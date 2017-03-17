Сбербанк прогнозирует отказ от пластиковых карт в России к 2018 году Старший вице-президент Сбербанка по IT-технологиям Никита Волков заявил, что уже к 2018 году россияне откажется от использования пластиковых карт. Он считает, что уже в скором времени начнется революция в области совершений платежей.

Волков поделился своим мнением во время международного хакатона …