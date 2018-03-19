На одном из сайтов появилось объявление о продаже автомобиля ГАЗ М-20 «Победа». Хозяйка машины живет в Сызрани. Авто примечательно тем, что оно было собрано вручную дедушкой владелицы. Он был большим поклонником «Победы», и как-то раз нашел кузов от автомобиля этой марки. После этого ветеран буквально по запчастям сделал на его основе полноценную послевоенную легковушку, сообщает КТВ-Луч.
«Победу» продавец оценила в 150 тысяч рублей. Внутри машины установлен двигатель объемом 0,7 литра и мощностью в 38 лошадиных сил. Пробег, судя по информации от владелицы, составляет всего 10 километров.
За месяц объявление собрало около 3 тысяч просмотров, но пока покупателей на раритет не нашлось.
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