» прошли большие учения. На них отрабатывалась организация оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавшим в чрезвычайной ситуации на стадионе. В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, Поисково-спасательной службы области, Центра медицины катастроф и других оперативных …
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30 марта 2018, 08:39
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Солдат-контрактник из Мордовии погиб в Тольятти
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2 марта 2018, 02:46
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Масштабные учения войск химзащиты стартовали под Самарой
Под Самарой в понедельник, 26 февраля, начались масштабные учения спецподразделений радиационной, химической и биологической защиты. На сборах отработают навыки 1400 военнослужащих, прибывших из регионов Урала, Сибири и Поволжья, сообщила пресс-служба ЦВО. Военные будут выполнять задачи по применению средств РХБ-разведки. Бойцы …
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27 февраля 2018, 02:09
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В самарском торговом центре ликвидировали последствия «взрыва»
Бойцы оперативных служб Самары провели учения в ТЦ «МегаСити». Несколько десятков машин и сотни сотрудников различных служб ликвидировали серьезное "ЧП". По легенде, в торговом центре произошел пожар. Затем взорвался газовый баллон. Обрушились перекрытия. Пострадали около 40 человек. Вместе с пожарными …
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1 августа 2013, 01:23
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Минтранс Самарской области добивается сноса пристроя в ТЦ "МегаСити"
В этот понедельник, 8 апреля, Арбитражный суд Самарской области продолжил рассматривать иск регионального министерства строительства к ООО "Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском". Ведомство требует в двухнедельный срок снести пристрой к ТЦ "МегаСити". Напомним, в 2012 году с аналогичным заявлением …
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8 апреля 2013, 12:30
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Самарский стройнадзор требует остановить расширение ТЦ "МегаСити"
Государственная инспекция строительного надзора Самарской губернии потребовала приостановить возведение пристроя к торговому центру "МегаСити". Работы ведет компания "Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском". Она аффилирована известному самарскому предпринимателю Виктору Суркову. Иск ведомства рассматривают в областном арбитражном суде. Как следует из …
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29 ноября 2012, 02:30