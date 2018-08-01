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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Директор и главбух ООО «СантТрансСтрой» получили срок за неуплату 397 миллионов рублей налогов

В Самарской области осудили директора ООО «СантТрансСтрой» Виктора Щеголева и главного бухгалтера этой же фирмы Инну Вохмину. Они попали в поле зрения силовиков из-за уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

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19 июня 2018, 01:24
Новый кредит к ЧМ-2018 хочет взять Фонд капремонта Самарской области

Новый кредит к ЧМ-2018 хочет взять Фонд капремонта Самарской области

Самарский региональный оператор «Фонд капитального ремонта» намерен снова взять кредит под мундиаль. Речь идет о ремонте многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов в рамках подготовки Самары к проведению ЧМ-2018 по футболу. На этот раз за­прашиваемая сумма составляет 250 миллионов рублей, 

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В Самарской области построят завод по выпуску лифтов

В Самарской области планируют запустить производство лифтов. Ожидается, что в регионе построят завод по выпуску подъемных устройств. Эту информацию подтвердил директор Фонда капитального ремонта Самарской области Михаил Архипов.

«В следующем году собираемся заменить еще около 300 лифтов. Кроме того, планируется построить 

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В Самаре фасады 11 домов разрешат украсить граффити

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У мэра Жигулевска Александра Курылина - новый заместитель

У мэра Жигулевска Александра Курылина - новый заместитель

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26 марта 2013, 04:04
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