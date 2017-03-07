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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 марта 2017г 
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Материалы по теме:

"СКС" позвали в суд "Самаратрансстрой"

Деятельность одного из крупнейших подрядчиков областного правительства - компании «СамараТрансСтрой», которую связывают с именем депутата губдумы Андрея Мурзова, стала предметом судебных разбирательств. В областном арбитражном суде рассматривается иск «Самарских коммунальных систем», аффилированных известному российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, с требованием взыскать 

6 марта 2017, 04:15
Жители военного городка Чапаевск-11 отказываются платить управляющей компании

Жители военного городка Чапаевск-11 отказываются платить управляющей компании

Их служба и опасна и трудна, но бытовые условия, в которых живут российские военные, порой просто невыносимы. "ТЕРРА" продолжает следить за судьбой военного городка "Чапаевск -11" в Безенчукском районе Самарской области. Напомним, жители более двух десятков домов недалеко от железнодорожной 

16 февраля 2017, 05:35
В Самаре почти 7 тысяч человек остались без воды из-за аварии

В Самаре почти 7 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Почти 7 тысяч жителей Железнодорожного района Самары остались сегодня, 11 февраля, без воды из-за порыва водопровода. Как передает ГУ МЧС по Самарской области, авария произошла 300-миллиметровом трубопроводе на проспекте Карла Маркса.

На время проведения ремонтных работ приостановлено холодное водоснабжение 
11 февраля 2017, 04:15
Минюст доработает законопроект о продаже жилья должников

Минюст доработает законопроект о продаже жилья должников

Министерство юстиции доработает законопроект, позволяющий выставлять на продажу единственное жилье должников. Без крыши над головой никого не оставят, но несостоятельному заемщику придется переехать в жилище, минимально соответствующее соцнормам. Власти не планируют уплотнять граждан или создавать коммуналки. Предполагается, что радикальную процедуру 

9 февраля 2017, 03:41
Каждый четвертый житель Самарской области не платит имущественные налоги

Каждый четвертый житель Самарской области не платит имущественные налоги

В 2016 году в Самарской губернии извещение о необходимости погасить долги по имущественным налогам получили 430 тысяч жителей. Это каждый четвертый взрослый. За недвижимость, землю и транспорт они задолжали 1 миллиард 300 миллионов рублей. Эти деньги должны были попасть в 

8 февраля 2017, 03:13
Офис самарского МП

Офис самарского МП "Универсалбыт" могут отключить от систем холодного водоснабжения и водоотведения

Причина - почти полумиллионая задолженность предприятия за услуги перед ресурсоснабжающей организацией ООО "Самарские коммунальные системы". Последняя намерена через суд добиваться радикальных мер в отношении неплательщика, если тот продолжит уклоняться от погашения платежей за воду.
В настоящее время МП "Универсалбыт" обслуживает 

2 февраля 2017, 04:00
Бойскауты Качмазова задолжали минлесхозу более 2 млн рублей

Бойскауты Качмазова задолжали минлесхозу более 2 млн рублей

Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Самары инициировала банкротство «Самарского клуба бойскаутов» из-за его задолженности перед областным минлесхозом в размере 2,5 млн рублей. По информации из открытых источников, «Самарский клуб бойска­утов» сейчас управляет 16 домами отдыха на территории турбазы 

2 февраля 2017, 12:56
В Самаре отключат воду в домах в районе Барбошиной поляны

В Самаре отключат воду в домах в районе Барбошиной поляны

Вечером во вторник, 24 января, в Самаре отключат холодную воду в домах, расположенных в районе Барбошиной поляны. Об этом сообщается на сайте компании «Самарские коммунальные системы».

Без холодного водоснабжения с 20 часов 24 января до 8:00 25 января останутся дома по 

24 января 2017, 09:49
1 трлн рублей должны российские управляющие компании ресурсоснабжающим организациям

1 трлн рублей должны российские управляющие компании ресурсоснабжающим организациям

Одного триллиона рублей достиг долг российских управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. В Самарской области он равен 9 млрд и продолжает расти. Но это не вина жильцов, говорят парламентарии. Деньги задерживаются именно в УК. В качестве выхода из ситуации предлагается заключать 

23 января 2017, 06:39
За неправильное начисление платы за ЖКХ управляющие компании ждут штрафы

За неправильное начисление платы за ЖКХ управляющие компании ждут штрафы

Управляющие компании начнут штрафовать в случае неправильного начисления платы за предоставленные коммунальные услуги. Соответствующее постановление правительства за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева вступило в силу 1 января. Деньги должны поступать на счета собственников жилья одновременно с перерасчетом. Только вот механизма для 

18 января 2017, 03:15
В Тольятти гендиректор фирмы не заплатил сотрудникам полмиллиона

В Тольятти гендиректор фирмы не заплатил сотрудникам полмиллиона

Генеральный директор тольяттинской фирмы «Монолит» признан виновным в невыплате зарплаты своим работникам. Уголовное дело возбудили следователи Автозаводского района Тольятти. Обвинение Владимиру Черкесову предъявили по статье  полная невыплата заработной платы более двух месяцев. По данным следствия, людям не платили с января 

10 января 2017, 10:04
Пять самарских УК попали в федеральный антирейтинг должников

Пять самарских УК попали в федеральный антирейтинг должников

5 управляющих компаний из Самарской области попали в федеральный антирейтинг должников за энергоресурсы. Исследование опубликовала ассоциация «Совет производителей энергии». По ее данным, в ноябре общая дебиторская задолженность перед 10 ведущими генерирующими компаниями России превысила 157 млрд рублей за поставленное тепло 

14 декабря 2016, 10:02
В Самаре прошла акция протеста против так называемого

В Самаре прошла акция протеста против так называемого "закона о шлепках"

Жители Самары собрались на улице Ленинградской, чтобы выразить свой протест новым поправкам в статью о побоях Уголовного кодекса. Речь идет об изменениях, согласно которым если кто-то избил своих родителей, детей, супруга, братьев, сестер или других родственников, ему грозит лишение свободы. 

24 октября 2016, 06:24
Россияне смогут платить за ЖКХ напрямую поставщикам

Россияне смогут платить за ЖКХ напрямую поставщикам

Минстрой России предложил убрать управляющие компании из схемы платежей за жилищно-коммунальные услуги. В ведомстве считают, что деньги граждан должны перечисляться напрямую поставщикам ресурсов. Это поможет снизить существующую напряженность в вопросе платежей за коммуналку. В настоящее время объем задолженности по России 

10 октября 2016, 12:58
Самарские предприятия должны энергетикам более 3,5 млрд рублей

Самарские предприятия должны энергетикам более 3,5 млрд рублей

Долги предприятий Самарской области перед «Самараэнерго» превысили 3,5 миллиарда рублей. Почти половина суммы приходится на сферу ЖКХ и управляющие компании. Возглавляют список Самарские коммунальные системы с задолженностью почти в 450 миллионов рублей. Энергетики обещают всеми доступными способами добиваться денег. Среди 
31 мая 2016, 01:31
УК

УК "ВАСКО" оспаривает долг

Управляющая компания "ВАСКО" пытается оспорить в 11 апелляционном арбитражном суде решение областного арбитража, о выплате 205 миллионов рублей самарскому "Предприятию тепловых сетей". Речь идет о задолженности за потребленные ресурсы с мая по июль 2015 года и процентах за использование чужих 

26 апреля 2016, 06:39
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