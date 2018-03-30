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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2018г  
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30 марта 2018, 02:37
«Промсвязьбанк» требует отменить сделку между АВБ и «Возрождением»

«Промсвязьбанк» требует отменить сделку между АВБ и «Возрождением»

«Промсвязьбанк» обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием отменить сделку между «Автовазбанком» и «Возрождением» на сумму почти 700 миллионов рублей. Речь идет о переуступке прав требования по займу. По оценкам истца, реальная стоимость сделки составляет всего 10 процентов от номинальной. 

28 марта 2018, 06:53
Троих автоугонщиков осудили в Тольятти

Троих автоугонщиков осудили в Тольятти

В Тольятти вынесли приговор в отношении троих серийных автоугонщиков. Они действовали с июня 2016 по март 2017 года. За это время они похитили две автомашины "ЛАДА Гранта" и один "Datsun". Украденный транспорт преступники перегоняли в арендованные гаражные боксы, «перебивали» номера 

29 марта 2018, 09:30
Предполагаемый убийца пенсионерок покончил с собой в Самарском облсуде

Предполагаемый убийца пенсионерок покончил с собой в Самарском облсуде

Неожиданный поворот в уголовном деле об убийствах трех пенсионерок. Две из них жили в Самаре, одна в Смоленской области. В их убийстве подозревался уроженец Казахстана Павел Шайахметов.

По версии следствия, он убивал женщин ради наживы. Свою вину мужчина сначала признал, потом 

28 марта 2018, 11:27
Деньги СОФЖИ арестовали

Деньги СОФЖИ арестовали

Областной Арбитражный суд вновь наложил арест на счета Самарского областного фонда жилья и ипотеки. «Замороженными» оказались свыше 14 миллионов рублей. Санкции введены в качестве обеспечительных мер по иску «Волжского социального банка», лишенного лицензии в конце 2013 года и находящегося сейчас 
20 марта 2018, 09:49
Облигации «народного займа» СОФЖИ погасит досрочно

Облигации «народного займа» СОФЖИ погасит досрочно

«Самарский областной фонд жилья и ипотеки» досрочно погасит так называемые облигации «народного займа», выпущенные при предыдущем губернаторе Николае Меркушкине. Такое сообщение опубликовала в центре раскрытия корпоративной информации компания «Технологии строительства СОФЖИ», выступавшая эмитентом проекта.

Схема погашения подразумевает выплату номинальной стоимости бумаг 

25 января 2018, 12:47
Жители Самарской области выставили на продажу более 12 тысяч квартир

Жители Самарской области выставили на продажу более 12 тысяч квартир

По итогам 2017 года в Самарской области зафиксирован значительный рост предложений на рынке вторичного жилья. Всего на конец декабря жители региона разместили 12 241 объявление о продаже квартир. Это на 4000 больше, чем было в прошлом году, сообщает сайт СОФЖИ.

Большинство 

20 января 2018, 11:55
СОФЖИ: Средний размер ипотечного кредита в Самарской области - 1,5 млн рублей

СОФЖИ: Средний размер ипотечного кредита в Самарской области - 1,5 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита в Самарской области сейчас составляет 1,5 миллиона рублей. Такие сведения приводит Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). Впрочем, оговариваясь, что речь идет о займах, оформленных при его участии. В целом же по рынку, по данным 

7 декабря 2017, 04:32
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