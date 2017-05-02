В Самарской области сотрудники исправительной колонии №10 перехватили спирт для заключенных. По данным регионального ГУФСИН, гражданин, ранее отбывавший наказание в учреждении, пытался перебросить на его территорию двенадцать ПЭТ-бутылок. Каждая объемом по пол-литра. Внутри находилась спиртосодержащая жидкость. В обстоятельствах инцидента разбираются.
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Отсидел – получи деньги: экс-заключенным предложат «подъемные»
В России предложили выдавать освободившимся заключённым по 50 тысяч рублей для «обустройства жизни в переходный период». Это поможет избегать рецидивов в первые месяцы «нахождения на воле», аргументируют авторы инициативы из Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов. Сейчас от 50 до 80 процентов …
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За хорошее поведение заключенных в России начнут водить в кинотеатры
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6 февраля 2017, 02:36
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Двукратные олимпийские чемпионы, хоккеисты Борис Майоров и Борис Михайлов оказались в самарской исправительной колонии №6. Как выяснилось, попасть туда можно не только в наказание за преступление. Легенды советского спорта стали почетными гостями ледового поединка между заключенными и командой «Фрегат», выступающей …
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30 января 2017, 03:04
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Заключенным разрешили заказать фотосессию в колонии
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29 декабря 2016, 03:00
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У экс-оператора «Родника» пропало 7 цистерн со спиртом
У компании «Аполло» - бывшего оператора самарского комбината «Родник» - пропало 7 железнодорожных цистерн со спиртом. Об этом говорится в протоколе о результатах инвентаризации имущества должника, опубликованном на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Цистерны были доставлены на ответственное хранение …
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1 декабря 2016, 11:33
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Ученые научились добывать спирт из воздуха
Американские ученые изобрели уникальные «наноиглы» из графена и меди, которые с помощью электроэнергии превращают углекислый газ в молекулы этанола. К открытию, позволяющему получать спирт из воздуха, специалисты пришли случайно.
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13 октября 2016, 04:55
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Пьяный тольяттинец пролил на себя спирт и загорелся из-за сигареты
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14 сентября 2016, 10:46