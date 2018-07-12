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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Автобусов до Красной Глинки в Самаре станет больше

Автобусов до Красной Глинки в Самаре станет больше

В Самаре будут выпускать больше автобусов на маршруты до Красной Глинки. Ранее 221 маршрут был отменен по заявлению перевозчика. Компания «Рейс», которая отвечала за обслуживание автобусов № 50 и № 221 отменила их, не объяснив причину этого решения. Когда автобусов 
10 июля 2018, 05:13
Появилось расписание рейсов автобусов №51 Красная Глинка – Кировская

Появилось расписание рейсов автобусов №51 Красная Глинка – Кировская

В Самаре запущены пробные дополнительные рейсы по автобусному маршруту №51 «Красная Глинка – станция метро «Кировская». По данным мэрии, сейчас на маршруте работают 13 автобусов, планируется выпуск 15 единиц подвижного состава, указано в сообщении. Пассажиров перевозят на автобусах двух классов 

29 июня 2018, 02:44
Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре

Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре

В Самаре произошли очередные изменения в транспортной сети. С улиц города решили убрать маршрутные автобусы №221. Они курсировали между Красной Глинкой и станцией метро «Кировская». Вместо них теперь курсируют 13 автобусов №51. Как отмечает Департамент транспорта, на них пассажирам предоставляются 

28 июня 2018, 01:47
Футбольные болельщики из Колумбии на автобусах приедут в Самару

Футбольные болельщики из Колумбии на автобусах приедут в Самару

В Самару болельщики из Колумбии приедут на матч своей национальной сборной с командой Сенегала на автобусах. Игра состоится 28 июня на стадионе «Самара Арена» в рамках ЧМ-2018 по футболу. О том, как колумбийцы будут добираться до Самары на пресс-конференции рассказал 

19 июня 2018, 05:02
АСУДД в помощь: В Самаре общественный транспорт получит приоритет

АСУДД в помощь: В Самаре общественный транспорт получит приоритет

На самарских дорогах после запуска АСУДД появится приоритет для общественного транспорта. Его обеспечат светофоры, которые будут загораться раньше на несколько секунд. Это поможет повысить пропускную способность малыми затратами, уверенны авторы идеи.

«Система имеет возможность приоритета транспорта, но это будет 
20 января 2018, 04:28
В Самаре льготникам ограничили число поездок на общественном транспорте

В Самаре льготникам ограничили число поездок на общественном транспорте

Жители Самарской области, имеющие социальные льготы на оплату проезда в общественном транспорте, смогут пользоваться специальным проездным не более 50 раз в месяц. Такие ограничения предусматривает постановление регионального кабмина от 24 января 2017 года. Оно вступит в силу с 1 февраля 

26 января 2017, 11:06
В Самаре подорожает до 25 рублей проезд в общественном транспорте

В Самаре подорожает до 25 рублей проезд в общественном транспорте

С 1 октября в Самаре повысится стоимость проезда в общественном транспорте: цена билета за наличный расчет составит 25 рублей, сообщает мэрия города.

Проезд по транспортной карте по-прежнему будет дешевле – 23 рубля. Стоимость поездки по карте школьника и студента составит 16 

26 сентября 2016, 11:34
В блогах: в Самаре начали собирать подписи для строительства надземного метро

В блогах: в Самаре начали собирать подписи для строительства надземного метро

На портале change.org появился список городов, где в будущем может появиться надземное метро. Автор называет эту идею «Новым метро России». Проезд в нем житель Санкт-Петербурга Ринат Бичурин хочет сделать бесплатным. «Надземка» будет окупаться за счет того, что доходы будут 
5 марта 2016, 05:15
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