  • Новости
    \/news
    /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
  • Видео
    \/video
    /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
  • Передачи
    \/programs
    /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
  • Онлайн
    \/online
    /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
  • Партнеры
    \/air
    /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
  • Блоги
    \/blogs
    /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
  • О компании
    \/about
    /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
    • Контакты
      \/contacts
      /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
    • История развития
      \/about\/history
      /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
    • Награды
      \/about\/award
      /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
  • Реклама
    \/advert
    /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/so-dna-samarki-podnyali-barzhu-kotoraya-meshala-stroitelstvu-frunzenskogo-mosta/27042017-1354
3
02
30
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
          8888888888                            d888              888     888 
          888                                  d8888              888     888 
          888                                    888              888     888 
 888d888  8888888     88888b.   88888b.d88b.     888     .d8888b  888     888 
 888P"    888         888 "88b  888 "888 "88b    888    d88P"     888     888 
 888      888         888  888  888  888  888    888    888       888     888 
 888      888         888 d88P  888  888  888    888    Y88b.     Y88b. .d88P 
 888      8888888888  88888P"   888  888  888  8888888   "Y8888P   "Y88888P"  
                      888                                                     
                      888                                                     
                      888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Более 3 миллиардов рублей вложат инвесторы в строительство отеля в историческом центре Самары

Более 3 миллиардов рублей вложат инвесторы в строительство отеля в историческом центре Самары

5-звездочная гостиница в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской строится на площади почти 6,5 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрен 191 номер от «Стандарта» до «Президентского люкса».
 
26 апреля 2017, 04:45
Тяжелая доля обманутых дольщиков

Тяжелая доля обманутых дольщиков

На покупку квартиры для дочери семья Фирстовых копила несколько десятилетий. Однако, даже выплатив полную стоимость квадратных метров в строящемся доме на пересечении Садовой и Вилоновской в 2007 году, переехать в новое жилье так и не удалось. Застройщик обанкротился, возведя только 

20 апреля 2017, 06:13
Кто получит миллиард за новые трамвайные пути до «Самара Арены»

Кто получит миллиард за новые трамвайные пути до «Самара Арены»

Строительством трамвайной линии на Московском шоссе - от улицы Ташкентской до нового стадиона «Самара Арена» займется компания "ВТС-Метро". Она все-таки выиграла торги, правда, со второго раза. Напомним, результаты предыдущего аукциона, к которому «ВТС-Метро» не допустили, бизнесменам пришлось оспаривать в антимонопольной 

14 апреля 2017, 11:49
Правительство отказалось сносить пятиэтажки в регионах

Правительство отказалось сносить пятиэтажки в регионах

Опыт сноса пятиэтажек в Москве не будет применен в российских регионах, по крайней мере в ближайшее время. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
Г-н Мень заявил, что расходы на капремонт столичных пятиэтажек 

13 апреля 2017, 09:47
Фрунзенский мостовой переход построен на треть

Фрунзенский мостовой переход построен на треть

Фрунзенский мостовой переход построен на треть. Темпы возведения могли быть выше вдвое, но тормозит работу недостаточное финансирование.
Осложняет строительство и найденная в русле Самарки затонувшая баржа. Ее планируют поднять в апреле примерно за 50 миллионов рублей. Строительство Фрунзенского перехода ведется 

23 марта 2017, 05:48
Самарская область получит еще 600 миллионов на строительство Фрунзенского моста

Самарская область получит еще 600 миллионов на строительство Фрунзенского моста

На развитие дорожной сети в 34 региона направят 30 миллиардов рублей. Самарская область получит наибольшую сумму – 1 миллиард 800 миллионов рублей.

 Максим Соколов, министр транспорта РФ:
- Все те объекты транспортной инфраструктуры реализуются по всем видам и направлениям транспорта - 

3 февраля 2017, 07:08
За стройкой Фрунзенского моста проследят за 15 млн рублей

За стройкой Фрунзенского моста проследят за 15 млн рублей

Авторский надзор за строительством Фрунзенского моста готов осуществить самарский научно-исследовательский институт «ГазНИИпроект». Это единственная организация, подавшая заявку на тендер. Ее рассмотрит конкурсная комиссия. 

Цена контракта - 15 млн рублей. Средства поступят из областного бюджета. После окончания работ исполнитель должен выдать заключение 

28 сентября 2016, 05:33
С момента начала строительства Фрунзенского мостового перехода прошло 300 дней

С момента начала строительства Фрунзенского мостового перехода прошло 300 дней

С момента начала строительства Фрунзенского мостового перехода прошло 300 дней.
 
За это время практически возведено пролетное строение над озером Банное, три из восьми опор моста через реку Самара уже готовы. Продолжается работа по строительству транспортных развязок на улицах Фрунзе 

22 сентября 2016, 10:34
В Самаре нашли катер, дрейфовавший после аварии с баржей

В Самаре нашли катер, дрейфовавший после аварии с баржей

Сегодня, 19 сентября, самарские спасатели сообщили новые подробности о речной аварии на реке Самаре. Столкнулись катер Sea Ray и баржа. Маломерное судно перевернулось, передает поисково-спасательная служба Самарской области. Спасатели предоставили фотографии.

Как уже сообщала «ТЕРРА», авария произошла в 
19 сентября 2016, 08:32
Один человек пропал без вести при столкновении баржи и лодки на реке Самара

Один человек пропал без вести при столкновении баржи и лодки на реке Самара

Вчера, 17 сентября, в Куйбышевском районе Самары в результате столкновении баржи с лодкой пропал без вести один пассажир лодки, передает областной ГУ МЧС.
 
По данным ведомства, происшествие произошло примерно в 20:00 на реке Самара. По предварительной версии, водитель лодки 

18 сентября 2016, 02:08
В Самаре один человек пропал без вести после столкновения катера и баржи

В Самаре один человек пропал без вести после столкновения катера и баржи

Вечером в субботу, 17 сентября, МЧС зарегистрировало происшествие на воде в Самаре. На реке Самарке столкнулись катер и баржа. Один человек пропал без вести, сообщает сайт ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о речной аварии поступила в МЧС 17 сентября 

18 сентября 2016, 09:28
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна