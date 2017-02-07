По итогам 2016 года вазовский минивэн Lada Largus стал самой непопулярной моделью среди угонщиков, к такому выводу пришли в страховой компании "МАКС". "Ларгус" относительно недавно на рынке и пока ещё не успел основательно распространиться, запчасти на машину - не дорогие и не дефицит, угонять ее на разборку нет никакого смысла, отмечают исследователи. На втором месте списка самых невостребованных у воров авто - "УАЗ Патриот". Ульяновский внедорожник также сложно быстро реализовать как на вторичке, так и по запчастям. Кроме того, "Патриот" в первые 3 года теряет в цене до 300 тысяч рублей. Связываться с ним преступники не хотят. Замыкает антирейтинг Lada Granta. Ее угонщики не любят из-за массовости и небольшой отпускной заводской цены, идти на рискованный шаг им не очень интересно.
Наименее угоняемые автомобили в России:
1. Lada Largus
2. UAZ Patriot
3. Lada Granta
4. Volkswagen Polo
5. Renault Duster
6. Renault Logan
7. Geely Emgrand
8. Kia Sportage
9. Volkswagen Jetta
10. Chevrolet Cruze
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