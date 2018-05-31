30 мая в Самаре нашли пропавших подростков. Двое детей, 10 и 15 лет, ушли 29 мая из дома на улице Рыльской, и никакой связи с ними не было.

Полицейские организовали поисковую операцию. Они обследовали заброшенные дома и чердаки, опросили знакомых, которые …