Работники ПАО «Кузнецов», входящего в «Союз машиностроителей России», в составе команды Объединенной двигателестроительной корпорации заняли второе место в соревнованиях ГК «Ростех» в компетенции «Управление жизненным циклом» и выступят на Национальном чемпионате WorldSkills (Hi-Tech) в Екатеринбурге.
В сборную команду Объединенной двигателестроительной корпорации, которая представила холдинг на соревнованиях госкорпорации «Ростех», вошли перспективные участники команды «Кузнецова» – ведущий специалист финансовой службы Яна Кучеренко, инженер-технолог Иван Захаров и инженер-конструктор Эдуард Хожанов. Согласно заданию команда ОДК создавала учебный проект «орникоптера», устройства, на котором человек за счет маховых движений пролетит 76 километров с минимальной скоростью 35 километров в час. Команда использовала в проекте новейшие материалы: например, в силовой конструкции нашел применение композитный материал карбон. Маленький аккумулятор, двигатель, гибридная коробка передач – всем этим предусматривалось оснастить «махокрыл». Новый продукт создавался «под ключ» – от этапа генерации идеи до внедрения изделия в производство и организации продаж.
«Компетенция «Управление жизненным циклом» в чемпионате появилась недавно, команда «Кузнецова» выступала в ней впервые и сразу вышла на уровень всероссийских соревнований. Интерес, мотивация на успех, грамотное распределение ролей в процессе создания и презентации проекта – вот что позволило им заявить о себе. Участие в таких соревнованиях позволяет обмениваться идеями, предлагать нешаблонные решения в рамках привычных операций, дает понимание всей цепочки процесса изготовления изделий и роли каждого специалиста в производстве», – считает директор по персоналу ПАО «Кузнецов» Галина Федорченко
Сборная ОДК в чемпионате Ростеха заняла второе место, отстав от победителей всего на полтора балла.
|
На «Кузнецове» приступили к строительству железнодорожной эстакады для подачи цистерн с топливом на склад ГСМ
На ПАО «Кузнецов», входящем в крупнейшую общественную организацию страны «СоюзМаш России», продолжаются работы по реконструкции склада горюче-смазочных материалов. В рамках реализации проекта там стартовало строительство сливной железнодорожной эстакады для подачи цистерн с топливом.
«Склад ГСМ необходим для хранения больших объемов горюче-смазочных …
|
15 мая 2019, 04:06
|
Монумент в честь ракетного двигателя появился в Самаре
|
12 апреля 2019, 03:43
|
150 миллионов рублей вложат в реконструкцию участка металлургического производства «Кузнецова»
Самарский завод "Кузнецов" потратит 150 млн рублей на реконструкцию и техническое перевооружение участка металлургического производства. Соответствующий тендер госпредприятия, входящего в «СоюзМаш России», появился на портале госзакупок. Работы будут выполнены за счет субсидий федерального бюджета. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит заняться нанесением …
|
25 сентября 2018, 09:35
|
Семьям погибших при взрыве сотрудников ПАО «Кузнецов» выплатят по 300 тысяч рублей
Семьям работников ПАО «Кузнецов», погибших при взрыве на испытательном полигоне выплатят компенсации в размере 300 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства было принято 7 сентября.
Напомним, трагедия, унесшая жизни двоих человек, произошла 31 августа в Красноглинском районе города. Во время работ по …
|
7 сентября 2018, 04:05
|
СюзМаш готовится к съезду
Весной этого года одна из крупнейших общественных организаций страны - Союз Машиностроителей России соберет свой 4-й съезд. Подготовка к этому мероприятию идет и на местах.
Региональным отделениям необходимо провести сначала отчетно-выборные собрания, а затем общую отчетно-выборную конференцию. В Самарском реготделении …
|
22 января 2016, 05:16
Мы Вам перезвоним!