10
08
11
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.09.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В Сызрани откроется выставка художника Олега Хошобина

В Сызрани откроется выставка художника Олега Хошобина

В среду, 12 сентября, в художественной галерее «Наследие» в Сызрани на улице Ульяновской, 2Б откроется персональная выставка художника Олега Хошобина «Философия жизни».  Как сообщили в творческом объединении «Союз художников Сызрани», на 15:00 запланирована торжественная церемония, а  побывать на выставке горожане 
11 сентября 2018, 10:07
ЦСК ВВС уступил «Горняку» с разгромным счетом 2:9

ЦСК ВВС уступил «Горняку» с разгромным счетом 2:9

В понедельник, 10 сентября, самарский ЦСК ВВС во втором матче ВХЛ – Кубке Шёлкового пути принимал у себя  учалинский «Горняк». На  игре в Ледовом дворце «Кристалл» присутствовали 310  зрителей. Гости разгромили  «летчиков» с большим преимуществом 2:9. У  самарской команды шайбы 
11 сентября 2018, 08:22
Стало известно, когда начнется реконструкция театра Драмы в Самаре

Стало известно, когда начнется реконструкция театра Драмы в Самаре

Новый сезон в Самарском академическом театре драмы имени Горького начнется 21 сентября. Однако, как рассказал во время встречи с труппой  врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, реконструкция театра в ближайшее время не планируется. В следующем году должен быть разработан 
10 сентября 2018, 09:25
В блогах: фестиваль национальных свадеб

В блогах: фестиваль национальных свадеб

Блогер Владимир Нехорошев побывал на фестивале национальных свадеб в самарском Дворце бракосочетания.

«Устроители празднества сначала отыграли обряд русской свадьбы - с песнопениями и хороводами, шутками и прибаутками. Потом наступил черед свадьбы армянской, организованной местной общиной. Кульминацией обряда стала 
10 сентября 2018, 05:55
Полиция задержала самарца, который затеял перестрелку на Бакинской

Полиция задержала самарца, который затеял перестрелку на Бакинской

Сегодня, 2 апреля, самарский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении участника перестрелки на улице Бакинской – 27-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими 
2 апреля 2017, 06:04
В Куйбышевском районе Самары расстреляли несколько автомобилей

В Куйбышевском районе Самары расстреляли несколько автомобилей

Сегодня, 1 апреля, в Куйбышевском районе на кольце улицы Бакинской неизвестные злоумышленников расстреляли несколько автомобилей. Предположительно, повреждены "Шевроле" и "Приора", кроме того задели автобус, пишет «Прогород».
 
В настоящий момент место преступления огорожено сотрудниками полиции, не пускают даже общественный транспорт.
1 апреля 2017, 03:33
Саратовская полиция выложила видео погони со стрельбой по автомобилю из Сызрани

Саратовская полиция выложила видео погони со стрельбой по автомобилю из Сызрани

На днях сотрудники полиции Саратовской области открыли огонь по автомобилю «Хендай Акцент» с пьяным водителем. 25-летний водитель иномарки с самарскими номерами отказался остановиться по требованию инспекторов и решил уйти от преследования.
 
Как передает портал sarinform, ЧП произошло в 
4 сентября 2016, 06:02
В Госдуме предлагают разрешить оставлять гражданам найденное ими оружие

В Госдуме предлагают разрешить оставлять гражданам найденное ими оружие

В Госдуме предлагают разрешить оставлять гражданам найденное ими оружие. Депутаты намерены распространить существующие "Положения о находке", прописанные в Гражданском кодексе, на пистолеты и винтовки. Согласно тексту документа, после криминологической экспертизы и если в течение 6 месяцев не объявится настоящий владелец, 
8 июля 2015, 12:11
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх