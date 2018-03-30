Неожиданный поворот в уголовном деле об убийствах трех пенсионерок. Две из них жили в Самаре, одна в Смоленской области. В их убийстве подозревался уроженец Казахстана Павел Шайахметов.

По версии следствия, он убивал женщин ради наживы. Свою вину мужчина сначала признал, потом …