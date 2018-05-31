В Сызрани врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Искра». Его основали во время Великой Отечественной для детей, эвакуированных их блокадного Ленинграда. За 75 лет центр воспитал уже более 7000 ребят. Глава региона провел в учреждении совещание с активом областной соцслужбы. Участники рассказали о проблеме: из-за низкой зарплаты за полгода из отрасли ушли 500 человек. Сегодня надбавки получают только специалисты, работающие с пожилыми. Решением может стать выплата 100% надбавки специалистам, работающим с детьми и семьями. Дмитрий Азаров дал поручение врио министра социально-демографической политики Марине Антимоновой в кратчайший срок подготовить обоснование для обеспечения выплат. Итоги совещания с активом соцслужб и перспективные направления работы: поддержка приемных семей, восстановление форума «Серебряный возраст», подготовка квалифицированных кадров, развитие компьютерных классов для пожилых, привлечение НКО и автономных организаций, передает пресс-служба главы региона.
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