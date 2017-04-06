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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 апреля 2017г 
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делают рекламу своих услуг максимально похожей на официальные извещения коммунальных служб. Чаще всего на их 

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В РФ запустили приложение с данными обо всех жилых домах

В РФ запустили приложение с данными обо всех жилых домах

В России запущено мобильное приложение, содержащее сведения обо всех зарегистрированных жилых строениях. Им могут пользоваться владельцы устройств под управлением iOS и Android.
Приложение представляет собой карту с различными объектами. В зеленом цвете представлены дома в отличном состоянии, в красном - 

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Красноглинский район Самары остался без холодной воды

Красноглинский район Самары остался без холодной воды

Причина - авария на водопроводе диаметром 700 мм в районе 19 км Московского шоссе. На месте работают бригады "СКС". Без воды осталось около 70 тысяч человек. Вероятное объяснение аварии - работы по реконструкции Московского шоссе.
20 марта 2017, 01:52
В Самарской области в многоквартирных домах сегодня работают свыше 6 тысяч лифтов

В Самарской области в многоквартирных домах сегодня работают свыше 6 тысяч лифтов

В Самарской области в многоквартирных домах сегодня работают свыше 6 тысяч лифтов. Больше половины выработали свой срок и требуют замены.
На текущий момент по программе капремонта в губернии заменено только 560 лифтов в 110 многоквартирных домах. Жильцы 9-этажки на улице 

15 марта 2017, 04:53
Самарская область получит 94 миллиона для компенсаций

Самарская область получит 94 миллиона для компенсаций

В 2017 году Самарская область получит 94 миллиона рублей на компенсацию взносов за капремонт многоквартирных домов для пожилых граждан. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства России. В документе указано, что компенсацию будут предоставлять одиноко проживающим 

1 февраля 2017, 11:55
В Ставропольской ЦРБ после капремонта открылось спецотделение для ветеранов войн

В Ставропольской ЦРБ после капремонта открылось спецотделение для ветеранов войн

Теперь здесь в комфортных условиях могут получить квалифицированную помощь не только участники Великой Отечественной, но и лица, приравненные к ним, ветераны локальных конфликтов и чернобыльцы.
В корпусе, пять лет назад приспособленном под специализированное отделение, отремонтировали крышу, смонтировали пандус и поручни 

21 декабря 2016, 03:06
Самарский Минфин не хочет финансировать

Самарский Минфин не хочет финансировать "Фонд капитального ремонта"

Сегодня споры разгорелись из-за отказа областного минфина выделить 95 миллионов рублей на содержание Фонда капремонта. Ведомство считает: региональный оператор должен сам себя финансировать. Однако народные избранники считают: это может замедлить темп приведения в порядок многоэтажек, особенно с учетом неполной собираемости 

17 ноября 2016, 10:26
Самарцам компенсируют уплату взносов на капремонт

Самарцам компенсируют уплату взносов на капремонт

Из миллиона шестисот тысяч человек, получающих социальные выплаты в 63-м регионе, компенсировать плату за капремонт в той или иной степени может каждый десятый.
Размер компенсации для достигших возраста 70 лет - 50%, 80 лет - 100% от величины взноса за 

20 июля 2016, 06:09
Вердикт: взимание взносов на капремонт не противоречит закону

Вердикт: взимание взносов на капремонт не противоречит закону

Взимание взносов на капремонт многоквартирных домов в России не противоречит закону. Такое решение принял Конституционный суд.
Напомним, с жалобой к служителям Фемиды обратились депутаты Госдумы. Они утверждали, что дополнительные взносы являются скрытым налогом и нарушают права жильцов. Тарифы, по которым 
14 апреля 2016, 10:53
За полгода в Самарской области капитально отремонтировали 153 многоквартирных дома

За полгода в Самарской области капитально отремонтировали 153 многоквартирных дома

За 6 месяцев текущего года капремонт провели в 153 многоквартирных домах региона, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. 
 
Программа капитального ремонта начала действовать в 63-м регионе с прошлого года. С сентября жители губернии стали вносить оплату. На эти средства 
24 июля 2015, 12:50
70% самарцев не хотят платить за капремонт

70% самарцев не хотят платить за капремонт

На капитальный ремонт многоквартирных домов с жителей Самарской области собрано уже чуть более 1 миллиарда 220 миллионов рублей.

Это лишь треть суммы, которую по закону должны перечислить граждане. 70% самарцев отказываются платить, аргументируя это тем, что не понимают, на 
16 июля 2015, 05:18
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