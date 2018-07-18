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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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С пятницы, 13 июля, в Тольятти будет перекрыто движение транспорта по улице Ленина на участке от  Ларина до бульвара 50 лет Октября. Рабочие будут устранять на пересечении улицы Ленина и бульвара 50 лет Октября подтопление, сообщили в мэрии Тольятти. Работы 
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В блогах: «Вы зачем в парке Металлургов все разломали?»

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В Самаре на Металлурге очистили озеро и построили новый лебяжий дом

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«Проверили 
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В Самаре на ремонт парка Металлургов добавят 56 миллионов рублей

В Самаре на ремонт парка Металлургов добавят 56 миллионов рублей

Муниципальное предприятие «Парки Самары» ищет подрядчика для продолжения ремонта парка 50-летия Октября (парк Металлургов), который начали минувшим летом. Нужно очистить дно озера и отремонтировать парковый водопровод и оборудование фонтана «Царевна-Лебедь». Кроме того, должны обновить систему наружного освещения и ограду памятника 

8 ноября 2017, 11:06
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