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В блогах: в Самаре сняли постапокалиптический сериал
На видеохостинге youtube выложили пилот постапокалиптического сериала «Смотри в оба», снятого в Самарской области. Его снимали в 2016 году в селах Тимашево и Старый Буян, а …
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12 декабря 2017, 02:25
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В Сызрани двухлетний ребенок закрыл на балконе маму в одном халате
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11 декабря 2017, 09:48
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В одних пижамах и без денег: В Сызрани семья выбежала на мороз из горящего дома
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9 декабря 2017, 02:43
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В Сызрани водитель Kia Sportage протаранил битумовоз на Локомобильной
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8 декабря 2017, 01:36
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В блогах: «Доктор Дно» выпустил видео про самарский дом-рашпиль
Блогер Антон Черепок поведал, что проект «Доктор Дно» продолжает «рубить рифмованную правду-матку о самарских событиях».
«В этот раз безумная история про покраску дома-рашпиля на проспекте Ленина. Который для нас памятник брутализма, а для кого-то - поверхность для рисунков. …
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5 декабря 2017, 12:19
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«Все зубы выпали»: В Сызрани иномарка опрокинула маршрутку с пассажирами
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4 декабря 2017, 10:33
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В Самаре «УАЗ-Патриот» загорелся на ходу у станции «Безымянка»
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1 декабря 2017, 12:44
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На «Самара Арене» установили большую часть деталей козырька купола
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1 декабря 2017, 10:48
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Ученые зафиксировали две мощные вспышки на Солнце
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25 июля 2016, 10:03
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На Солнце зафиксирована экстремальная вспышка
Сотрудники американского космического агентства зарегистрировали на небесном светиле экстремальную вспышку. Как поясняют исследователи, пятно неделю назад стало резко увеличиваться в размерах, однако данные мониторинга не внушали специалистам особых опасений. И вот накануне пятно неожиданно для исследователей вошло в активную фазу, …
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19 апреля 2016, 01:40
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На Солнце произошли сразу несколько мощных вспышек
В минувшие выходные ученые зафиксировали на Солнце ряд сильных вспышек. Однако бить тревогу специалисты не собираются, отмечая, что активность небесного светила в этом плане ожидается умеренная. Хотя не исключено ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Впрочем, вспоминают сегодня ученые, нынешняя активность …
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2 ноября 2015, 10:50
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NASA опубликовало новое фото солнечной вспышки
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25 августа 2015, 10:56