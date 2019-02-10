В блогах: служебные щенки областной полиции … Глава пресс-службы самарской областной полиции Сергей Гольдштейн выложил в "Фейсбук" групповое фото щенков из Зонального центра кинологической службы. "Эти очаровательные малыши - будущая гроза преступников", - пишет автор. "Сейчас сотрудники центра готовят их к работе в полиции. Как подрастут,