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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В России приняли закон о черных списках авиапассажиров

В России приняли закон о черных списках авиапассажиров

Заносить авиадебоширов в так называемый черный список авиаперевозчики теперь будут на основании административного наказания за правонарушение на борту воздушного судна, рассказывает РИА Новости.
Такая мера будет в силе на протяжении года. Она не относится к эпизодам, когда представитель данной категории 

17 ноября 2017, 03:15
В Самаре пассажиры автобуса и автоледи пострадали в ДТП

В Самаре пассажиры автобуса и автоледи пострадали в ДТП

В среду, 15 ноября, в Кировском районе Самары попал в ДТП автобус. Пострадали пассажиры и автоледи. Авария произошла в 14:30 на улице Товарной.

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1952 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ Калина», двигалась по улице 

16 ноября 2017, 02:33
В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб

В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб

Маршрутка снесла столб в Тольятти, в ДТП пострадали два пассажира, сообщили очевидцы. Фото с места происшествия появилось в социальной сети.

«Юбилейная за Фрунзе: маршрутка 131 в столб», - написал в комментарии автор фото.

По предварительным данным, маршрутный микроавтобус 
13 ноября 2017, 11:41
Finnair решила взвешивать пассажиров

Finnair решила взвешивать пассажиров

Руководство крупнейшей финской авиакомпании Finnair Oyj задумало теперь взвешивать пассажиров. Новшество заработает в самое ближайшее время, информируют зарубежные агентства.
Впрочем, особых оснований для беспокойства граждан с избыточным весом пока нет. Как поясняют авторы инициативы, процедура станет добровольной, а полученные сведения 

31 октября 2017, 09:55
По факту преднамеренного банкротства «ВИМ-АВИА» возбуждено уголовное дело

По факту преднамеренного банкротства «ВИМ-АВИА» возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА». Об этом во вторник, 17 августа, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.

По версии следствия, лица из числа руководства и собственников «ВИМ-АВИА», осознавая, что компания находится в нестабильном 

17 октября 2017, 03:14
Росавиация занялась поиском вакансий для сотрудников «ВИМ-Авиа»

Росавиация занялась поиском вакансий для сотрудников «ВИМ-Авиа»

Росавиация направила запросы об имеющихся вакансиях для работников проблемной авиакомпании «ВИМ-Авиа» более чем в 90 отечественных предприятий. Как сообщается, в настоящее время ведомство сосредоточено на содействии в трудоустройстве как летного, так и инженерно-технического состава авиационной компании. Эти тенденции наметились  после 

12 октября 2017, 12:23
В Самаре из-за тумана произошла задержка авиарейсов

В Самаре из-за тумана произошла задержка авиарейсов

В четверг, 12 октября, произошла задержка авиарейсов, которые должны были прилететь в Самару. Четыре из Москвы, один из Оренбурга. Причина задержки прибытия – погодные условия, Самару накрыло туманом.  График прилета сместился примерно на час.

По данным метеорологов, завтра днем ожидается переменная 

12 октября 2017, 10:47
«ВИМ-Авиа» остановила чартерные рейсы из России

«ВИМ-Авиа» остановила чартерные рейсы из России

Одна из крупнейших авиакомпаний России «ВИМ-Авиа» остановила чартерные рейсы из России. Напомним, проблемы у перевозчика начались на прошлой неделе из-за задолженности перед топливно-заправочными и сервисными компаниями, сообщается на сайте Росавиации. По данным из публичных источников, около 80 тысяч туристов не 

26 сентября 2017, 01:00
Следственный комитет начал проверку массовых задержек авиарейсов

Следственный комитет начал проверку массовых задержек авиарейсов

В выходные у десятого по величине российского перевозчика - авиакомпании «ВИМ-авиа» произошли массовые задержки рейсов. Проверку по этим фактам начал Следственный комитет. Основные проблемы «ВИМ-авиа» связаны с полумиллиардным долгом перед базовым аэропортом «Домодедово». Собственники компании уже обратились к правительству с 

25 сентября 2017, 11:22
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