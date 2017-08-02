С июля этого года в областной системе соцобслуживания нуждающихся на дому произошли изменения. Вместо госучреждений на себя эту работу взяли некоммерческие организации. Они располагаются в тех же помещениях, а помощь предоставляется по тем же ценам. Сейчас на этом рынке в области работают 10 подобных структур. Решение поменять систему принято для создания конкуренции и повышения качества услуг.
Сергей Беляков, директор автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения «Центральный» г.о. Самара:
- Штатный состав работников остался прежним, то есть это люди с большим опытом работы в данной сфере, остался неизменным состав услуг и цена, соответственно люди как платили какую-то цену - эта цена осталась неизменной. Если какие-то новые некоммерческие организации будут создаваться, это будет конкуренция - каждый человек будет выбирать ту организацию, которая лучше и качественнее предоставляет услуги.
Контроль за организациями, действующими в этой сфере, повышенный - его на себя взяло региональное министерство социально-демографической и семейной политики.
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