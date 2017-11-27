Чиновники областного Министерства энергетики и ЖКХ, а также главы муниципалитетов и представители Фонда капремонта приняли участие в селекторном совещании с министром строительства России Михаилом Менем. На заседании обсуждались итоги госпроектов по благоустройству и капремонту в регионах.
В рамках федеральной программы по благоустройству, как отчитался Мень, в целом по стране запланированные в этом году работы выполнены на 80%. Под особым контролем находятся 15 субъектов — там срывают сроки, есть претензии и по качеству. Самара в этот список не вошла.
По благоустройству в 2017-м Самара освоила чуть более 2-х миллиардов рублей. На эти деньги уже отремонтировали площадь Куйбышева, ведутся работы в Струковском саду и на 4-й очереди набережной. В эту же сумму входит и благоустройство дворов, пока оно завершено лишь на 60% — это почти 900 дворовых территорий.
По словам Михаила Меня на 16% по сравнению с прошлым годом выросли темпы капремонта. Общее число приведенных в порядок домов приблизилось к 100 тысячам. В областной столице в 2017-м отремонтировано 650 многоквартирных домов. Завершаются работы еще на трех сотнях объектов. Собираемость средств выше, чем по России и составляет 99,8%.
По итогам совещания Михаил Мень попросил чиновников внимательно следить за исполнением этих двух программ. Проблемные регионы, как отметил Министр, будут взяты под контроль.
|
В Самаре у Ладьи построят 24-этажный ЖК
|
16 ноября 2017, 09:16
|
Дмитрий Азаров встретился с министром строительства и ЖКХ Михаилом Менем
|
3 ноября 2017, 08:05
|
В КНР намерены построить самый длинный туннель-водопровод в мире
Специалисты из КНР в настоящее время тестируют различные способы прокладки самого длинного туннеля на планете для транспортировки воды из Тибетского в Синьцзян-Уйгурский район страны.
|
1 ноября 2017, 02:29
|
Саудовская Аравия построит на берегу Красного моря город за $500 млрд
|
25 октября 2017, 03:31
|
Дом на пересечении Вилоновской и Садовой достроят
Крик о помощи самарских обманутых дольщиков услышали в региональном правительстве. Речь о соинвесторах высотки на пересечении улиц Вилоновской и Садовой. Терра уже рассказывала эту историю. Напомню, стройка началась в 2003-м, спустя 5 лет всё остановилось. Застройщик обанкротился. В 2014-м завершить …
|
24 октября 2017, 06:10
|
Китайцы подпишут соглашение о строительстве 25 млн кв. м доступного жилья в России
До конца этой недели Минстрой РФ и фонд содействия развитию жилищного строительства Александра Бравермана должны подписать рамочное соглашение с China Railway Construction Corporation (это вторая крупнейшая государственная строительная компания в КНР). Китайские застройщики в рамках российской госпрограммы «Доступное жилье» построят …
|
25 июня 2014, 05:34