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Почему в самарское метро не завезут вагоны из Москвы
Самарские власти намерены привести в порядок парк метрополитена. Для обновления рассматривались два варианта: ремонт имеющихся вагонов, либо получение на безвозмездной основе вагонов «Русич» из Москвы.
В итоге было решено провести ремонт наличного состава. Обслуживание «Русичей» потребовало бы переоснащения ремонтной …
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17 июля 2018, 01:15
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Поплыли: после ливня размыло склоны четвертой очереди набережной в Самаре
Жители областной столицы жалуются на качество ремонта на четвертой очереди набережной Волги. После дождя, накрывшего накануне Самару, земля со склонов у монумента «Ладья» буквально стекла на новые тротуары, на газонах появились заметные проплешины, а перед ограждениями набережной образовались «возвышенности» из …
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17 июля 2018, 12:31
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Работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» завершены почти наполовину в Самаре
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13 июля 2018, 10:35
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Улицу Ленина на неделю перекроют в Тольятти
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13 июля 2018, 08:42
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В блогах: «Вы зачем в парке Металлургов все разломали?»
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16 мая 2018, 11:53
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В Самаре на Металлурге очистили озеро и построили новый лебяжий дом
Глава администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков опубликовал фотографии из парка 50-летия Октября (парк Металлургов), где заканчиваются работы по благоустройству. В парке очистили озеро, установили новые туалетные кабинки, обустроили танцевальную площадку со сценой и сделали новый лебяжий дом.
«Проверили …
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13 декабря 2017, 03:23
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В Самаре нашли временный дом для лебедей
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8 ноября 2017, 01:20
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В Самаре на ремонт парка Металлургов добавят 56 миллионов рублей
Муниципальное предприятие «Парки Самары» ищет подрядчика для продолжения ремонта парка 50-летия Октября (парк Металлургов), который начали минувшим летом. Нужно очистить дно озера и отремонтировать парковый водопровод и оборудование фонтана «Царевна-Лебедь». Кроме того, должны обновить систему наружного освещения и ограду памятника …
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8 ноября 2017, 11:06