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Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер высказался «категорически против решения РПЛ и РФС перевести домашние матчи клуба «Оренбург» на «Самара-Арену». По словам главы 56-го региона, он «намерен обсудить этот вопрос с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым».
«Ситуацию, когда …
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11 июня 2019, 10:09
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Самарские предприятия задолжали за сброс неочищенных стоков 287 млн рублей
Ущерб от загрязнения самарской канализации сбросами местных предприятий достиг 287 миллионов рублей. Местное подразделение «Российских Коммунальных Систем» регулярно фиксирует залповые сливы химических соединений, запрещённых к сбросу в централизованную канализацию. Попадая в сеть, а потом на городские очистные канализационные сооружения, подобные …
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11 июня 2019, 08:24
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На Тольятти идет гроза со шквалистым ветром
В течение ближайших 3 часов погода в Тольятти и Ставропольском районе может серьезно ухудшиться. По прогнозам Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 18 м/с. Такая погода может «задержаться» до позднего …
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11 июня 2019, 05:32
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В Куйбышевском районе на сутки отключат холодную воду
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11 июня 2019, 05:12
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В Самаре неизвестные вандалы изуродовали фонтан на Полевой
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11 июня 2019, 01:25
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Видео: в Самаре снова забил коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной
Во вторник, 11 июня, в столице 63-го региона снова появился коммунальный фонтан. Что интересно — около дома № 217 по улице Ново-Вокзальной, то есть в том самом месте, где 30 мая из-под земли под сильным напором вырывался столб воды. …
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11 июня 2019, 12:56
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В Самарской области за связь с замужней женщиной заживо сожгли ее любовника
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11 июня 2019, 11:57
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В деле о «грязной» нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта
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11 июня 2019, 11:33
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В Тольятти налоговик попался на миллионной взятке
В Автограде возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой службы. По версии следствия, главный государственный инспектор отдела выездных проверок межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 в марте 2019 года получил от директора проверяемой организации 1 млн рублей. Взятка была …
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10 июня 2019, 11:35
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В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка
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7 июня 2019, 01:45
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Под Сызранью мужчина упал в колодец и погиб
В четверг, 6 июня, произошла трагедия в Сызранском районе. Вечером, в 18:00 в поселке Междуреченск упал в технический колодец мужчина в возрасте примерно 60 лет.
- Пострадавший хрипел от боли, когда на место происшествия прибыли спасатели, - цитирует слова …
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7 июня 2019, 08:27
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