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Беглеца из Новосибирской области задержали в Сызрани
Экипаж вневедомственной охраны задержал в Сызрани молодого человека, который находился в федеральном розыске. Стражи порядка заметили 26-летнего мужчину на улице Московской. При виде патрульной машины он попытался убежать, и именно такое поведение заставило сотрудников Росгвардии проверить его личность.
Оказалось, что мужчина …
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12 марта 2018, 05:07
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Пассажирка маршрутки разбила голову в Сызрани
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12 марта 2018, 01:21
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36 человек тушили ночью горящий дом в Сызрани
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12 марта 2018, 10:38
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Семейная пара заблудилась 8 марта на Волге под Сызранью
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12 марта 2018, 09:49
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Хоккейная «Лада» уступила «Сочи» в последнем матче сезона
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2 марта 2018, 09:37
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Президент России Владимир Путин вручил вратарю Василию Кошечкину орден Дружбы за олимпийское «золото»
В среду, 28 февраля воспитанник тольяттинской хоккейной школы Василий Кошечкин получил орден Дружбы. Награду спортсмену вручил Президент России Владимир Путин за победу на Олимпийских играх — 2018 в составе хоккейной сборной.
"Огромным подарком, безусловно, для миллионов российских болельщиков стала и наша победа …
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1 марта 2018, 02:19
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Зарплату за ноябрь и декабрь дали хоккеистам ЦСК ВВС в Самаре
В Самаре продолжается выплата долгов по зарплате хоккеистам ЦСК ВВС, информирует областное министерство спорта. Спортсменам полностью выдали деньги за ноябрь и декабрь прошлого года. Вопрос с выплатой оставшейся суммы в настоящее время прорабатывается.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», долги по зарплате стали …
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28 февраля 2018, 05:47
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Болельщик из Самары подрался в баре с канадцами и отобрал у них флаг
В ночь с 24 на 25 февраля накануне финального матча ОИ-2018 болельщик из Самары подрался с канадцами в баре Каннына. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
Из-за чего произошла драка, пока точно неизвестно. Сам представитель 63-го региона уверяет: это напали …
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25 февраля 2018, 02:55
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Владислав Третьяк про старый ледовый дворец в Самаре: «Это каменный век»
В Самаре проходят матчи юбилейного, десятого по счету, хоккейного турнира на призы легендарного вратаря Владислава Третьяка. Трехкратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы, президент Федерации хоккея России лично открыл соревнования десятилетних мальчишек, которые в последний раз вышли на лед Дворца спорта …
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5 апреля 2017, 02:06
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В Самару снова приедет Владислав Третьяк
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31 марта 2016, 09:55
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Владислав Третьяк посетил хоккейный матч в самарской колонии
Президент Федерации хоккея России, депутат Государственной думы РФ Владислав Третьяк посетил хоккейный матч между командами ИК-26 ГУФСИН России по Самарской области и ветеранами г. Тольятти.
Не секрет, что каждый приезд именитых спортсменов стимулирует осужденных к занятию спортом, достижению новых …
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6 февраля 2016, 10:37
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Легенда хоккея Владислав Третьяк едет в поселок у Самары
Информация о визите в Самарскую область легенды отечественного хоккея Владислава Третьяка появилась в социальных сетях.
«Невероятно, но факт! - написал сегодня, 4 февраля, пресс-секретарь министерства спорта Самарской области Павел Сещенко. – Завтра в поселок Усть-Кинельский на турнир среди любителей приедет …
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4 февраля 2016, 12:35