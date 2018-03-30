Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитража, согласно которому, после взаимозачета всех требований самарская стройкомпания «Евроальянс» должна перечислить Самарскому областному фонду жилья и ипотеки 48 миллионов рублей.
Согласно материалам ВАС, СОФЖИ сначала потребовал взыскать со строителей штрафы по договору подряда в связи с тем, что они вовремя не передали дольщикам 118 квартир в одном из домов по улице Советской Армии. Также СОФЖИ намеревался взыскать компенсацию за некачественно выполненные работы на объекте. В общей сложности сумма иска превысила 100 млн. «Евроальянс» подали встречный иск на 55 миллионов.
Сначала спор двух сторон рассматривали арбитраж и апелляция. Сумма к взыскания в пользу СОФЖИ составила 10 миллионов рублей. Однако позже кассация вернула дело на новое рассмотрение. В декабре 2017-го областной арбитраж обязал «Евроальянс» выплатить не 10, а уже более 100 миллионов. Но встречные требования тоже были удовлетворены. После взаимозачета сумма составила указанные 48 млн. В апелляционной жалобе «Евроальянс» отмечал, что СОФЖИ не передало подрядчику полную строительную документацию. Остальная же не соответствовала нормативам. Эту позицию фирме удалось отстоять в апелляции, которая и вынесла свой вердикт – первоначальному иску СОФЖИ отказать. Как показывает практика подобных споров, теперь, по всей видимости, дело уйдет в Казань, в арбитражный суд Приволжского округа.
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