|
В Сызрани откроется выставка художника Олега Хошобина
В среду, 12 сентября, в художественной галерее «Наследие» в Сызрани на улице Ульяновской, 2Б откроется персональная выставка художника Олега Хошобина «Философия жизни». Как сообщили в творческом объединении «Союз художников Сызрани», на 15:00 запланирована торжественная церемония, а побывать на выставке горожане …
|
11 сентября 2018, 10:07
|
ЦСК ВВС уступил «Горняку» с разгромным счетом 2:9
|
11 сентября 2018, 08:22
|
Стало известно, когда начнется реконструкция театра Драмы в Самаре
|
10 сентября 2018, 09:25
|
В блогах: фестиваль национальных свадеб
Блогер Владимир Нехорошев побывал на фестивале национальных свадеб в самарском Дворце бракосочетания.
«Устроители празднества сначала отыграли обряд русской свадьбы - с песнопениями и хороводами, шутками и прибаутками. Потом наступил черед свадьбы армянской, организованной местной общиной. Кульминацией обряда стала …
|
10 сентября 2018, 05:55
|
Полиция задержала самарца, который затеял перестрелку на Бакинской
|
2 апреля 2017, 06:04
|
В Куйбышевском районе Самары расстреляли несколько автомобилей
Сегодня, 1 апреля, в Куйбышевском районе на кольце улицы Бакинской неизвестные злоумышленников расстреляли несколько автомобилей. Предположительно, повреждены "Шевроле" и "Приора", кроме того задели автобус, пишет «Прогород».
В настоящий момент место преступления огорожено сотрудниками полиции, не пускают даже общественный транспорт.
|
1 апреля 2017, 03:33
|
Саратовская полиция выложила видео погони со стрельбой по автомобилю из Сызрани
На днях сотрудники полиции Саратовской области открыли огонь по автомобилю «Хендай Акцент» с пьяным водителем. 25-летний водитель иномарки с самарскими номерами отказался остановиться по требованию инспекторов и решил уйти от преследования.
Как передает портал sarinform, ЧП произошло в …
|
4 сентября 2016, 06:02
|
В Госдуме предлагают разрешить оставлять гражданам найденное ими оружие
В Госдуме предлагают разрешить оставлять гражданам найденное ими оружие. Депутаты намерены распространить существующие "Положения о находке", прописанные в Гражданском кодексе, на пистолеты и винтовки. Согласно тексту документа, после криминологической экспертизы и если в течение 6 месяцев не объявится настоящий владелец, …
|
8 июля 2015, 12:11