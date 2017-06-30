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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Сколько денег нести врачам: блогер сравнил цены на медуслуги в Самаре и Новокуйбышевске

Сколько денег нести врачам: блогер сравнил цены на медуслуги в Самаре и Новокуйбышевске

Блогер Роман Сараев сравнивает медиков Новокуйбышевска и 116-го километра. "Я как-то клеймил коммунальщиков 116 км, что они застряли в 90-х по сравнению с прогрессивными новокуйбышевскими коллегами. Теперь имею небольшой опыт общения с медработниками Куйбышевского района г. о. Самара и 
30 июня 2017, 06:00
Топ-менежера самарского оборонного завода задержали сотрудники ФСБ

Топ-менежера самарского оборонного завода задержали сотрудники ФСБ

С поличным при получении 1 миллиона 600 тысяч рублей взят замдиректора оборонного госпредприятия «Самарский завод «Коммунар». По версии следствия, в этом месяце топ-менеджер пообещал руководителю некой фирмы заключение договора с заводом на выполнение строительных работ. За помощь попросил передать деньги 

28 июня 2017, 10:30
В Сингапуре придумали способ легкой траты криптовалют

В Сингапуре придумали способ легкой траты криптовалют

Сингапурский стартап TenX придумал способ решения большой проблемы обладателей криптовалют – невозможности расходовать сбережения привычным способом. Речь идет о созданном приложении для iOS и Android, которое является одновременно и кошельком, и децентрализированной бесплатной биржей для обмена криптовалют.
Как поясняют эксперты, 

28 июня 2017, 08:02
Дорожные деньги: Самарская область претендует на дополнительные трансферты

Дорожные деньги: Самарская область претендует на дополнительные трансферты

Поддержкой в строительстве школ глава региона Николай Меркушкин заручился в ходе рабочей встречи с руководителем бюджетного комитета Государственной думы Андрея Макарова, в которой принял участие его заместитель, депутат от Самарской области Леонид Симановский. По итогам перераспределения средств федерального бюджета губерния 

27 июня 2017, 04:26
Исчезнувшие миллионы: лжесотрудница мэрии присвоила чужие соцвыплаты

Исчезнувшие миллионы: лжесотрудница мэрии присвоила чужие соцвыплаты

В Кировский районный суд направлено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Лжесотрудница мэрии присвоила  более 11 миллионов рублей для соцвыплат. В деле 34 эпизода.

Преступления были совершены с сентября 2012 по апрель 2016 года. Обвиняемая, по версии следствия, выдавала 

23 июня 2017, 01:05
Женщину-банкира будут судить за хищение 185 миллионов у «Россельхозбанка»

Женщину-банкира будут судить за хищение 185 миллионов у «Россельхозбанка»

В Самарской области направлено в суд уголовное дело о хищении мошенниками 185 миллионов рублей у «Россельхозбанка». На скамье подсудимых двое, в том числе сотрудник финансового учреждения.  По сообщению региональной прокуратуры, директор ООО «Совхоз России» Виктор Карпунин и управляющий допофисом «Россельхозбанка» 

16 июня 2017, 10:45
В Самарской области при ремонте школы пропало почти полмиллиона рублей

В Самарской области при ремонте школы пропало почти полмиллиона рублей

В Жигулевске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при ремонте местной школы. Совершено хищение около 400 тысяч рублей. В совершении преступления подозревают 50-летнюю жительницу Ставропольского района, которая работает на одном из тольяттинских предприятий.

По данным силовиков, используя свое служебное положение, она 

9 июня 2017, 01:49
Тольяттинская бизнес-леди заработала более 5 млн рублей на фиктивных договорах продажи мебели

Тольяттинская бизнес-леди заработала более 5 млн рублей на фиктивных договорах продажи мебели

Теперь ее будут судить в Автозаводском районном суде Тольятти. На скамье подсудимых оказалась индивидуальный предприниматель Галина Щанина, которую обвиняют в мошенничестве. В деле - 31 эпизод.
По версии следствия, коммерсант в период с 2012-ого по 2015-ый год заключала договоры на 

6 июня 2017, 02:15
В Сызрани пропал без вести священнослужитель

В Сызрани пропал без вести священнослужитель

Полиция Сызрани разыскивает без вести пропавшего 53-летнего Фарбмана Михаила Марковича, уроженца города Самара. 24 февраля прошлого года он ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся, передает ГУ МВД по Самарской области.

На вид мужчине 50-55 
3 июня 2017, 12:32
Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову

Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову

Она ушла из дома на улице Островского в понедельник утром, 24 апреля. Повела сына в школу. Потом планировала зайти домой, переодеться и пойти на встречу с подругой. Последняя Алену так и не дождалась.
Пропавшая была одета  в короткую  бежевую куртку,  

25 апреля 2017, 05:07
Интерпол ищет самарца, уехавшего воевать за запрещенные организации

Интерпол ищет самарца, уехавшего воевать за запрещенные организации

Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Самары Артема Широбокова. По данным Следственного комитета России, в качестве наемника самарец воевал в рядах запрещенной в нашей стране организации «Правый сектор» и батальоне «Азов». Широбокову заочно предъявлено обвинение по статье «Участие наемника 

15 марта 2017, 11:19
В Самаре ищут подозреваемую в обмане пенсионерки

В Самаре ищут подозреваемую в обмане пенсионерки

Самарские полицейские разыскивают девушку, подозреваемую в хищении денег 78-летней пенсионерки. По данным силовиков, преступление было совершено путем обмана, в квартире дома на улице Дыбенко.

Подозреваемая – девушка славянской внешности, ростом около 160 сантиметров, на вид ей примерно 25 лет. 
6 марта 2017, 03:11
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