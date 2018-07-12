Футбольные болельщики из Колумбии на автобусах приедут в Самару В Самару болельщики из Колумбии приедут на матч своей национальной сборной с командой Сенегала на автобусах. Игра состоится 28 июня на стадионе «Самара Арена» в рамках ЧМ-2018 по футболу. О том, как колумбийцы будут добираться до Самары на пресс-конференции рассказал …