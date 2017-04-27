16 тонн металла извлекали 1,5 месяца. Экскаватор с удлиненной стрелой на понтонах занимался этим, работали 4 водолазные станции. Теперь можно свободно заниматься 3 и 4 опорой, рассказали строители компании "СТГ".
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Более 3 миллиардов рублей вложат инвесторы в строительство отеля в историческом центре Самары
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26 апреля 2017, 04:45
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Тяжелая доля обманутых дольщиков
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20 апреля 2017, 06:13
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Кто получит миллиард за новые трамвайные пути до «Самара Арены»
Строительством трамвайной линии на Московском шоссе - от улицы Ташкентской до нового стадиона «Самара Арена» займется компания "ВТС-Метро". Она все-таки выиграла торги, правда, со второго раза. Напомним, результаты предыдущего аукциона, к которому «ВТС-Метро» не допустили, бизнесменам пришлось оспаривать в антимонопольной …
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14 апреля 2017, 11:49
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Правительство отказалось сносить пятиэтажки в регионах
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13 апреля 2017, 09:47
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Фрунзенский мостовой переход построен на треть
Фрунзенский мостовой переход построен на треть. Темпы возведения могли быть выше вдвое, но тормозит работу недостаточное финансирование.
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23 марта 2017, 05:48
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Самарская область получит еще 600 миллионов на строительство Фрунзенского моста
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3 февраля 2017, 07:08
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За стройкой Фрунзенского моста проследят за 15 млн рублей
Авторский надзор за строительством Фрунзенского моста готов осуществить самарский научно-исследовательский институт «ГазНИИпроект». Это единственная организация, подавшая заявку на тендер. Ее рассмотрит конкурсная комиссия.
Цена контракта - 15 млн рублей. Средства поступят из областного бюджета. После окончания работ исполнитель должен выдать заключение …
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28 сентября 2016, 05:33
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С момента начала строительства Фрунзенского мостового перехода прошло 300 дней
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22 сентября 2016, 10:34
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В Самаре нашли катер, дрейфовавший после аварии с баржей
Сегодня, 19 сентября, самарские спасатели сообщили новые подробности о речной аварии на реке Самаре. Столкнулись катер Sea Ray и баржа. Маломерное судно перевернулось, передает поисково-спасательная служба Самарской области. Спасатели предоставили фотографии.
Как уже сообщала «ТЕРРА», авария произошла в …
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19 сентября 2016, 08:32
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Один человек пропал без вести при столкновении баржи и лодки на реке Самара
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18 сентября 2016, 02:08
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В Самаре один человек пропал без вести после столкновения катера и баржи
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18 сентября 2016, 09:28