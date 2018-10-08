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Росгвардейцы задержали предполагаемого «домушника» в Тольятти

Росгвардейцы задержали предполагаемого «домушника» в Тольятти

На днях сотрудники Росгвардии в Тольятти получили ориентировку на местного жителя. Сообщалось, что он может быть причастен к совершению кражи. По версии силовиков, мужчина забрался в квартиру одной из жительниц города и похитил оттуда два мобильных телефона и ноутбук.

Спустя некоторое 

4 октября 2018, 11:57
Росгвардия призывает самарцев добровольно сдавать незарегистрированное оружие

Росгвардия призывает самарцев добровольно сдавать незарегистрированное оружие

В Самарской области продолжается операция «Оружие». В ее рамках владельцы нелегальных «стволов» и взрывчатки могут добровольно сдать их силовикам без дальнейших проблем с законом. Кроме того, за это предусмотрено и денежное вознаграждение. В частности, за гладкоствольное охотничье оружие гражданин получит 

18 сентября 2018, 03:51
Самаре исполнилось 432 года со дня основания

Самаре исполнилось 432 года со дня основания

В минувшие выходные Самара отметила День города. По официальным данным, областной столице исполнилось 432 года. Торжественные мероприятия в течение трех дней проходили в Струковском саду и на всех городских площадях. На набережной работала юбилейная площадка телерадиокомпании ТЕРРА - напомним, в 
10 сентября 2018, 11:54
В блогах: РОШ-ХА-ШАНА (ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД)

В блогах: РОШ-ХА-ШАНА (ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД)

Популярный блогер и поэт Александр Гутин сообщил в "Фейсбуке" о наступлении Рош-Ха-Шана - еврейского Нового года! "У евреев все не как у людей, - иронизирует Гутин. - И пишем справа налево, и Новый год у нас осенью. И отмечают 
8 сентября 2018, 10:53
Сотрудник ОМОНа скрутил брючным ремнем дебошира с ножом

Сотрудник ОМОНа скрутил брючным ремнем дебошира с ножом

Сотрудники самарского ОМОНа остаются начеку даже во время отдыха. На днях прапорщик Алексей С., находившийся во дворе своего дома, увидел, как из подъезда с криками о помощи выбегает сосед. На его руке и спине виднелись окровавленные следы от ножевых ударов. 

23 августа 2018, 10:59
Отстрелялись: под Тольятти прошли учения снайперов Росгвардии

Отстрелялись: под Тольятти прошли учения снайперов Росгвардии

Под Тольятти завершились учения снайперов Росгвардии. В занятиях принимали участие сотрудники ОМОН и СОБР из всех регионов Поволжья.

Силовики отрабатывали целый комплекс упражнений: маскировку, передвижение на местности и наблюдение. Снайперы осваивали не только новые навыки, но и обменивались опытом.

Помимо теории, участники 

20 августа 2018, 01:10
«Крылатые войска»: День ВДВ отметили в Самаре

«Крылатые войска»: День ВДВ отметили в Самаре

2 августа в России, а также ряде стран бывшего СССР отмечают день Воздушно-десантных войск - 88-ю годовщину со дня их образования. Именно 2 августа 1930 года впервые в рамках учений на парашютах было десантировано подразделение из 12-ти человек. Позже части 
2 августа 2018, 10:30
Стало известно, сколько потратят денег на День города в Самаре

Стало известно, сколько потратят денег на День города в Самаре

На заседании комитета по бюджету в самарской городской Думе озвучили сумму денег, которую планируется потратить на празднование Дня города. На это планируется выделить 25 миллионов рублей. Информацию сообщил руководитель департамента финансов и экономического развития Максим Харитонов. По его словам, деньги 
26 июля 2018, 01:13
Фото: как тренируют бойцов Росгвардии в Самарской области

Фото: как тренируют бойцов Росгвардии в Самарской области

Центр подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. Это одна из самых таинственных точек на карте Тольятти. Оно и понятно, ведь именно здесь обучают людей, которые потом принимают участие 
23 марта 2018, 10:39
В Самаре бойцы СОБР с кувалдами ловили банду грабителей

В Самаре бойцы СОБР с кувалдами ловили банду грабителей

В Самаре силовики задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис турфирмы. Преступление было совершено 7 ноября. Примерно в 16 часов в помещение организации зашли двое грабителей, вооруженных бейсбольной битой и пистолетом. Они потребовали у руководителя организации всю наличку из сейфа, 

16 ноября 2017, 04:08
Ветеран СОБРа создал экзоскелет для защиты от коллекторов

Ветеран СОБРа создал экзоскелет для защиты от коллекторов

38-летний житель города Пушкино, ветеран СОБРа, самостоятельно собрал импровизированные доспехи.  
8 августа 2016, 05:01
В Самаре прошли обыски в офисе компании «Окна СОК» на Заводском шоссе

В Самаре прошли обыски в офисе компании «Окна СОК» на Заводском шоссе

Во вторник, 30 сентября, прошли обыски в головном офисе компании «Окна СОК» на Заводском шоссе в Самаре. По неофициальным данным, сотрудники областного управления экономической безопасности при поддержке СОБРа изъяли финансовую документацию. Известно, что оперативные мероприятия проводятся в рамках уже возбужденных 

1 октября 2014, 09:33
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