Сотрудники самарского ОМОНа остаются начеку даже во время отдыха. На днях прапорщик Алексей С., находившийся во дворе своего дома, увидел, как из подъезда с криками о помощи выбегает сосед. На его руке и спине виднелись окровавленные следы от ножевых ударов. Росгвардеец быстро пошел к своей машине за аптечкой и в этот момент увидел, как из подъезда выскочил человек с ножом, подбежал к раненому и начал наносить ему удары.
Боец ОМОН крикнул: "Стоять! Полиция!" Гражданин, не ожидавший встретиться с сотрудником, попытался скрыться. Страж порядка смог нагнать злоумышленника и связать его брючным ремнем. После этого он доставил подозреваемого на место происшествия и начал оказывать помощь пострадавшему, а потом передал его медикам.
Задержанным оказался ранее судимый гражданин 1994 года рождения. Его страж правопорядка передал прибывшему на место наряду полиции. Сейчас на него заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
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