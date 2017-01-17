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Уже в конце января в селе Хилково Красноярского района может заработать крупнейший в регионе свинокомплекс
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16 января 2017, 04:49
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Самарская область остается одним из крупнейших регионов России по количеству обманутых дольщиков
Сейчас их только по официальным данным больше 3 тысяч. В регионе насчитывается 50 незавершенных проблемных строек, из них 38 - в Самаре.
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12 января 2017, 12:20
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Проект нового самарского Дворца спорта на улице Молодогвардейской сегодня обсуждали в резиденции главы региона
Проект нового самарского Дворца спорта, который построят на улице Молодогвардейской на месте существующего, сегодня обсуждали в резиденции главы региона. Архитекторы предложили новый вариант, в котором предусмотрели почти 2 с половиной тысячи метров дополнительных площадей. В зоне раздевалок будет располагаться еще …
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11 января 2017, 02:33
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Субсидии на строительство гостиниц для ЧМ-2018 в Самаре никому не нужны
Желающих получить субсидии на строительство гостиниц для размещения гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года не нашлось в нужном количестве. Областное министерство экономического развития отменило соответствующий конкурс, так как юрлица проявляли низкую активность и неправильно оформляли документацию.
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27 декабря 2016, 03:37
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Пьяная самарчанка на свои именины воткнула шампур в сердце гостя
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17 декабря 2016, 09:39
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В блогах: как изменится Ладья на набережной в Самаре
Блогер taburent выложил проект реконструкции 4-й очереди набережной - от "КИНАПа" до Силикатного проезда. "Из плюсов: наконец-то пандус, новый фонтан, большая детская площадка; уберут киоски около "Ладьи", - пишет блогер. - Увы, не без минусов: появится широкая лестница под …
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28 ноября 2016, 05:56
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Появилось фото самарской набережной без стелы «Ладья»
В Интернете появились фотографии четвертой очереди набережной Волги в Самаре, на которой нет стелы «Ладья». Снимки опубликованы на сайте «Табурент». 20-метровый монумент, посвященный 400-летию города, появился на Октябрьской набережной в 1986 году. Размещенные в сети снимки датированы 1970-1980-ми годами.
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25 ноября 2016, 11:51
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В Самаре демонтируют монумент «Ладья» на набережной
На реконструкцию четвертой очереди самарской набережной в районе "Ладьи" мэрия Самары готова выделить 660 миллионов рублей. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит демонтировать плитку, ступеньки, ограждения. Скульптура будет разобрана. Затем ее восстановят заново.
Построят новый фонтан из гранита с тремя чашами и подсветкой …
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24 ноября 2016, 03:52
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В Сызрани бомж-рецидивист угнал у прихожанки храма велосипед
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20 августа 2016, 03:53
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В Самаре сотрудники ГИБДД на Яблочный спас отправятся в храм
В пятницу, 19 августа, отмечается православный праздник – Яблочный спас. Прихожан храма в честь Богородско-Казанской иконы Божьей Матери на проспекте Металлургов поздравят сотрудники ГИБДД. Яблоки освятит настоятель храма отец Нектарий. Православные в рамках благотворительной акции смогут получить Святое Евангелие и …
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18 августа 2016, 05:56
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В Тольятти вандалы обезглавили католическую статую Иисуса Христа
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25 июля 2016, 10:21
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В Фанагории археологи нашли древнейший в России античный храм
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27 июня 2016, 08:43