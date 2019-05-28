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Материалы по теме:

На «Кузнецове» приступили к строительству железнодорожной эстакады для подачи цистерн с топливом на склад ГСМ

На «Кузнецове» приступили к строительству железнодорожной эстакады для подачи цистерн с топливом на склад ГСМ

На ПАО «Кузнецов», входящем в крупнейшую общественную организацию страны «СоюзМаш России», продолжаются работы по реконструкции склада горюче-смазочных материалов. В рамках реализации проекта там стартовало строительство сливной железнодорожной эстакады для подачи цистерн с топливом.

«Склад ГСМ необходим для хранения больших объемов горюче-смазочных 

15 мая 2019, 04:06
Монумент в честь ракетного двигателя появился в Самаре

Монумент в честь ракетного двигателя появился в Самаре

В Самаре появился еще один космический памятник. 11 апреля около ДК «Чайка» был открыт монумент ракетному двигателю НК-33. Он был создан в ОКБ ПАО «Кузнецов» в 60-е годы прошлого века для нужд советской «лунной» программы. В настоящее время модифицированный двигатель 

12 апреля 2019, 03:43
150 миллионов рублей вложат в реконструкцию участка металлургического производства «Кузнецова»

150 миллионов рублей вложат в реконструкцию участка металлургического производства «Кузнецова»

Самарский завод "Кузнецов" потратит 150 млн рублей на реконструкцию и техническое перевооружение участка металлургического производства. Соответствующий тендер госпредприятия, входящего в «СоюзМаш России», появился на портале госзакупок. Работы будут выполнены за счет субсидий федерального бюджета. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит заняться нанесением 

25 сентября 2018, 09:35
Семьям погибших при взрыве сотрудников ПАО «Кузнецов» выплатят по 300 тысяч рублей

Семьям погибших при взрыве сотрудников ПАО «Кузнецов» выплатят по 300 тысяч рублей

Семьям работников ПАО «Кузнецов», погибших при взрыве на испытательном полигоне выплатят компенсации в размере 300 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства было принято 7 сентября.

Напомним, трагедия, унесшая жизни двоих человек, произошла 31 августа в Красноглинском районе города. Во время работ по 

7 сентября 2018, 04:05
СюзМаш готовится к съезду

СюзМаш готовится к съезду

Весной этого года одна из крупнейших общественных организаций страны - Союз Машиностроителей России соберет свой 4-й съезд. Подготовка к этому мероприятию идет и на местах.
Региональным отделениям необходимо провести сначала отчетно-выборные собрания, а затем общую отчетно-выборную конференцию. В Самарском реготделении 
22 января 2016, 05:16
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