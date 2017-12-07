Средний размер ипотечного кредита в Самарской области сейчас составляет 1,5 миллиона рублей. Такие сведения приводит Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). Впрочем, оговариваясь, что речь идет о займах, оформленных при его участии. В целом же по рынку, по данным аналитического центра АИЖК рост объемов выдачи ипотеки в сентябре 2017 года ускорился до 45%, ставки по таким кредитам достигли исторического минимума.
По оценке АИЖК, в октябре темпы роста рынка могут превысить 70%. За 9 месяцев года в России выдано более 700 000 жилищных займов на 1 триллион 290 миллиардов рублей. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года в количественном выражении и на 25% - в денежном. При этом средний размер ипотечного кредита составляет 1,83 млн рублей. Активно развивается и сектор рефинансирования ранее выданных займов: сейчас его доля составляет 5-7%.
В следующем году аналитики прогнозируют его рост до 20%. Таким образом, выгоду от снижения ставок получат не только новые, но и действующие ипотечные заемщики.
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