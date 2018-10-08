8 октября – день образования специальных отрядов быстрого реагирования Росгвардии. Первый СОБР появился на базе отдела тактических операций в составе Главного управления по организованной преступности МВД России – 8 октября 1992 года Президент России подписал Указ о его создании. Формирование этих подразделений окончательно завершилось в 1993 году.
Бойцы СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области участвовали в многочисленных специальных мероприятиях по задержанию особо опасных вооруженных преступников, освобождению заложников, осуществлению силовой поддержки в сложных оперативно-разыскных мероприятиях на территории Самарской области, в других регионах России и Северного Кавказа. Они всегда на передовой линии борьбы с преступностью. За время существования отряда 11 сотрудников награждены орденами Мужества (два из которых даны посмертно), свыше 300 имеют государственные награды.
СОБР «Омега» по праву считается элитой специальных подразделений Самарской области. В нем служат только офицеры. Задача бойцов – провести мгновенную операцию по захвату преступников, как правило, на все у них уходит буквально несколько секунд. Для того чтобы работать максимально слаженно, сотрудники регулярно проводят тренировки, оттачивая свои навыки, постоянно повышают свой профессиональный уровень.
Сотрудники спецподразделения оказывают силовую поддержку своим коллегам из полиции и следственного комитета во время задержания злоумышленников, совершивших самые громкие преступления.
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