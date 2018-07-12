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Автобусов до Красной Глинки в Самаре станет больше
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10 июля 2018, 05:13
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Появилось расписание рейсов автобусов №51 Красная Глинка – Кировская
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29 июня 2018, 02:44
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Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре
В Самаре произошли очередные изменения в транспортной сети. С улиц города решили убрать маршрутные автобусы №221. Они курсировали между Красной Глинкой и станцией метро «Кировская». Вместо них теперь курсируют 13 автобусов №51. Как отмечает Департамент транспорта, на них пассажирам предоставляются …
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28 июня 2018, 01:47
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Футбольные болельщики из Колумбии на автобусах приедут в Самару
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19 июня 2018, 05:02
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АСУДД в помощь: В Самаре общественный транспорт получит приоритет
На самарских дорогах после запуска АСУДД появится приоритет для общественного транспорта. Его обеспечат светофоры, которые будут загораться раньше на несколько секунд. Это поможет повысить пропускную способность малыми затратами, уверенны авторы идеи.
«Система имеет возможность приоритета транспорта, но это будет …
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20 января 2018, 04:28
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В Самаре льготникам ограничили число поездок на общественном транспорте
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26 января 2017, 11:06
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В Самаре подорожает до 25 рублей проезд в общественном транспорте
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26 сентября 2016, 11:34
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В блогах: в Самаре начали собирать подписи для строительства надземного метро
На портале change.org появился список городов, где в будущем может появиться надземное метро. Автор называет эту идею «Новым метро России». Проезд в нем житель Санкт-Петербурга Ринат Бичурин хочет сделать бесплатным. «Надземка» будет окупаться за счет того, что доходы будут …
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5 марта 2016, 05:15