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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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  "Y88P"
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Самарский областной фонд жилья и ипотеки возглавил Сергей Кандаков

Самарский областной фонд жилья и ипотеки возглавил Сергей Кандаков

Кандидатуру нового исполнительного директора утвердило правление фонда. Ранее Кандаков возглавлял муниципальное учреждение "Парки Самары". Как говорится в сообщении организации, среди  первоочередных задач, стоящих перед новым руководителем Фонда - аудит существующего положения СОФЖИ, подготовка предложений для определения дальнейшей стратегии его деятельности.

30 ноября 2017, 05:25
СОФЖИ: стоимость квартир в Самаре продолжает снижаться

СОФЖИ: стоимость квартир в Самаре продолжает снижаться

Стоимость квартир в Самаре продолжает снижаться. Такие данные приводит Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). Впрочем, изменение цен незначительное, что позволяет говорить о стабилизации ситуации на рынке. В среднем в октябре квадратный метр на вторичном рынке стоил 55 тысяч 

24 ноября 2017, 08:08
Падение цен на вторичное жилье в Самаре почти остановилось

Падение цен на вторичное жилье в Самаре почти остановилось

В Самарской области почти остановилось падение цен на вторичное жилье. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга рынка недвижимости, который ежемесячно проводит Самарский областной фонд жилья и ипотеки. В октябре «вторичка» подешевела совсем незначительно.

«Начиная с июля этого года на вторичном рынке жилой 

20 ноября 2017, 03:41
СОФЖИ сможет освободить от ареста свои счета

СОФЖИ сможет освободить от ареста свои счета

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Самарской области о взыскании с ООО «С.И.Т.И.» в пользу Самарского областного фонда жилья и ипотеки 43 миллионов рублей. Решение вступило в законную силу, поэтому СОФЖИ получил возможность освободить свои счета 
19 октября 2017, 01:40
Каждый второй ипотечный кредит в Самарской области выдает Сбербанк

Каждый второй ипотечный кредит в Самарской области выдает Сбербанк

За 11 месяцев 2014 года банк выдал почти 15 тысяч ипотечных кредитов, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сбербанк в регионе на сегодняшний день занимает более 50% рынка в этом сегменте, предлагая выгодные ставки, возможность получить 

2 декабря 2014, 02:48
Ипотечный портфель Поволжского Сбербанка вырос почти на 30%

Ипотечный портфель Поволжского Сбербанка вырос почти на 30%

С начала года ипотечный портфель Поволжского банка ОАО «Сбербанк России» вырос на 28% и составил 133 млрд рублей. За девять месяцев 2014 года банк выдал более 43 тысяч ипотечных кредитов, что на 40% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

7 ноября 2014, 05:46
Поволжский Сбербанк увеличивает ипотечный портфель

Поволжский Сбербанк увеличивает ипотечный портфель

С начала года ипотечный портфель Поволжского Сбербанка вырос на 25% и превысил 128 млрд рублей, что составляет 45% от общего кредитного портфеля в розничном сегменте. За первые 8 месяцев 2014 года Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» выдал более 38 тысяч 

12 сентября 2014, 02:51
Подать заявку на ипотечный кредит клиенты смогут в любом офисе Поволжского Сбербанка

Подать заявку на ипотечный кредит клиенты смогут в любом офисе Поволжского Сбербанка

У жителей Поволжья появилась возможность получить консультацию и подать заявку на ипотечный кредит в любом офисе банка.
 
«Выбор и покупка жилья – ответственный момент в жизни каждой семьи. Сбербанк совершенствует сервис получения ипотечного кредита, и теперь клиенты смогут сэкономить 

19 августа 2014, 05:07
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