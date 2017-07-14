Анализ более, чем шестисот предложений аренды жилья в столице губернии провел Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Средняя цена по городу в июне составила около 10,5 тысяч рублей в месяц, при этом съемную однокомнатную малосемейку можно подыскать и за 8,5 тысяч. Максимальную арендную плату требуют владельцы трехкомнатных квартир улучшенной планировки в кирпичных домах. За такое жилье придется заплатить более 17,5 тысяч рублей в месяц. Впрочем, наибольшая доля на рынке именно у однушек - их предлагают снять в четырех случаях из пяти. Больше всего предложений в Октябрьском районе. Одновременно в Самаре падает и стоимость жилой недвижимости. Как уже сообщала Терра, в июне средняя удельная цена квадратного метра в новостройке составила 48 тысяч 145 рублей. По сравнению с маем, снижение составило почти 1300 рублей, а с прошлым годом - больше, чем 5 тысяч. На вторичном рынке месячное падение цен оказалось скромнее - 194 рубля за квадратный метр. На сегодня среднее предложение на рынке вторичного жилья - 55 тысяч 683 рубля за квадрат.
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