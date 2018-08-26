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Метод ОСВВ: мэрия Самары призналась, что в городе сделают с бездомными собаками
Регулирование численности безнадзорных животных в Самаре будет производиться исключительно гуманными методами, заявили в департаменте городского хозяйства и экологии. При решении проблемы будет применяться так называемый метод О-С-В-В (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат).
По словам чиновников, в соответствии с данным методом отловленных собак сначала …
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15 апреля 2018, 04:13
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В Самаре отловят 1,5 тысячи бродячих собак
Мэрия Самары объявила аукцион по определению подрядчика, который займется отловом безнадзорных собак, находящихся без сопровождающего лица, с последующим содержанием до 3-х дней. Согласно материалам тендера, всего необходимо отловить почти 1,5 тысячи особей. Максимальная цена контракта составляет 2,5 млн рублей.
При отлове …
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8 апреля 2018, 02:11
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Бродячий пес едва не покусал женщину из-за куриных лапок в Сызрани
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15 марта 2018, 09:00
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Стая бродячих собак напала на мужчину в Сызрани
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19 февраля 2018, 08:14