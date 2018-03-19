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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 марта 2018г 
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16 марта 2018, 09:40
За бомбу приняли забытый пакет на остановке в Сызрани

За бомбу приняли забытый пакет на остановке в Сызрани

Из-за забывчивости женщины пришлось поднимать по тревоге работников экстренных служб в Сызрани. Прохожие заметили бесхозный пакет, который лежал возле остановки «Детская поликлиника» на проспекте 50 лет Октября. Бдительные граждане сообщили  о находке в полицию. Помимо правоохранителей, на место прибыли пожарные 
15 марта 2018, 11:19
Бродячий пес едва не покусал женщину из-за куриных лапок в Сызрани

Бродячий пес едва не покусал женщину из-за куриных лапок в Сызрани

Житель Сызрани стал участником инцидента с бродячими собаками. Утром 14 марта он шел по улице мимо ТЦ «Универмаг». По пути мужчина обратил внимание на женщину, которая выходила из ларька с пакетом куриных лапок. В этот момент путь ей преградила крупная 
15 марта 2018, 09:00
«Волгу» 1968 года выпуска за 2 миллиона рублей продают в Сызрани

«Волгу» 1968 года выпуска за 2 миллиона рублей продают в Сызрани

Житель Сызрани выставил на продажу раритетный автомобиль. Соответствующее объявление появилось на одном из крупных сайтов. Речь в нем идет об автомобиле ГАЗ-21 «Волга» 1968 года выпуска. Пробег полувековой машины составляет 55 тысяч километров.

По словам продавца, «Волга», несмотря 
6 марта 2018, 10:01
Сызранские спортсмены завоевали две золотые медали на соревнованиях

Сызранские спортсмены завоевали две золотые медали на соревнованиях

10 и 11 февраля в Ульяновске проходило первенство Приволжского федерального округа по киокусинкай каратэ. В составе сборной Самарской области выступали воспитанники сызранской школы «Кайман». Они внесли серьезный вклад в общий результат региональной команды, завоевав две золотые медали. Среди спортсменов в 
12 февраля 2018, 08:54
Сызранский изобретатель продает самодельный вездеход для лесных экскурсий

Сызранский изобретатель продает самодельный вездеход для лесных экскурсий

Сызранский инженер выставил на продажу свою разработку. Это вездеход, который, по словам создателя, как нельзя лучше подходит для лесных экскурсий. По сути, машина представляет из себя гибрид: на ней установлен двигатель от «ГАЗели», задний мост от «УАЗа», а его гусеницы 
5 февраля 2018, 09:01
В Германии продают кабриолет последнего русского царя

В Германии продают кабриолет последнего русского царя

На сайте объявлений Auto.ru ищут покупателя для автомобиля Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года. Продавец утверждает, что эта машина принадлежала не кому-нибудь, а последнему российскому императору Николаю II. Именно поэтому за нее просят поистине огромную сумму денег — 277 832 
26 января 2018, 01:57
В Болгарии продают «горбатый» «Запорожец» за 42 000 долларов

В Болгарии продают «горбатый» «Запорожец» за 42 000 долларов

Житель Болгарии выставил на продажу легенду советского автопрома - «горбатый» ЗАЗ-965А. Машина была выпущена в 1968 году.

Хозяин микролитражки просит за нее весьма внушительную сумму — 42 000 долларов, или около 2 263 000 рублей. Машина прошла полную реставрацию. 
22 января 2018, 09:24
Скандалом с волейболистом в аэропорту Самары займутся следователи

Скандалом с волейболистом в аэропорту Самары займутся следователи

Приволжское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту инцидента в самарском аэропорту Курумоч. Как уже сообщала «ТЕРРА», на борту самолета авиакомпании «Победа» произошел скандал с участием 20-летнего волейболиста новоуренгойской команды «Факел» Александра Кимерова. По предварительной информации, рослый 
15 марта 2017, 05:01
Очередная победа телерадиокомпании

Очередная победа телерадиокомпании "ТЕРРА"

Телерадиокомпания "ТЕРРА" стала победителем областного конкурса "Черное золото" Поволжья: от истории до современности". Его проводило АО "Самаранефтегаз". Награду "ТЕРРА" получила в номинации "Технолидер" за сюжеты об инновационных проектах, реализованных нефтяниками.  В этом году ставший традиционным конкурс был посвящен 80-летию с 

22 декабря 2016, 05:07
«Победа» может открыть регулярные рейсы в турецкую Аланью

«Победа» может открыть регулярные рейсы в турецкую Аланью

Первый отечественный лоукостер "Победа" может запустить рейсы в Турцию. Основным направлением на данный момент называется курортный город Аланья.
Как сообщают отечественные информагентства, существует большая вероятность того, что "Победа" будет отправлять воздушные суда в Турцию уже в 2017 году. По суждению 

7 июля 2016, 01:01
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