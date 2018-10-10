Сотрудники регионального управления ФСБ в среду утром провели обыски и выемку документов в областной жилищной инспекции. По данным собственных источников "ТЕРРЫ" в силовых структурах, это связано с уголовным делом, заведенным в отношении руководителя данного ведомства. Напомним, с 2013 года жилинспекцию возглавляет Андрей Абриталин. Сейчас ему 40 лет.
В правительстве сложившуюся ситуацию пока не комментируют, но отмечают, что в случае необходимости окажут всестороннюю поддержку силовым структурам в вопросах борьбы с коррупцией. Об этом неоднократно говорил глава региона Дмитрий Азаров. Он акцентировал на этом внимание в начале августа после задержания главы фонда капремонта Михаила Архипова, которого обвиняют в покушении на совершении коммерческого подкупа.
По версии следствия Архипов разработал незаконную схему получения так называемых "откатов" с руководителей фирм-подрядчиков, за содействие в заключении договоров и оплате проведенных ремонтных работ в многоквартирных домах Самарской области. Его брат якобы выступал в роли посредника, при проведении оперативного эксперимента, в момент передачи 222 тысяч рублей мужчину и задержали.
"В первые дни моей работы я заявил, что мы обязательно проверим все подведомственные учреждения, фонды на предмет эффективности их работы, целевого использования средств. Такие проверки были инициированы, и эта системная работа продолжается. В послании я подчеркивал: никаких индульгенций быть не может тем людям, которые нарушают закон. Наведение порядка в каждой сфере будет продолжено. Выявление и наказание - не какой-то разовый процесс, это постоянная работа", - заявлял Дмитрий Азаров.
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