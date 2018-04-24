В Тольятти будут судить оперуполномоченного СИЗО-4. Он обвиняется в получении взятки. По версии следствия, сотрудник изолятора взял от заключенного 61 тысячу рублей за право пользования мобильным телефоном и общее покровительство. Деньги ему были переведены на карту.
Во время следствия мужчина полностью признал свою вину и во всем раскаялся. При этом, от дальнейшей дачи показаний он отказался. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Самарской области.
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