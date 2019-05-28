Монумент в честь ракетного двигателя появился в Самаре В Самаре появился еще один космический памятник. 11 апреля около ДК «Чайка» был открыт монумент ракетному двигателю НК-33. Он был создан в ОКБ ПАО «Кузнецов» в 60-е годы прошлого века для нужд советской «лунной» программы. В настоящее время модифицированный двигатель …