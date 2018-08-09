В ноябре прошлого года сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Самаре 26-летнего выходца одной из среднеазиатских республик Азамата Рузиева. Он находился в международном розыске за участие в деятельности террористической группировки.
После задержания мужчину поместили в следственный изолятор на время, необходимое для проведения экстрадиционной проверки. По ее завершении силовики отправили Рузиева в аэропорт «Курумоч», передали его сотрудникам спецслужб государства, объявившего его в розыск и выдворили из страны.
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Самарец задолжал своей дочке 635 тысяч рублей
60 часов придется отработать мужчине из Самарской области, который накопил гигантский долг по алиментам. Исполнительное производство о взыскании денег было возбуждено в отделе судебных приставов Шенталинского и Искаклинского районов.
Оказалось, что 35-летний мужчина долгое время не поддерживал свою дочь …
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9 августа 2018, 11:40
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Роспотребнадзор проверит «шаурмячную» в Самаре, в которой крысы «дегустировали» мясо
Самарский Роспотребнадзор внепланово проверит "Шаурму №1 у Сахиба" после резонансного видеоролика в соцсетях, в котором видно, как по прилавку бегают крысы. Прокуратура уже согласовала выездную инспекцию в отношении данного хозяйствующего субъекта, расположенного напротив ЦУМ "Самара", говорится в сообщении областного надзорного …
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9 августа 2018, 11:21
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В Самарской области за взятки задержали еще двух полицейских
В Самарской области продолжаются разоблачения и задержания коррупционеров. Сообщения о новых уголовных делах и спецоперациях поступают почти каждый день. Так, в среду, 8 августа, были арестованы очередные силовики.
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9 августа 2018, 11:12
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На трассе в Самарской области «тринадцатая» столкнулась с грузовиком и влетела в ограждение
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9 августа 2018, 10:27
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Оправдывал терроризм: в Самаре студента из Средней Азии повязали сотрудники спецслужб
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7 августа 2018, 02:52
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За переделку сигнального оружия в боевое тольяттинец получил условный срок
В Самарской области осудили жителя Тольятти Николая Сидорова. Мужчину задержали сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности по подозрению в том, что он занимается кустарной переделкой оружия под стрельбу боевыми патронами.
Обыск в квартире Сидорова прошел в марте. В итоге в руках …
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7 августа 2018, 12:58
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Студент из Тольятти, воевавший на стороне террористов, отправится на 9 лет за решетку
В Самаре состоялся суд над 24-летним жителем Тольятти, воевавшим в рядах запрещенной в России террористической организации Исламское государство. Причем это, пожалуй, первый случай, когда на скамью подсудимых попал житель области, реально участвовавший в боевых действиях.
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2 августа 2018, 08:52
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Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре
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1 августа 2018, 12:39
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«Стукач» из Сызрани обвинил своего соседа в терроризме
Житель Сызрани, решивший «насолить» соседу, получил проблемы с законом. В экстренные службы поступил сигнал о том, что обитатель дома в Юго-Западном районе является членом террористической группировки. Также, «доброжелатель» добавил, что у горожанина незаконно хранится дома оружие.
Проведенная проверка показала, …
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16 июля 2018, 01:17
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Стало известно решение Самарского суда по второму сотруднику ФСБ
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8 июня 2018, 04:11
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В Самаре суд продлил арест полковника ФСБ до 10 сентября
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8 июня 2018, 01:28
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ФСБ нашла схрон с оружием ОПС «Законовские» в Самарской области
В Самарской области сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили схрон с оружием, гранатами и тротилом. Информация о месте его нахождения была получена от активного участника организованного преступного сообщества «Законовские», фигуранта уголовного дела о подкупе сотрудника транспортной полиции. Силовики изъяли два автомата …
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1 июня 2018, 11:23
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Бизнес-леди из Самары осудили заочно за растрату
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16 ноября 2015, 03:29
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Минюст РФ допустил выдачу Надежды Савченко Украине
В российском министерстве юстиции допускают выдачу украинской стороне летчицы Надежды Савченко, которая обвиняется в причастности к гибели российских журналистов в Донбассе.
Как известно, россияне Корнелюк и Волошин получили смертельные ранения, попав под обстрел, проводимый, согласно версии следствия, по наводке Савченко. …
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1 октября 2015, 01:47
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За границу лучше не ездить
МИД РФ призвал россиян отказаться от поездок за границу в случае, «если есть обоснованные подозрения в том, что американские правоохранительные органы имеют к ним какие-либо претензии». Об этом говорится в сообщении министерства, пишет "Интерфакс".
Согласно заявлению МИД, особенно россиянам стоит опасаться …
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3 сентября 2013, 10:49