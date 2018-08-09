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Материалы по теме:

Самарец задолжал своей дочке 635 тысяч рублей

Самарец задолжал своей дочке 635 тысяч рублей

60 часов придется отработать мужчине из Самарской области, который накопил гигантский долг по алиментам. Исполнительное производство о взыскании денег было возбуждено в отделе судебных приставов Шенталинского и Искаклинского районов.

Оказалось, что 35-летний мужчина долгое время не поддерживал свою дочь 
9 августа 2018, 11:40
Роспотребнадзор проверит «шаурмячную» в Самаре, в которой крысы «дегустировали» мясо

Роспотребнадзор проверит «шаурмячную» в Самаре, в которой крысы «дегустировали» мясо

Самарский Роспотребнадзор внепланово проверит "Шаурму №1 у Сахиба" после резонансного видеоролика в соцсетях, в котором видно, как по прилавку бегают крысы. Прокуратура уже согласовала выездную инспекцию в отношении данного хозяйствующего субъекта, расположенного напротив ЦУМ "Самара", говорится в сообщении областного надзорного 
9 августа 2018, 11:21
В Самарской области за взятки задержали еще двух полицейских

В Самарской области за взятки задержали еще двух полицейских

В Самарской области продолжаются разоблачения и задержания коррупционеров. Сообщения о новых уголовных делах и спецоперациях поступают почти каждый день. Так, в среду, 8 августа, были арестованы очередные силовики.
 
«Сегодня задержаны новые «оборотни»: старший оперуполномоченный УЭБиПК Тольятти Решетов (700 тысяч рублей) и 
9 августа 2018, 11:12
На трассе в Самарской области «тринадцатая» столкнулась с грузовиком и влетела в ограждение

На трассе в Самарской области «тринадцатая» столкнулась с грузовиком и влетела в ограждение

В Самарской области полицейские ведут проверку ДТП на трассе Москва - Челябинск. Авария произошла рано утром 7 августа. На 1030 километре трассы Москва - Челябинск 35-летний автомобилист на ВАЗ-21130 ехал в направлении Челябинска со стороны российской столицы. 

По предварительным 
9 августа 2018, 10:27
Оправдывал терроризм: в Самаре студента из Средней Азии повязали сотрудники спецслужб

Оправдывал терроризм: в Самаре студента из Средней Азии повязали сотрудники спецслужб

В поле зрения спецслужб попал студент из Средней Азии, учащийся в одном из вузов. Молодой человек размещал в соцсетях посты, в которых оправдывал деятельность ИГИЛ (деятельность запрещена в России), призывал к терроризму. В результате в отношении молодого человека возбудили уголовное 
7 августа 2018, 02:52
За переделку сигнального оружия в боевое тольяттинец получил условный срок

За переделку сигнального оружия в боевое тольяттинец получил условный срок

В Самарской области осудили жителя Тольятти Николая Сидорова. Мужчину задержали сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности по подозрению в том, что он занимается кустарной переделкой оружия под стрельбу боевыми патронами.

Обыск в квартире Сидорова прошел в марте. В итоге в руках 

7 августа 2018, 12:58
Студент из Тольятти, воевавший на стороне террористов, отправится на 9 лет за решетку

Студент из Тольятти, воевавший на стороне террористов, отправится на 9 лет за решетку

В Самаре состоялся суд над 24-летним жителем Тольятти, воевавшим в рядах запрещенной в России террористической организации Исламское государство. Причем это, пожалуй, первый случай, когда на скамью подсудимых попал житель области, реально участвовавший в боевых действиях. 
 
Оказавшийся на скамье подсудимых 24-летний 
2 августа 2018, 08:52
Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре

Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре

В эти минуты в Приволжском окружном военном суде идёт процесс над 24-летним жителем Тольятти, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне запрещённой в РФ организации ИГИЛ на территории Сирии. С учётом того, что он пошёл на сделку со следствием, 
1 августа 2018, 12:39
«Стукач» из Сызрани обвинил своего соседа в терроризме

«Стукач» из Сызрани обвинил своего соседа в терроризме

Житель Сызрани, решивший «насолить» соседу, получил проблемы с законом.  В экстренные службы поступил сигнал о том, что обитатель дома в Юго-Западном районе является членом террористической группировки. Также, «доброжелатель» добавил, что у горожанина незаконно хранится дома оружие.

Проведенная проверка показала, 
16 июля 2018, 01:17
Стало известно решение Самарского суда по второму сотруднику ФСБ

Стало известно решение Самарского суда по второму сотруднику ФСБ

В Самаре стало известно решение суда по второму фигуранту уголовного дела о получении взятки сотрудниками ФСБ. Павлу Чермашенцеву продлили арест на три месяца до 10 сентября 2018 года. Напомним, ранее было поддержано аналогичное ходатайство следователей в отношении Сергея Гудованого.
 
8 июня 2018, 04:11
В Самаре суд продлил арест полковника ФСБ до 10 сентября

В Самаре суд продлил арест полковника ФСБ до 10 сентября

Сотрудник ФСБ, ставший фигурантом уголовного дела о получении взятки, Сергей Гудованый останется под стражей. Суд принял решение о продлении его ареста на три месяца до 10 сентября 2018 года. Защита просила перевести мужчину под домашний арест в связи с состоянием 
8 июня 2018, 01:28
ФСБ нашла схрон с оружием ОПС «Законовские» в Самарской области

ФСБ нашла схрон с оружием ОПС «Законовские» в Самарской области

В Самарской области сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили схрон с оружием, гранатами и тротилом. Информация о месте его нахождения была получена от активного участника организованного преступного сообщества «Законовские», фигуранта уголовного дела о подкупе сотрудника транспортной полиции. Силовики изъяли два автомата 

1 июня 2018, 11:23
Бизнес-леди из Самары осудили заочно за растрату

Бизнес-леди из Самары осудили заочно за растрату

Самарскую бизнес-леди, экс-директора компании "Рекма В.Г." Наталью Коновалову экстрадируют с Кипра в Москву, сообщает МВД России. В августе 2013 года суд заочно признал женщину виновной в растрате и легализации доходов, полученных преступным путем. По версии следствия, в 2005-2006 годах фирма 
16 ноября 2015, 03:29
Минюст РФ допустил выдачу Надежды Савченко Украине

Минюст РФ допустил выдачу Надежды Савченко Украине

В российском министерстве юстиции допускают выдачу украинской стороне летчицы Надежды Савченко, которая обвиняется в причастности к гибели российских журналистов в Донбассе.
Как известно, россияне Корнелюк и Волошин получили смертельные ранения, попав под обстрел, проводимый, согласно версии следствия, по наводке Савченко. 
1 октября 2015, 01:47
За границу лучше не ездить

За границу лучше не ездить

МИД РФ призвал россиян отказаться от поездок за границу в случае, «если есть обоснованные подозрения в том, что американские правоохранительные органы имеют к ним какие-либо претензии». Об этом говорится в сообщении министерства, пишет "Интерфакс".

Согласно заявлению МИД, особенно россиянам стоит опасаться 

3 сентября 2013, 10:49
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