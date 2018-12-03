Сотрудница почтового отделения из Жигулевска подозревается в растрате денег. О преступлении стало известно в сентябре после того, как к правоохранителям обратилась родственница местной жительницы. Женщина не получила в указанный срок пенсию.
Во время разбирательства под подозрение попала почтальон. Она должна была разнести получателям 12 500 рублей, но этого не сделала. Она внесла в документы ложные данные о передаче денег, а сама потратила их на собственные нужды.
По информации ГУ МВД России по Самарской области, ранее подозреваемая проблем с законом не имела. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».
|
«Избил и стащил одежду»: в Самаре раскрыли нападение на посетителя бара
|
3 декабря 2018, 09:54
|
Эксклюзив: интервью жены арестованного экс-главы СОФЖИ и управления капстроительства губернии Реналя Мязитова
В одном из громких уголовных дел последнего времени, возбужденных в Самарской области, в ближайшее время могут появиться новые факты. Речь идет о злоупотреблении полномочиями экс-руководителя СОФЖИ и управления капстроительства 63-го региона Реналя Мязитова. Напомним, чиновника заключили под стражу 18 октября …
|
30 ноября 2018, 10:45
|
«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери
|
30 ноября 2018, 03:15
|
Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта
|
30 ноября 2018, 02:16
|
Женщина попалась на полумиллионном мошенничестве в Самарской области
Прокуратура Красноярского района области возбудила уголовное дело на сотрудницу кредитной организации. По версии следствия, злоумышленница присвоила и растратила 493 тысячи рублей. Таким образом, она причинила организации материальный ущерб в крупном размере.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
|
27 июня 2018, 11:22
|
Бывшего нефтегорского депутата будут судить за растрату
Прокуратура Нефтегорского района утвердила обвинительное заключение по делу о растрате и присвоении бюджетных денег. Фигурантом по нему проходит бывший депутат местного собрания представителей и экс-директор муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Нефтегорского района «Содействие» 40-летний Владислав Плаксин.
По версии следствия, мужчина, занимавший …
|
8 февраля 2018, 05:04
|
В Самаре экс-депутат Егор Важов осужден за растрату и злоупотребление полномочиями
В Самаре вынесен приговор по делу Егора Важова, бывшего депутата заксобрания Красноярского района, директора АНО «Многофункциональный межпоселковый центр социально-экономического развития Красноярского района Самарской области». Он признан виновным в присвоении и растрате вверенного имущества и злоупотреблениях полномочиями. Сумма ущерба превысила 1,5 …
|
24 января 2018, 05:29
|
В самарской школе выявлен факт растраты денег родителей
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту растраты в 166-й школе, которая расположена в Советском районе, денег родителей учащихся. Сумма ущерба – более 230 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области. Надзорное ведомство провело проверку, по результатам которой …
|
23 января 2018, 09:46