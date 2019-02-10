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В блогах: служебные щенки областной полиции

В блогах: служебные щенки областной полиции

Глава пресс-службы самарской областной полиции Сергей Гольдштейн выложил в "Фейсбук" групповое фото щенков из Зонального центра кинологической службы. "Эти очаровательные малыши - будущая гроза преступников", - пишет автор. "Сейчас сотрудники центра готовят их к работе в полиции. Как подрастут, 
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Полиция Самарской области потратит почти 1,5 млн рублей на собак

Полиция Самарской области потратит почти 1,5 млн рублей на собак

МВД региона планирует купить 2 щенков немецкой овчарки и приобрести 21 переносной вольер для содержания служебных собак. Информация появилась сегодня на сайте госзакупок. Среди требований к новым "хвостатым полицейским" значится наличие родословной, крепких зубов с правильным прикусом, быстрой реакции и 
3 апреля 2015, 05:51
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