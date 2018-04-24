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Материалы по теме:

Прокуратура хочет закрыть 20 торговых центров в Самарской области

Прокуратура хочет закрыть 20 торговых центров в Самарской области

Прокуратура Самарской области отчиталась о результатах  проверок мест массового пребывания людей. Работники надзорной службы вместе с сотрудниками МЧС побывали в 193 торгово-развлекательных центрах и 68 объектах социальной инфраструктуры. В результате мероприятий были выявлены 2153 нарушения требований правил пожарной безопасности. Для 

24 апреля 2018, 08:03
В Ульяновске директор фирмы угрожал расстрелом врачу-педиатру

В Ульяновске директор фирмы угрожал расстрелом врачу-педиатру

В Ульяновске вынесли приговор местному предпринимателю. Мужчина получил срок за то, что угрожал убийством врачу-педиатру.

10 октября прошлого года медик находился возле дома на улице Шолмова, когда к нему подошел пьяный подозреваемый. Бизнесмен заявил, что врач поставил его ребенку неверный диагноз. 

20 апреля 2018, 07:58
По делу о взятке в 1 млн рублей задержаны руководители госучреждения в Самаре

По делу о взятке в 1 млн рублей задержаны руководители госучреждения в Самаре

В Самаре полицейские задержали двух руководителей государственного учреждения, подозреваемых в коррупции: незаконном получении более 1 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве». Фигуранты – две жительницы Самары 1959 и 1973 годов рождения. Первую подозревают 

20 апреля 2018, 01:59
Серийного автоугонщика будут судить в Тольятти

Серийного автоугонщика будут судить в Тольятти

В конце 2016 года в полицию обратился житель Тольятти, рассказавший, что с парковки одного из спортивных центров был угнан его автомобиль «Лада Гранта». Ущерб потерпевший оценил в 250 тысяч рублей.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе места преступления. 

20 апреля 2018, 11:49
Мужчина зарезал продавщицу магазина и ограбил отца в Самарской области

Мужчина зарезал продавщицу магазина и ограбил отца в Самарской области

В Красноярском районе Самарской области завершено расследование в отношении жителя Красноярского района. 41-летний мужчина обвиняется сразу в нескольких преступлениях.

По версии следствия, 23 июля прошлого года он напился и решил ограбить магазин в селе Мордовская Селитьба. Злоумышленник зарезал продавщицу, а потом 

20 апреля 2018, 10:51
Депутаты в Ульяновской области ели мороженое и курили сигареты за казенный счет

Депутаты в Ульяновской области ели мороженое и курили сигареты за казенный счет

Прокуратура города Димитровграда в Ульяновской области проверила то, насколько тщательно депутаты местной Думы исполняют антикоррупционное законодательство. В итоге вскрылись «интересные» подробности.

Оказалось, что парламентарии возмещали себе из бюджета деньги, потраченные на покупку напитков, сигарет, мороженого. Кроме того, опять же за казенный 

18 апреля 2018, 08:08
Прокуратура собирает жалобы на самарские разливайки

Прокуратура собирает жалобы на самарские разливайки

Прокуратура Самарской области обратилась к населению с просьбой сообщать о незаконных действиях торговцев алкоголем и предприятий общепита, реализующих спиртное. «Если у вас есть информация о возможных нарушениях в данной сфере со стороны предпринимателей, органов местного самоуправления, полиции, сообщите об этом 

18 апреля 2018, 08:04
Доцент университета задержан по подозрению в получении взятки в Тольятти

Доцент университета задержан по подозрению в получении взятки в Тольятти

В Тольятти полицейские задержали доцента университета по подозрению в получении взятки. По данным силовиков, в марте 2018 года подозреваемый 1976 года рождения получил в своем рабочем кабинете деньги от студента, у которого были академические долги. Сумма незаконного денежного вознаграждения – 

18 апреля 2018, 02:11
Самарские дорожники «отличились» в Пензе

Самарские дорожники «отличились» в Пензе

Прокуратура и УФАС по Пензенской области обвинили в картельном сговоре самарских дорожников. Фигурантами уголовного дела стали три ООО - «ССК «ДорМостАэро», «Волга-Проект» и «НПО «Авангард». Они принимали участие в аукционах на ремонт и обслуживание автомобильных дорог в Пензенской области. Общая 

16 апреля 2018, 12:58
Как судили Telegram

Как судили Telegram

Таганский районный суд Москвы все-таки выдал разрешение Роскомнадзору на блокировку мессенджера Telegram в России. Впрочем, если это и случится, то не сегодня. Ведомству нужно будет согласовать свои действия и с интернет-провайдерами и магазинами приложений. Началось все с того, что основатель 

13 апреля 2018, 05:24
Еще одно дело на кадровика «Почты России» завели в Самаре

Еще одно дело на кадровика «Почты России» завели в Самаре

В Самаре на бывшего кадровика «Почты России» возбуждено еще одно уголовное дело. Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале силовики задержали по подозрению в получении крупной взятки 58-летнюю руководительницу отдела кадрового администрирования департамента по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям 
11 апреля 2018, 12:04
Доцента поймали на взятке в Тольятти

Доцента поймали на взятке в Тольятти

Тольяттинские полицейские задержали доцента кафедры ТГУ одного из учебных заведений города. 70-летний мужчина подозревается в получении взятки. По версии следствия, в марте он получил от четверых студентов 12 тысяч за положительные оценки на экзамене. Самой проверки знаний, при этом, не 

11 апреля 2018, 07:27
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