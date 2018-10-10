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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Из Самары выдворили экстремиста, работавшего на стройке стадиона «Самара Арена»

Из Самары выдворили экстремиста, работавшего на стройке стадиона «Самара Арена»

Самарские силовики выдворили из страны экстремиста, который находился в международном розыске. Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в феврале этого года во время мероприятий по пресечению деятельности террористических ячеек.

Гражданин Узбекистана приехал в регион и устроился работать бетонщиком на стройке 
27 сентября 2018, 03:21
«Тольяттихимбанк» не обслуживает клиентов из-за обысков

«Тольяттихимбанк» не обслуживает клиентов из-за обысков

Со вторника,11 сентября, не обслуживает клиентов «Тольяттихимбанк».
 
«Мы вынуждены сегодня приостановить работу для проведения оперативных мероприятий следственных органов. Надеемся, что к вечеру все закончится и 12 сентября мы продолжим работать в обычном режиме», - говорится в сообщении кредитного учреждения.
 
Однако в 
12 сентября 2018, 01:33
По ту сторону решетки: начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова арестовали на два месяца

По ту сторону решетки: начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова арестовали на два месяца

Начальник исправительной колонии №3 города Новокуйбышевск Андрей Гурьянов останется под стражей на два месяца. Соответствующее решение принял Самарский районный суд.

На заключении Гурьянова под стражу настаивало следствие. По мнению силовиков, находясь на свободе, он мог бы помешать расследованию, оказывая 
24 августа 2018, 12:51
Для начальника ИК-3 Андрея Гурьянова избирают меру пресечения

Для начальника ИК-3 Андрея Гурьянова избирают меру пресечения

В эти минуты в Самарском районном суде решается вопрос об избрании меры пресечения для начальника новокуйбышевской исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова. Напомню, в среду сотрудники регионального управления ФСБ задержали его в момент получения 300 тысяч рублей от некоего жителя Самары. 
24 августа 2018, 11:33
На песке «засыпался»: стали известны подробности задержания двоих полицейских-взяточников в Самарской области

На песке «засыпался»: стали известны подробности задержания двоих полицейских-взяточников в Самарской области

Стали известны подробности недавнего задержания двоих полицейских, которых подозревают в коррупции.

Заместитель начальника отдела полиции №7 УМВД России по городу Самаре был взят 8 августа с поличным на пересечении улиц Венцека и Ленинской. Ему передали 200 тысяч рублей. 
9 августа 2018, 03:52
Силовики приехали с обысками на РКЦ «Прогресс»

Силовики приехали с обысками на РКЦ «Прогресс»

15 февраля стало известно о том, что в здании заводоуправления РКЦ «Прогресс» проходят обыски. На территорию завода прибыли три машины силовых ведомств, сообщает ВолгаНьюс. О подробностях проведения оперативных мероприятий информации нет. Известно только, что они могут быть связаны с 
15 февраля 2018, 02:46
Срочно: В министерствах образования и спорта Самарской области идут обыски

Срочно: В министерствах образования и спорта Самарской области идут обыски

В региональных министерствах спорта и образования идут обыски и выемка документов. Как стало известно ТЕРРЕ из собственных достоверных источников, оперативники там сейчас работают в рамках уголовного дела, заведенного на директора гимназии № 1. Напомним, Любовь Картамышеву обвиняют в получении взятки 

4 сентября 2017, 12:21
В структурных подразделениях самарской мэрии прошли обыски

В структурных подразделениях самарской мэрии прошли обыски

По данным из неофициальных источников,  люди  в масках в этот раз работали сразу в двух департаментах: правовом и градостроительном. Руководитель последнего Сергей Рубаков сейчас находится под домашним арестом. Напомним, его задержали 2 июня при получении 2,5 миллионов рублей. Силовики взяли 

15 августа 2017, 05:06
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