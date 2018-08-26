1
45
58
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.08.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Метод ОСВВ: мэрия Самары призналась, что в городе сделают с бездомными собаками

Метод ОСВВ: мэрия Самары призналась, что в городе сделают с бездомными собаками

Регулирование численности безнадзорных животных в Самаре будет производиться исключительно гуманными методами, заявили в департаменте городского хозяйства и экологии. При решении проблемы будет применяться так называемый метод О-С-В-В (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат).
 
По словам чиновников, в соответствии с данным методом отловленных собак сначала 
15 апреля 2018, 04:13
В Самаре отловят 1,5 тысячи бродячих собак

В Самаре отловят 1,5 тысячи бродячих собак

Мэрия Самары объявила аукцион по определению подрядчика, который займется отловом безнадзорных собак, находящихся без сопровождающего лица, с последующим содержанием до 3-х дней. Согласно материалам тендера, всего необходимо отловить почти 1,5 тысячи особей. Максимальная цена контракта составляет 2,5 млн рублей.

При отлове 

8 апреля 2018, 02:11
Бродячий пес едва не покусал женщину из-за куриных лапок в Сызрани

Бродячий пес едва не покусал женщину из-за куриных лапок в Сызрани

Житель Сызрани стал участником инцидента с бродячими собаками. Утром 14 марта он шел по улице мимо ТЦ «Универмаг». По пути мужчина обратил внимание на женщину, которая выходила из ларька с пакетом куриных лапок. В этот момент путь ей преградила крупная 
15 марта 2018, 09:00
Стая бродячих собак напала на мужчину в Сызрани

Стая бродячих собак напала на мужчину в Сызрани

В выходные стало известно об очередном случае нападения бродячих собак на человека. В этот раз все произошло в Сызрани. Мужчина шел по двору домов 21-23 по улице Локомобильной. Метрах в 50 от него была стая бродячих собак. По словам сызранца, 
19 февраля 2018, 08:14
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх