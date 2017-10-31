Работающим ветеранам, получающим пенсию меньше 13 с половиной тысяч рублей, теперь вновь будут положены социальные выплаты – они начнутся с ноября. Соответствующий документ принят на заседании правительства региона, которое прошло под председательством врио губернатора Дмитрия Азарова. Размер пособия составит от 621 рубля до 1119 в зависимости от статуса льготополучателя.
Марина Антимонова, врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области:
- Проектом постановления предлагается предоставить социальную выплату отдельным категориям граждан, в частности ветеранам ВОВ, труженикам тыла, ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Самарской области. Объем средств, необходимых, для осуществления данной выплаты, составляет более 70 миллионов рублей.
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