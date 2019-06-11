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Материалы по теме:

Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару

Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер высказался «категорически против решения РПЛ и РФС перевести домашние матчи клуба «Оренбург» на «Самара-Арену». По словам главы 56-го региона, он «намерен обсудить этот вопрос с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым».

«Ситуацию, когда 
11 июня 2019, 10:09
Самарские предприятия задолжали за сброс неочищенных стоков 287 млн рублей

Самарские предприятия задолжали за сброс неочищенных стоков 287 млн рублей

Ущерб от загрязнения самарской канализации сбросами местных предприятий достиг 287 миллионов рублей. Местное подразделение «Российских Коммунальных Систем» регулярно фиксирует залповые сливы химических соединений, запрещённых к сбросу в централизованную канализацию. Попадая в сеть, а потом на городские очистные канализационные сооружения, подобные 
11 июня 2019, 08:24
На Тольятти идет гроза со шквалистым ветром

На Тольятти идет гроза со шквалистым ветром

В течение ближайших 3 часов погода в Тольятти и Ставропольском районе может серьезно ухудшиться. По прогнозам Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 18 м/с. Такая погода может «задержаться» до позднего 
11 июня 2019, 05:32
В Куйбышевском районе на сутки отключат холодную воду

В Куйбышевском районе на сутки отключат холодную воду

В четверг, 13 июня, жителям Куйбышевского района лучше запастись водой. С 10:00 на улице Медицинской начнутся работы по врезке трубы холодного водоснабжения диаметром 700 мм к насосной станции подкачки. Считается, что новое подключение в дальнейшем повысит надежность водоснабжения на 113 
11 июня 2019, 05:12
В Самаре неизвестные вандалы изуродовали фонтан на Полевой

В Самаре неизвестные вандалы изуродовали фонтан на Полевой

В понедельник, 10 июня, неизвестные вандалы изуродовали новый фонтан на Полевой. Они вырвали штурвал арт-объекта «Древо Жизни», испортили трубы, по которым циркулирует вода. Отметим, фонтан страдает от рук варваров не впервые — в прошлом году злоумышленники забрали штурвал, его позже 
11 июня 2019, 01:25
Видео: в Самаре снова забил коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной

Видео: в Самаре снова забил коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной

Во вторник, 11 июня, в столице 63-го региона снова появился коммунальный фонтан. Что интересно — около дома № 217 по улице Ново-Вокзальной, то есть в том самом месте, где 30 мая из-под земли под сильным напором вырывался столб воды. 
11 июня 2019, 12:56
В Самарской области за связь с замужней женщиной заживо сожгли ее любовника

В Самарской области за связь с замужней женщиной заживо сожгли ее любовника

В Самарской области произошла шокирующая история. В воскресенье,9 июня, на автодороге Похвистнево - Нижнее Аверкино пожарные тушили горящую «ГАЗель». Внутри фуры они нашли труп мужчины. По словам местных жителей, которые в курсе ситуации, погибший был любовником замужней дамы. В какой-то 
11 июня 2019, 11:57
В деле о «грязной» нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта

В деле о «грязной» нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта

В скандальном деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились четыре новых фигуранта. Самарский районный суд отправил под домашний арест Владимира Матюхина, Дмитрия Никишова, Романа Гладкова и Романа Якушева. Этих людей подозревают в самовольном подключении к нефтепроводам, а также в приведении 
11 июня 2019, 11:33
В Тольятти налоговик попался на миллионной взятке

В Тольятти налоговик попался на миллионной взятке

В Автограде возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой службы. По версии следствия, главный государственный инспектор отдела выездных проверок межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 в марте 2019 года получил от директора проверяемой организации 1 млн рублей. Взятка была 
10 июня 2019, 11:35
В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка

В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка

В четверг, 6 июня, в столице 63-го региона произошла авария, в которой пострадал ребенок-пешеход. В 14:45 31-летний мужчина ехал на ВАЗ 21723 по проспекту Карла Маркса в направлении Авроры. Внезапно автомобилист сбил 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть в неположенном 
7 июня 2019, 01:45
Под Сызранью мужчина упал в колодец и погиб

Под Сызранью мужчина упал в колодец и погиб

В четверг, 6 июня, произошла трагедия в Сызранском районе. Вечером, в 18:00 в поселке Междуреченск упал в технический колодец мужчина в возрасте примерно 60 лет. 

- Пострадавший хрипел от боли, когда на место происшествия прибыли спасатели, - цитирует слова 
7 июня 2019, 08:27
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