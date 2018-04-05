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Танкер «Волгонефть» горит на судоремонтном заводе в Самаре
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5 апреля 2018, 02:18
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Мужчина погиб при пожаре в подвале дома на Мехзаводе в Самаре
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5 апреля 2018, 12:19
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Неадекватную женщину с партией марихуаны поймали в Чапаевске
На днях экипаж вневедомственной охраны заметил на улице Черняховского женщину, которая выделялась неадекватным поведением. Стражи порядка решили задержать ее и передать правоохранителям.
Полицейские досмотрели нарушительницу порядка в присутствии понятых. При себе у нее был обнаружен сверток с растительным веществом. Экспертиза показала, …
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4 апреля 2018, 12:37
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В здании на Кирова вспыхнули строительные материалы
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4 апреля 2018, 09:48
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9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти
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3 апреля 2018, 12:17
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Житель Тольятти попал под уголовную статью за пьяное вождение
На днях патрульный экипаж Росгвардии, работавший в Автозаводском районе Тольятти, заметил подозрительный ВАЗ-21099. Легковушка ехала по внутриквартальной территории с выключенными фарами, выполняя всяческие замысловатые маневры. Стражи порядка предположили, что водитель машины может быть пьян.
После того как мужчину остановили, выяснилось, что …
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2 апреля 2018, 10:39
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Угонщик с молотком напал на владельца «Весты» на ул. Победы в Самаре
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30 марта 2018, 01:09
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Несколько дезодорантов пытался украсть из магазина житель Тольятти
В Тольятти Росгвардия задержала предполагаемого похитителя дезодорантов. В магазин на улице Ушакова в Центральном районе Автограда зашел мужчина. Сотрудники торговой точки увидели, что посетитель положил за пазуху шесть дезодорантов и, похоже, собирался выйти, не расплатившись. Поэтому работники магазина нажали тревожную …
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28 марта 2018, 10:40