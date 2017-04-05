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В Тольятти девочка случайно ранила себя из травматического пистолета отца
Двое тольяттинских полицейских оказали срочную помощь девочке, получившей ранение в голову. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 3 апреля. Сотрудники ГИБДД капитан полиции Анатолий Голубев и лейтенант полиции Михаил Шорин находились на маршруте патрулирования, когда к ним подъехал автомобиль Lada …
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4 апреля 2017, 04:55
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Фото в блогах: «Улица Октябрьская в селе Приволжье»
Самарец Олег Комельков в "ВК" поведал, как сейчас выглядит улица Октябрьская в селе Приволжье. «Грязевая каша, огромные лужи, почти полное отсутствие твердой поверхности. Именно по таким дорогам дети каждый день добираются в школу, а родители - на работу. Сюда …
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31 марта 2017, 07:41
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1 апреля в Самарской области введут ограничения для грузовиков
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31 марта 2017, 01:24
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В Самаре коммунальщики ищут владельцев «подснежников»
Самарское «Предприятие тепловых сетей» обратилось к горожанам с просьбой оставлять контактные телефоны под лобовым стеклом автомобилей, брошенных владельцами вдоль улиц и во дворах жилых домов. Их еще называют «подснежниками». В ПТС жалуются, что такие машины препятствуют проезду спецтехники к местам …
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30 марта 2017, 04:42
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В Самаре построят новые улицы к стадиону ЧМ-2018
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29 марта 2017, 02:32
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Выбрали компанию для ремонта тольяттинских дорог и набережной в Самаре
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29 марта 2017, 10:25
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В блогах: самарская лужа около детской поликлиники ловит машины
В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Самаре абсолютно нет никакой возможности проехать к детской поликлинике на Кирова, 323. "Там кругом лужи и ямы. Мы привезли ребенка к врачу. В итоге встали на час - не могли …
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23 марта 2017, 07:06
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Россияне смогут жаловаться на опасное вождение с помощью нового приложения
В Госдуме намерены принять законопроект, который создаст правовые основы для применения нового приложения для видеорегистраторов в транспортных средствах. Через него граждане получат возможность пожаловаться в автоинспекцию на опасное вождение.
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22 марта 2017, 02:33
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ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта
К 8 марта городской отдел ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию: инспекторы ДПС будут останавливать женщин-водителей и поздравлять с праздником, сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
В городе будут дежурить три «мартовских патруля» - на площади Мочалова (Кировский район), возле …
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7 марта 2017, 09:58
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Рабочие начали заделывать новые ямы на самарских дорогах
В Самаре стартовал аварийно-ямочный ремонт автодорог, сообщает мэрия. Литой асфальтобетонной смесью восстанавливают участки, поврежденные из-за перепада температур, которым отличилась прошедшая зима. Прежде всего ремонтируются дороги, где пролегают маршруты общественного транспорта и которые могут повлиять на безопасность движения. Учитываются предписания ГИБДД …
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3 марта 2017, 11:08
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Активисты посчитали ямы на дорогах Самары
Ямы на дорогах, разрушение верхнего слоя асфальта и проваленные люки. Таковы результаты проверки активистов Общероссийского народного фронта в Самаре. Дефекты покрытия обнаружены на гарантийных дорогах. Это Аэропортовское шоссе, проспект Ленина, улица Чекистов, Алма-Атинская, Олимпийская, Ерошевского и Ново-Вокзальная.
К проверке качества ремонта …
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4 октября 2016, 12:01
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В Пензе девушка собственноручно заложила кирпичами яму на дороге
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1 июня 2016, 05:47