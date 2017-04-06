Во всяком случае, такие цифры озвучивает региональный оператор. Уже отремонтировано более 2 тысяч домов.
Жильцы верхних этажей панельного дома на улице Мичурина весной всегда испытывали проблемы. Изначально крыша их 9-этажки была плоской, и во время таяния снега на ней скапливалась вода, которая затем просачивалась в квартиры. При проведении капремонта конструкцию кровли изменили полностью.
А стены столетнего дома на улице Льва Толстого еще в прошлом году покрывали трещины. Отсутствовала штукатурка. Была разрушена система стоков. Ремонт занял 2 месяца.
Антон Сабанин, представитель подрядной организации ООО СК «Вертикаль»: «Сделали фасад с утеплением, применили здесь минплиту. Когда заходили, дом был в ужасном состоянии, везде трещины, все установили, утеплили, поменяли ливневки, все покрасили, жители довольны».
Валерий Бастин, ведущий инженер службы технадзора НО «Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта": «Произвели ремонт штукатуркой, после этого покрыли дом сеткой. Торцовую стену утеплили - так как люди жаловались, что им холодно».
По программе капремонта МКД в Самарской области отремонтировано 2135 домов.
623 МКД - инженерные системы,
1121 МКД - крыша,
115 МКД - лифты,
267 МКД - фасады,
2 МКД - фундамент,
7 МКД - приборы учета.
В этом году предстоит привести в порядок еще свыше тысячи зданий.
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