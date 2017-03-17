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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Проценты по банковским вкладам хотят обложить налогом

Проценты по банковским вкладам хотят обложить налогом

В России не планируют взимать подоходный налог с процентов по банковским вкладам, заявили в Министерстве финансов. С предложением вычитать НДФЛ с депозита выступил накануне Российский союз промышленников и предпринимателей. В организации посчитали, что новый сбор позволит устранить диспропорции в налогообложении 

17 марта 2017, 03:35
Посчитали россиян, которые прячут деньги дома

Посчитали россиян, которые прячут деньги дома

В 2016 году в России значительно выросла доля граждан, которые предпочитают хранить деньги дома в наличной форме. Сейчас такую заначку имеют 23 процента россиян. Это на 5 процентов больше, чем в 2015-м. Исследование было проведено социологами из Российской академии народного 

14 марта 2017, 04:36
Самарский филиал банка ВТБ 24 возглавила Зарина Плукчи

Самарский филиал банка ВТБ 24 возглавила Зарина Плукчи

Кадровые перестановки в самарском филиале одного из крупнейших розничных банков ВТБ 24. Новым управляющим стала Зарина Плукчи, до этого почти год работавшая в статусе «и. о». Прежний руководитель - Дмитрий Лысов ушел с должности по семейным обстоятельствам. Объявлено, что в 

13 марта 2017, 12:40
Минкомсвязи с июня 2017-го введет удаленную идентификацию граждан в банках

Минкомсвязи с июня 2017-го введет удаленную идентификацию граждан в банках

С июня этого года в ряде отечественных банков введут систему дистанционной идентификации граждан при открытии вкладов и счетов, внедренную Минкомсвязи России. Об этом говорится на портале правовых документов.
Такие технологии успешно применяются различными финансовыми учреждениями, однако полученные клиентами пароли и 

9 марта 2017, 03:29
В РФ появился первый безналичный город

В РФ появился первый безналичный город

Правительство Татарстана совместно со Сбербанком открыло первый на территории РФ «безналичный» и «бесконтактный» город. Как сообщается, в проекте задействован Зеленодольск с населением порядка 100 000 человек.
В соответствии с существовавшим планом, Сбербанк поставил в 70% торгово-офисных точках Зеленодольска pos-терминалы. Они принимают 

13 октября 2016, 05:21
Visa устранила неполадки в работе российских карт за рубежом

Visa устранила неполадки в работе российских карт за рубежом

Часть российских пластиковых карт Visa перестала работать за границей, сообщает РИА Новости. Эксперты заявили о техническом сбое со стороны платежной системы. В пресс-службе Visa подтвердили, что проблемы при проведении финансовых операций с пластиковыми картами вызваны техническими неполадками.
Представители международного платежного 

1 сентября 2016, 08:10
Сбербанк прогнозирует отказ от пластиковых карт в России к 2018 году

Сбербанк прогнозирует отказ от пластиковых карт в России к 2018 году

Старший вице-президент Сбербанка по IT-технологиям Никита Волков заявил, что уже к 2018 году россияне откажется от использования пластиковых карт. Он считает, что уже в скором времени начнется революция в области совершений платежей.
Волков поделился своим мнением во время международного хакатона 

2 августа 2016, 06:12
Компании Поволжья могут подключиться к платежной системе Сбербанка за пять рабочих дней

Компании Поволжья могут подключиться к платежной системе Сбербанка за пять рабочих дней

Организации, оказывающие услуги населению и осуществляющие регулярный сбор платежей, теперь могут подключиться к платежной системе  Сбербанка за пять рабочих дней, используя сервис онлайн-саморегистрации. Для оплаты услуг в Поволжье банк предоставляет обширную сеть устройств самообслуживания, насчитывающую свыше 7000 банкоматов и терминалов, более 

19 апреля 2016, 04:31
В России появился новый вид хищений с банковских карт

В России появился новый вид хищений с банковских карт

Мошенники нашли новый способ хищения денег с пластиковых карт, оснащенных технологиями бесконтактной оплаты товаров, путем перехвата сигналов с помощью специальных устройств. Суть схемы похожа на способ взлома угонщиками электрозамков автомобилей. Кражи происходят в транспорте, на рынке, в магазине... Момент воровства 
22 января 2016, 01:26
Россия приступила к выпуску собственного аналога карт Visa и MasterCard

Россия приступила к выпуску собственного аналога карт Visa и MasterCard

Работать с национальной платёжной системой "Мир" уже согласились 35 банков страны. Среди кредитных учреждений Сбербанк, "Газпромбанк", "Альфа-банк", "Связь-банк" и другие. С помощью карт "Мир" можно будет оплачивать покупки в розничных магазинах и глобальной Сети, совершать переводы, вносить и снимать наличные. 
15 декабря 2015, 04:53
Интрига вокруг платежной системы Visa

Интрига вокруг платежной системы Visa

Скандал вокруг карт Visa начался после того, как руководство платежной системы направило банкам письмо, в котором предупредило о возможных проблемах у пользователей карт после 1 октября. Дело в том, что с этого момента все транзакции должны проходить через Национальную систему 
30 сентября 2015, 01:10
На российском рынке пластиковых карт появится японская JCB

На российском рынке пластиковых карт появится японская JCB

В России в текущем месяце ожидается появление новых пластиковых карт, способных составить серьезную конкуренцию MasterCard и Visa. Японская платежная система Japan Credit Bureau (JCB) до конца 2015 года намерена установить сотрудничество с Национальной системой платежных карт (НСПК). Выпускать японский «пластик» 
4 марта 2015, 04:38
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