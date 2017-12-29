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В России приняли закон о черных списках авиапассажиров
Заносить авиадебоширов в так называемый черный список авиаперевозчики теперь будут на основании административного наказания за правонарушение на борту воздушного судна, рассказывает РИА Новости.
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17 ноября 2017, 03:15
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В Самаре пассажиры автобуса и автоледи пострадали в ДТП
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16 ноября 2017, 02:33
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В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб
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13 ноября 2017, 11:41
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Finnair решила взвешивать пассажиров
Руководство крупнейшей финской авиакомпании Finnair Oyj задумало теперь взвешивать пассажиров. Новшество заработает в самое ближайшее время, информируют зарубежные агентства.
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31 октября 2017, 09:55
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По факту преднамеренного банкротства «ВИМ-АВИА» возбуждено уголовное дело
Возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА». Об этом во вторник, 17 августа, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.
По версии следствия, лица из числа руководства и собственников «ВИМ-АВИА», осознавая, что компания находится в нестабильном …
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17 октября 2017, 03:14
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Росавиация занялась поиском вакансий для сотрудников «ВИМ-Авиа»
Росавиация направила запросы об имеющихся вакансиях для работников проблемной авиакомпании «ВИМ-Авиа» более чем в 90 отечественных предприятий. Как сообщается, в настоящее время ведомство сосредоточено на содействии в трудоустройстве как летного, так и инженерно-технического состава авиационной компании. Эти тенденции наметились после …
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12 октября 2017, 12:23
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В Самаре из-за тумана произошла задержка авиарейсов
В четверг, 12 октября, произошла задержка авиарейсов, которые должны были прилететь в Самару. Четыре из Москвы, один из Оренбурга. Причина задержки прибытия – погодные условия, Самару накрыло туманом. График прилета сместился примерно на час.
По данным метеорологов, завтра днем ожидается переменная …
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12 октября 2017, 10:47
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«ВИМ-Авиа» остановила чартерные рейсы из России
Одна из крупнейших авиакомпаний России «ВИМ-Авиа» остановила чартерные рейсы из России. Напомним, проблемы у перевозчика начались на прошлой неделе из-за задолженности перед топливно-заправочными и сервисными компаниями, сообщается на сайте Росавиации. По данным из публичных источников, около 80 тысяч туристов не …
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26 сентября 2017, 01:00
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Следственный комитет начал проверку массовых задержек авиарейсов
В выходные у десятого по величине российского перевозчика - авиакомпании «ВИМ-авиа» произошли массовые задержки рейсов. Проверку по этим фактам начал Следственный комитет. Основные проблемы «ВИМ-авиа» связаны с полумиллиардным долгом перед базовым аэропортом «Домодедово». Собственники компании уже обратились к правительству с …
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25 сентября 2017, 11:22