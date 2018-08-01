1 августа стало известно о задержании директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. По информации источников «ТЕРРЫ», операцию, которая прошла накануне, проводили сотрудники регионального управления ФСБ. Вместе с ним силовики задержали и его брата.
По предварительным данным, Архипов подозревается в коммерческом подкупе. Как сообщает советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, речь идет о взятке размером в 220 тысяч рублей.
В самом фонде капитального ремонта Самарской области ситуацию о задержании Архипова официально никак не комментируют, добавляя, что не владеют информацией по этому поводу.
Стоит отметить, что Михаил Архипов возглавил ФКР СО в декабре 2017 года. Он занял эту должность, победив в конкурсном отборе.
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