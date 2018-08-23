12
20
02
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
14 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

В Самаре проходят торжественные мероприятия, посвященные 75-летию победы в битве под Курском

В Самаре проходят торжественные мероприятия, посвященные 75-летию победы в битве под Курском

23 августа в Самаре проходят торжественные мероприятия, посвященные 75-летию победы Красной Армии в битве под Курском. Основные события развернулись на площади Славы у Вечного огня. В церемонии принимают участие первые лица 
23 августа 2018, 11:25
Воспитательница, которую обвинили в жестоком обращении с детсадовцами в Сызрани, уволилась

Воспитательница, которую обвинили в жестоком обращении с детсадовцами в Сызрани, уволилась

Новый виток в истории с методами наказания провинившихся малышей в детском саду в Сызрани. Напомним, что еще в феврале в детском саду на улице Интернациональной случился инцидент, который и привел участников в суд. Семилетняя девочка и четверо ее одногруппников пошли 
23 августа 2018, 11:19
Видео: пожарные тушат заброшенную двухэтажку около «Вива Лэнда»

Видео: пожарные тушат заброшенную двухэтажку около «Вива Лэнда»

В Сети появился видеоролик, на котором видно, как пожарные тушат заброшенную двухэтажку на проспекте Кирова в Самаре. Запись разместило издание samara.kp.ru. Напомним, что рано утром 23 августа, в четверг, вспыхнуло заброшенное зздание на проспекте Кирова, расположенное неподалеку от торгово-развлекательного 
23 августа 2018, 10:50
Отстрелялись: под Тольятти прошли учения снайперов Росгвардии

Отстрелялись: под Тольятти прошли учения снайперов Росгвардии

Под Тольятти завершились учения снайперов Росгвардии. В занятиях принимали участие сотрудники ОМОН и СОБР из всех регионов Поволжья.

Силовики отрабатывали целый комплекс упражнений: маскировку, передвижение на местности и наблюдение. Снайперы осваивали не только новые навыки, но и обменивались опытом.

Помимо теории, участники 

20 августа 2018, 01:10
Откушал чарку: в Сызрани вор-домушник влез в дом, напился коньяка и «отключился»

Откушал чарку: в Сызрани вор-домушник влез в дом, напился коньяка и «отключился»

На днях к сотрудникам Росгвардии поступил сигнал тревоги из одного из частных домов. Там сработала сигнализация. Прибывших работников вневедомственной охраны встретила хозяйка жилья. Она рассказала, что в доме спит неизвестный мужчина.

Незваным гостем оказался вор-домушник. Он залез в дом через окно. 

15 августа 2018, 03:01
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Даже владыка Сергий не помог: Дмитрия Сазонова оставили за решеткой

Даже владыка Сергий не помог: Дмитрия Сазонова оставили за решеткой

6 августа Самарский областной суд рассмотрел жалобу заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова. Силовик просил пересмотреть решение о его заключении под стражу на время следствия. Свою позицию он аргументировал тем, что его отец, спикер Губернской думы Виктор Сазонов, борется 
6 августа 2018, 12:53
Полная версия выступления Дмитрия Сазонова в суде. О себе, взяткодателе Александре Орлове и своем отце Викторе Федоровиче

Полная версия выступления Дмитрия Сазонова в суде. О себе, взяткодателе Александре Орлове и своем отце Викторе Федоровиче




Я считаю, что заключение меня конкретно под стражу является излишним. На сегодняшний день не считаю себя виновным, поэтому намерен приезжать, не намерен скрываться от следственных действий, от следователя. Что касается 
27 июля 2018, 03:30
Фото: как тренируют бойцов Росгвардии в Самарской области

Фото: как тренируют бойцов Росгвардии в Самарской области

Центр подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. Это одна из самых таинственных точек на карте Тольятти. Оно и понятно, ведь именно здесь обучают людей, которые потом принимают участие 
23 марта 2018, 10:39
В строительство базы ОМОН в Тольятти вложен 1 миллиард рублей, есть фото

В строительство базы ОМОН в Тольятти вложен 1 миллиард рублей, есть фото

Сегодня, 29 октября, состоялось официальное открытие единой базы ОМОН, где будут работать и тренироваться 365 человек. Самарские бойцы переедут сюда до 15 ноября. В областном центре останется только подразделение СОБРа. Весь комплекс занимает 4,5 гектара, общая площадь зданий - 14,5 
29 октября 2015, 10:23
В Самаре из здания на Гагарина эвакуировали 50 человек

В Самаре из здания на Гагарина эвакуировали 50 человек

Сегодня, 10 июня, около одиннадцати часов утра в полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета на улице Гагарина в Самаре. Находку обнаружили на лавочке во дворе административного здания.

К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Опасную территорию оцепили. Из 
10 июня 2015, 02:41
Появилось видео полиции из подпольного покерного клуба в Тольятти

Появилось видео полиции из подпольного покерного клуба в Тольятти

Полицейские Автограда ликвидировали подпольный покерный клуб. В операции принимали участие сотрудники ОМОНа. На момент проверки в заведении находилось 9 посетителей. Изъято 11,5 тысячи рублей, 3 набора для игры в покер, 26 колод карт, ноутбук и телевизор.

На гражданина 1988 года рождения 

6 ноября 2014, 01:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх