Тольяттинские дольщики рискуют оказаться без страховых выплат Более 50-ти семей, купивших квартиры по госпрограмме "Жилье для российской семьи" в микрорайоне "Берёзовка", это в 7 километрах от Автограда, скорее всего пополнят список обманутых дольщиков региона. Кроме того, они рискуют остаться и без положенных им по закону страховых выплат. Это …