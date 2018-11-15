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Житель Новокуйбышевска погасил долги, когда понял, что не сможет улететь на отдых
Житель Самарской области погасил долг, когда понял, что его отдых под вопросом. В отделе судебных приставов Новокуйбышевска возбудили исполнительное производство о взыскании с мужчины задолженности по налогам и сборам, которая составила более 186 тысяч рублей. Судебные приставы вынесли постановление о …
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15 ноября 2018, 05:29
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Прокурором Шигонского района назначен Ильдар Вальшин
Стало известно, что приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки от 12 ноября на должность прокурора Шигонского района Самарской области назначен Ильдар Вальшин.
По информации облпрокуратуры, Ильдар Вальшин родился в 1982 году. После окончания в 2003 году Современной гуманитарной …
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15 ноября 2018, 04:56
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В Самарской области столкнулись 4 грузовика: травмирован водитель
В четверг, 15 ноября, в Кинельском районе произошло столкновение четырех грузовиков. По информации Поисково-спасательной службы Самарской области, это случилось неподалеку от поселка Алексеевка. Водители не сумели выдержать дистанцию, и большегрузы столкнулись по направлению движения.
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15 ноября 2018, 04:15
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На реке под Самарой сгорел катер
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15 ноября 2018, 02:43
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В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло
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15 ноября 2018, 02:16
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Самарскую улицу вымыли с шампунем
Сегодня, 26 апреля, муниципальная служба благоустройства вымыла одну из центральных улиц Самары со специальным дорожным шампунем, передает samru.ru. Химическая жидкость производится на одном из местных предприятий.
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26 апреля 2017, 10:48
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В Самаре борьбой с мусором на дорогах займется «чудо-веник» за 3 млн рублей
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5 апреля 2017, 10:36
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Самарским дворникам поднимают зарплату в 1,5-2 раза
В областной столице катастрофически не хватает дворников. В надежде, что хоть как-то получится укомплектовать штат жилищные организации города начали повышать оплату труда работникам, которые занимаются уборкой придомовых территорий, сообщает мэрия Самары.
Если раньше они получали от силы 10 тысяч …
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6 февраля 2016, 11:29
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Общественники займутся благоустройством территории у Дома печати
Общественники микрорайона "Парковый" обратили внимание на заброшенный Дом печати. После того как объект прекратил свою работу, территория возле него пришла в упадок. И это - несмотря на регулярные субботники и постоянную плановую работу коммунальных служб. Жители микрорайона обратились в общественный …
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16 июля 2015, 02:32