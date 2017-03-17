Снятие наличных с пластиковых карт может подорожать, пишут "Ведомости". Visa первой из платежных систем разрешила банкам вводить для клиентов комиссии за обналичивание денег. Ранее это было запрещено. Как правило, сейчас владельцы банкоматов делают снятие наличных в своих терминалах бесплатным, а некоторые в любых случаях не берут комиссию, выплачивая межбанковский процент по транзакции из собственных средств. По мнению экспертов, новая тарифная политика Visa принципиально поменяет рынок. Mastercard уже поддержала изменения и может также скорректировать свои тарифы в ближайшие месяцы. В национальной платежной системе «Мир» заявили, что этого делать не планируют.
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4 марта 2015, 04:38