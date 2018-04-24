Таганский районный суд Москвы все-таки выдал разрешение Роскомнадзору на блокировку мессенджера Telegram в России. Впрочем, если это и случится, то не сегодня. Ведомству нужно будет согласовать свои действия и с интернет-провайдерами и магазинами приложений. Началось все с того, что основатель …