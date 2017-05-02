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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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У экс-оператора «Родника» пропало 7 цистерн со спиртом

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Цистерны были доставлены на ответствен­ное хранение 

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Ученые научились добывать спирт из воздуха

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Поначалу ученые просто поставили цель сделать первый шаг в этой реакции, 

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Пьяный тольяттинец пролил на себя спирт и загорелся из-за сигареты

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Установлено, что инцидент произошел 9 сентября в подъезде 

14 сентября 2016, 10:46
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