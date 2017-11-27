В Самаре у Ладьи построят 24-этажный ЖК В Самаре на месте бывшего силикатного завода около "Ладьи" построят 24-этажный жилой комплекс, сообщает компания «Парус». По информации застройщика, его строительство начнется уже в декабре текущего года. До высоты пятого этажа отделка фасада дома будет стилизована под мрамор. В ЖК …