Минюст определил признаки самозанятых граждан. Согласно опубликованному ведомством законопроекту, таковыми могут называться россияне старше 16 лет, которые «самостоятельно, на свой риск» оказывают услуги физлицам «для систематического получения прибыли». Работы при этом должны выполняться «исключительно на личном трудовом участии». Самозанятые не могут быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Кроме того, они должны предоставить в налоговую службу соответствующее уведомление. Главная задача документа - установить отличие самозанятых от предпринимателей и граждан, работающих по трудовому договору. Сейчас самые распространенные виды самозанятости - няни, репетиторы, сиделки, таксисты, портные, уборщики, парикмахеры, фрилансеры. По оценкам экспертов, в России таких специалистов сейчас более 20 млн.
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