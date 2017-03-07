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"СКС" позвали в суд "Самаратрансстрой"
Деятельность одного из крупнейших подрядчиков областного правительства - компании «СамараТрансСтрой», которую связывают с именем депутата губдумы Андрея Мурзова, стала предметом судебных разбирательств. В областном арбитражном суде рассматривается иск «Самарских коммунальных систем», аффилированных известному российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, с требованием взыскать …
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6 марта 2017, 04:15
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Жители военного городка Чапаевск-11 отказываются платить управляющей компании
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16 февраля 2017, 05:35
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В Самаре почти 7 тысяч человек остались без воды из-за аварии
Почти 7 тысяч жителей Железнодорожного района Самары остались сегодня, 11 февраля, без воды из-за порыва водопровода. Как передает ГУ МЧС по Самарской области, авария произошла 300-миллиметровом трубопроводе на проспекте Карла Маркса.
На время проведения ремонтных работ приостановлено холодное водоснабжение …
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11 февраля 2017, 04:15
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Минюст доработает законопроект о продаже жилья должников
Министерство юстиции доработает законопроект, позволяющий выставлять на продажу единственное жилье должников. Без крыши над головой никого не оставят, но несостоятельному заемщику придется переехать в жилище, минимально соответствующее соцнормам. Власти не планируют уплотнять граждан или создавать коммуналки. Предполагается, что радикальную процедуру …
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9 февраля 2017, 03:41
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Каждый четвертый житель Самарской области не платит имущественные налоги
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8 февраля 2017, 03:13
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Офис самарского МП "Универсалбыт" могут отключить от систем холодного водоснабжения и водоотведения
Причина - почти полумиллионая задолженность предприятия за услуги перед ресурсоснабжающей организацией ООО "Самарские коммунальные системы". Последняя намерена через суд добиваться радикальных мер в отношении неплательщика, если тот продолжит уклоняться от погашения платежей за воду.
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2 февраля 2017, 04:00
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Бойскауты Качмазова задолжали минлесхозу более 2 млн рублей
Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Самары инициировала банкротство «Самарского клуба бойскаутов» из-за его задолженности перед областным минлесхозом в размере 2,5 млн рублей. По информации из открытых источников, «Самарский клуб бойскаутов» сейчас управляет 16 домами отдыха на территории турбазы …
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2 февраля 2017, 12:56
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В Самаре отключат воду в домах в районе Барбошиной поляны
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24 января 2017, 09:49
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1 трлн рублей должны российские управляющие компании ресурсоснабжающим организациям
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23 января 2017, 06:39
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За неправильное начисление платы за ЖКХ управляющие компании ждут штрафы
Управляющие компании начнут штрафовать в случае неправильного начисления платы за предоставленные коммунальные услуги. Соответствующее постановление правительства за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева вступило в силу 1 января. Деньги должны поступать на счета собственников жилья одновременно с перерасчетом. Только вот механизма для …
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18 января 2017, 03:15
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В Тольятти гендиректор фирмы не заплатил сотрудникам полмиллиона
Генеральный директор тольяттинской фирмы «Монолит» признан виновным в невыплате зарплаты своим работникам. Уголовное дело возбудили следователи Автозаводского района Тольятти. Обвинение Владимиру Черкесову предъявили по статье полная невыплата заработной платы более двух месяцев. По данным следствия, людям не платили с января …
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10 января 2017, 10:04
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Пять самарских УК попали в федеральный антирейтинг должников
5 управляющих компаний из Самарской области попали в федеральный антирейтинг должников за энергоресурсы. Исследование опубликовала ассоциация «Совет производителей энергии». По ее данным, в ноябре общая дебиторская задолженность перед 10 ведущими генерирующими компаниями России превысила 157 млрд рублей за поставленное тепло …
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14 декабря 2016, 10:02
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В Самаре прошла акция протеста против так называемого "закона о шлепках"
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24 октября 2016, 06:24
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Россияне смогут платить за ЖКХ напрямую поставщикам
Минстрой России предложил убрать управляющие компании из схемы платежей за жилищно-коммунальные услуги. В ведомстве считают, что деньги граждан должны перечисляться напрямую поставщикам ресурсов. Это поможет снизить существующую напряженность в вопросе платежей за коммуналку. В настоящее время объем задолженности по России …
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10 октября 2016, 12:58
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Самарские предприятия должны энергетикам более 3,5 млрд рублей
Долги предприятий Самарской области перед «Самараэнерго» превысили 3,5 миллиарда рублей. Почти половина суммы приходится на сферу ЖКХ и управляющие компании. Возглавляют список Самарские коммунальные системы с задолженностью почти в 450 миллионов рублей. Энергетики обещают всеми доступными способами добиваться денег. Среди …
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31 мая 2016, 01:31
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УК "ВАСКО" оспаривает долг
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26 апреля 2016, 06:39