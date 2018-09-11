Стало известно, когда начнется реконструкция театра Драмы в Самаре … Новый сезон в Самарском академическом театре драмы имени Горького начнется 21 сентября. Однако, как рассказал во время встречи с труппой врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, реконструкция театра в ближайшее время не планируется. В следующем году должен быть разработан