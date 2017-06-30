Самарские полицейские разыскивают двух женщин, похитивших крупную сумму денег у 70-летней пенсионерки. Потерпевшая рассказала, что отдала мошенницам полмиллиона за сеанс «по снятию порчи». Возбуждено уголовное дело. Обе подозреваемые попали в объектив камеры наблюдения. В полиции предоставили видео. Всех, у кого есть информация о личностях и местонахождении разыскиваемых, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (846) 262-27-11, 8-917-159-12-03 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
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Сколько денег нести врачам: блогер сравнил цены на медуслуги в Самаре и Новокуйбышевске
Блогер Роман Сараев сравнивает медиков Новокуйбышевска и 116-го километра. "Я как-то клеймил коммунальщиков 116 км, что они застряли в 90-х по сравнению с прогрессивными новокуйбышевскими коллегами. Теперь имею небольшой опыт общения с медработниками Куйбышевского района г. о. Самара и …
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30 июня 2017, 06:00
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Топ-менежера самарского оборонного завода задержали сотрудники ФСБ
С поличным при получении 1 миллиона 600 тысяч рублей взят замдиректора оборонного госпредприятия «Самарский завод «Коммунар». По версии следствия, в этом месяце топ-менеджер пообещал руководителю некой фирмы заключение договора с заводом на выполнение строительных работ. За помощь попросил передать деньги …
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28 июня 2017, 10:30
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В Сингапуре придумали способ легкой траты криптовалют
Сингапурский стартап TenX придумал способ решения большой проблемы обладателей криптовалют – невозможности расходовать сбережения привычным способом. Речь идет о созданном приложении для iOS и Android, которое является одновременно и кошельком, и децентрализированной бесплатной биржей для обмена криптовалют.
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28 июня 2017, 08:02
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Дорожные деньги: Самарская область претендует на дополнительные трансферты
Поддержкой в строительстве школ глава региона Николай Меркушкин заручился в ходе рабочей встречи с руководителем бюджетного комитета Государственной думы Андрея Макарова, в которой принял участие его заместитель, депутат от Самарской области Леонид Симановский. По итогам перераспределения средств федерального бюджета губерния …
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27 июня 2017, 04:26
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Исчезнувшие миллионы: лжесотрудница мэрии присвоила чужие соцвыплаты
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23 июня 2017, 01:05
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Женщину-банкира будут судить за хищение 185 миллионов у «Россельхозбанка»
В Самарской области направлено в суд уголовное дело о хищении мошенниками 185 миллионов рублей у «Россельхозбанка». На скамье подсудимых двое, в том числе сотрудник финансового учреждения. По сообщению региональной прокуратуры, директор ООО «Совхоз России» Виктор Карпунин и управляющий допофисом «Россельхозбанка» …
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16 июня 2017, 10:45
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В Самарской области при ремонте школы пропало почти полмиллиона рублей
В Жигулевске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при ремонте местной школы. Совершено хищение около 400 тысяч рублей. В совершении преступления подозревают 50-летнюю жительницу Ставропольского района, которая работает на одном из тольяттинских предприятий.
По данным силовиков, используя свое служебное положение, она …
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9 июня 2017, 01:49
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Тольяттинская бизнес-леди заработала более 5 млн рублей на фиктивных договорах продажи мебели
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6 июня 2017, 02:15
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В Сызрани пропал без вести священнослужитель
Полиция Сызрани разыскивает без вести пропавшего 53-летнего Фарбмана Михаила Марковича, уроженца города Самара. 24 февраля прошлого года он ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся, передает ГУ МВД по Самарской области.
На вид мужчине 50-55 …
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3 июня 2017, 12:32
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Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову
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25 апреля 2017, 05:07
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Интерпол ищет самарца, уехавшего воевать за запрещенные организации
Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Самары Артема Широбокова. По данным Следственного комитета России, в качестве наемника самарец воевал в рядах запрещенной в нашей стране организации «Правый сектор» и батальоне «Азов». Широбокову заочно предъявлено обвинение по статье «Участие наемника …
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15 марта 2017, 11:19
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В Самаре ищут подозреваемую в обмане пенсионерки
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6 марта 2017, 03:11