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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти девочка случайно ранила себя из травматического пистолета отца

В Тольятти девочка случайно ранила себя из травматического пистолета отца

Двое тольяттинских полицейских оказали срочную помощь девочке, получившей ранение в голову. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 3 апреля. Сотрудники ГИБДД капитан полиции Анатолий Голубев и лейтенант полиции Михаил Шорин находились на маршруте патрулирования, когда к ним подъехал автомобиль Lada 
4 апреля 2017, 04:55
Фото в блогах: «Улица Октябрьская в селе Приволжье»

Фото в блогах: «Улица Октябрьская в селе Приволжье»

Самарец Олег Комельков в "ВК" поведал, как сейчас выглядит улица Октябрьская в селе Приволжье. «Грязевая каша, огромные лужи, почти полное отсутствие твердой поверхности. Именно по таким дорогам дети каждый день добираются в школу, а родители - на работу. Сюда 
31 марта 2017, 07:41
1 апреля в Самарской области введут ограничения для грузовиков

1 апреля в Самарской области введут ограничения для грузовиков

В Самарской области с 1 апреля грузовикам запретят ездить по разбитым дорогам. Соответствующий приказ подписали в региональном министерстве транспорта. О каких именно участках магистралей идет речь, чиновники пока не уточняют. Однако известно, что на таких дорогах установят специальные знаки и 

31 марта 2017, 01:24
В Самаре коммунальщики ищут владельцев «подснежников»

В Самаре коммунальщики ищут владельцев «подснежников»

Самарское «Предприятие тепловых сетей» обратилось к горожанам с просьбой оставлять контактные телефоны под лобовым стеклом автомобилей, брошенных владельцами вдоль улиц и во дворах жилых домов. Их еще называют «подснежниками». В ПТС жалуются, что такие машины препятствуют проезду спецтехники к местам 

30 марта 2017, 04:42
В Самаре построят новые улицы к стадиону ЧМ-2018

В Самаре построят новые улицы к стадиону ЧМ-2018

В Самаре объявлен конкурс на строительство новых улиц к новому стадиону для ЧМ-2018. 
 

Согласно техзаданию, первая Стадионная улица обойдется областному бюджету в 39 млн рублей. Вторая - в 78 миллионов. Работы нужно выполнить до ноября текущего года. Длина первой дороги 

29 марта 2017, 02:32
Выбрали компанию для ремонта тольяттинских дорог и набережной в Самаре

Выбрали компанию для ремонта тольяттинских дорог и набережной в Самаре

ООО «Автодоринжиниринг» выиграло тендер на ремонт автомобильных дорог в Тольятти. Сумма контракта - 843 миллиона рублей. Поскольку на аукцион подали только одну заявку, его объявили несостоявшимся. Закон позволяет в этом случае заключить договор с единственным участником.

Теперь победителю будет 
29 марта 2017, 10:25
В блогах: самарская лужа около детской поликлиники ловит машины

В блогах: самарская лужа около детской поликлиники ловит машины

В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Самаре абсолютно нет никакой возможности проехать к детской поликлинике на Кирова, 323. "Там кругом лужи и ямы. Мы привезли ребенка к врачу. В итоге встали на час - не могли 
23 марта 2017, 07:06
Россияне смогут жаловаться на опасное вождение с помощью нового приложения

Россияне смогут жаловаться на опасное вождение с помощью нового приложения

В Госдуме намерены принять законопроект, который создаст правовые основы для применения нового приложения для видеорегистраторов в транспортных средствах. Через него граждане получат возможность пожаловаться в автоинспекцию на опасное вождение.
Эту информацию озвучили авторы инициативы. При отправке видеозаписи с регистратора в 

22 марта 2017, 02:33
ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта

ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта

К 8 марта городской отдел ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию: инспекторы ДПС будут останавливать женщин-водителей и поздравлять с праздником, сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

В городе будут дежурить три «мартовских патруля» - на площади Мочалова (Кировский район), возле 

7 марта 2017, 09:58
Рабочие начали заделывать новые ямы на самарских дорогах

Рабочие начали заделывать новые ямы на самарских дорогах

В Самаре стартовал аварийно-ямочный ремонт автодорог, сообщает мэрия. Литой асфальтобетонной смесью восстанавливают участки, поврежденные из-за перепада температур, которым отличилась прошедшая зима. Прежде всего ремонтируются дороги, где пролегают маршруты общественного транспорта и которые могут повлиять на безопасность движения. Учитываются предписания ГИБДД 

3 марта 2017, 11:08
Активисты посчитали ямы на дорогах Самары

Активисты посчитали ямы на дорогах Самары

Ямы на дорогах, разрушение верхнего слоя асфальта и проваленные люки. Таковы результаты проверки активистов Общероссийского народного фронта в Самаре. Дефекты покрытия обнаружены на гарантийных дорогах. Это Аэропортовское шоссе, проспект Ленина, улица Чекистов, Алма-Атинская, Олимпийская, Ерошевского и Ново-Вокзальная.

К проверке качества ремонта 

4 октября 2016, 12:01
В Пензе девушка собственноручно заложила кирпичами яму на дороге

В Пензе девушка собственноручно заложила кирпичами яму на дороге

Жительница Пензы по имени Ксения разместила в Сети информацию о том, что она, явно отчаявшись уповать на добросовестность ответственных лиц и оперативность соответствующих служб, решила своими руками заделать яму на проезжей части. Согласитесь, с подобным можно столкнуться довольно редко. Это 

1 июня 2016, 05:47
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