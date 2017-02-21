Не оставляют надежд получить оплаченную жилплощадь дольщики СОФЖИ. Дома в 12 квартале Южного города Самарский Областной Фонд жилья и ипотеки должен был сдать еще год назад. И вот, как стало известно "ТЕРРЕ", свой долгострой компания уже в марте может вести в эксплуатацию. До этого из-за недостаточного финансирования подрядчики срывали график работ. Напомним, на данной территории запланирована 5-этажная застройка - стоимость метра 35 тысяч рублей.
|
Тольяттинские дольщики рискуют оказаться без страховых выплат
|
21 февраля 2017, 06:41
|
ПОСКО ждет землю
Проблемный объект долевого строительства на пересечении улиц Владимирской и Карла Маркса в Самаре региональный минстрой предлагает достроить Поволжской строительной корпорации. Напомним, жилой дом на 180 квартир планировалось сдать в эксплуатацию еще в 2007 году. Здание возводила компания «Кросс». Строительство остановилось …
|
9 февраля 2017, 04:01
|
СОФЖИ больше не строит?
|
6 февраля 2017, 12:50
|
Размещение облигаций «Народного займа» планируют завершить в январе
Размещение облигаций так называемого «Народного займа» планируют завершить уже в январе. Об этом заявили представители ООО «Технологии строительства СОФЖИ», выступающего эмитентом ценных бумаг.
Напомним, в августе прошлого года был запущен «Облигационный заем», поступающие средства должны быть инвестированы в проект реновации исторического …
|
18 января 2017, 05:21
|
Директора самарской компании "Горос", которого обвиняют в обмане дольщиков, судят по второму разу
|
9 декабря 2016, 06:33
|
В Самаре для обвиняемой в обмане 700 дольщиков запросили 6 лет колонии
|
1 декабря 2016, 02:53
|
1 миллион 704 тысячи рублей заплатит ООО "Технологии строительства СОФЖИ" в качестве процентов по своим облигациям
|
23 ноября 2016, 02:58
|
66% облигаций Народного займа раскуплены
|
31 октября 2016, 04:56