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«Бункер S» Эфир передачи от 27.11.2018 
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Материалы по теме:

«Избил и стащил одежду»: в Самаре раскрыли нападение на посетителя бара

«Избил и стащил одежду»: в Самаре раскрыли нападение на посетителя бара

Вечером во дворе нескольких домов по улице Победы в областной столице произошло нападение на 34-летнего мужчину. Оказалось, что он поссорился с одним из посетителей местного бара.

Пьяные мужчины вышли «побеседовать» в ближайший двор. Во время потасовки один из них 
3 декабря 2018, 09:54
Эксклюзив: интервью жены арестованного экс-главы СОФЖИ и управления капстроительства губернии Реналя Мязитова

Эксклюзив: интервью жены арестованного экс-главы СОФЖИ и управления капстроительства губернии Реналя Мязитова

В одном из громких уголовных дел последнего времени, возбужденных в Самарской области, в ближайшее время могут появиться новые факты. Речь идет о злоупотреблении полномочиями экс-руководителя СОФЖИ и управления капстроительства 63-го региона Реналя Мязитова. Напомним, чиновника заключили под стражу 18 октября 
30 ноября 2018, 10:45
«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери

«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери

Полицейские из Кинель-Черкасского района раскрыли убийство. В среду, 28 ноября, правоохранителям рассказали, что в доме в селе Кротовка нашли труп 61-летней пенсионерки. Причем, состояние тела говорило о насильственной смерти женщины.   

Оказалось, что днем в тот же день в 
30 ноября 2018, 03:15
Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта

Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта

Сотрудники УФСБ по Самарской области выяснили, что жители Сызрани организовали цех по производству контрафактного алкоголя в поселке Возрождение в Саратовской области. 27 ноября в помещении задержали двух граждан России и четырех работников, трое из которых — нелегалы. На «заводе» стояло 
30 ноября 2018, 02:16
Женщина попалась на полумиллионном мошенничестве в Самарской области

Женщина попалась на полумиллионном мошенничестве в Самарской области

Прокуратура Красноярского района области возбудила уголовное дело на сотрудницу кредитной организации. По версии следствия, злоумышленница присвоила и растратила 493 тысячи рублей. Таким образом, она причинила организации материальный ущерб в крупном размере.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
27 июня 2018, 11:22
Бывшего нефтегорского депутата будут судить за растрату

Бывшего нефтегорского депутата будут судить за растрату

Прокуратура Нефтегорского района утвердила обвинительное заключение по делу о растрате и присвоении бюджетных денег. Фигурантом по нему проходит бывший депутат местного собрания представителей и экс-директор муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Нефтегорского района «Содействие» 40-летний Владислав Плаксин.

По версии следствия, мужчина, занимавший 

8 февраля 2018, 05:04
В Самаре экс-депутат Егор Важов осужден за растрату и злоупотребление полномочиями

В Самаре экс-депутат Егор Важов осужден за растрату и злоупотребление полномочиями

В Самаре вынесен приговор по делу Егора Важова, бывшего депутата заксобрания Красноярского района, директора АНО «Многофункциональный межпоселковый центр социально-экономического развития Красноярского района Самарской области». Он признан виновным в присвоении и растрате вверенного имущества и злоупотреблениях полномочиями. Сумма ущерба превысила 1,5 

24 января 2018, 05:29
В самарской школе выявлен факт растраты денег родителей

В самарской школе выявлен факт растраты денег родителей

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту растраты в 166-й школе, которая расположена в Советском районе, денег родителей учащихся. Сумма ущерба – более 230 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области. Надзорное ведомство провело  проверку, по результатам которой 
23 января 2018, 09:46
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