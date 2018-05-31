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Материалы по теме:

В Сочи пройдет йога-фестиваль

В Сочи пройдет йога-фестиваль

Этим летом, с 28 июля по 4 августа, на сочинском курорте «Роза Хутор» состоится ежегодный йога-фестиваль «Счастье». В течение восьми дней участники смогут присутствовать на курсах по йоге и медитации по своему выбору. Причем, учебная программа рассчитана на всех: детей 
31 мая 2018, 10:26
Двоих пропавших подростков нашли в Самаре

Двоих пропавших подростков нашли в Самаре

30 мая в Самаре нашли пропавших подростков. Двое детей, 10 и 15 лет, ушли 29 мая из дома на улице Рыльской, и никакой связи с ними не было.

Полицейские организовали поисковую операцию. Они обследовали заброшенные дома и чердаки, опросили знакомых, которые 

31 мая 2018, 09:30
В блогах: «Вместе» весело шагать»

В блогах: «Вместе» весело шагать»

Блогер Костя Иваненко сообщает, что в Самаре состоялся отчетный концерт танцевальной студии "Надежда", организованный клубом поддержки семьи и детства "Вместе". Еще совсем юные артисты вместе со своими наставниками подготовили целую программу: вокальные и танцевальные номера и даже выступление 
30 мая 2018, 05:14
Водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка в Тольятти

Водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка в Тольятти

29 мая в Тольятти произошло очередное ДТП с участием ребенка. 34-летний водитель  «Шевроле» двигался в жилой зоне со стороны улицы Ленина в направлении улицы Александра Кудашева. На одном из участков дороги иномарка сбила 7-летнего мальчика. По всей видимости, водитель просто 

30 мая 2018, 12:56
Молодой байкер без прав и с пассажиром врезался в «Гранту» у Сызрани

Молодой байкер без прав и с пассажиром врезался в «Гранту» у Сызрани

В Самарской области на трассе М-5 «Урал» столкнулись молодой байкер на мотоцикле Suzuki и автомобиль Lada Granta. ДТП произошло во вторник, 29 мая, примерно в 9:40 в районе Сызрани. 23-летний мотоциклист ехал с пассажиром со стороны Тольятти в направлении села 

30 мая 2018, 11:21
По системе free ride на ЧМ-2018 будут работать автобусы Самары

По системе free ride на ЧМ-2018 будут работать автобусы Самары

В Самару к ЧМ-2018 
29 мая 2018, 09:49
Самарская делегация вернулась с международного экономического форума в Петербурге

Самарская делегация вернулась с международного экономического форума в Петербурге

Самарская делегация вернулась с международного экономического форума, который проходил в Санкт-Петербурге. Наш регион представлял там свои проекты. По итогам мероприятия подписано более 15 соглашений о сотрудничестве. Глава региона Дмитрий Азаров выделил договор с Агентством по технологическому развитию. Он предусматривает реализацию 

28 мая 2018, 05:13
Самарское УФАС возбудило дело против мэрии Сызрани

Самарское УФАС возбудило дело против мэрии Сызрани

Региональные антоимонопольщики возбудили дело против мэрии Сызрани. Чиновников уличили в неисполнении требований ведомства в части актуализации схемы теплоснабжения города. На горадминистрацию в ФАС пожаловалась «Сызранская теплоэнергетическая компания». Проверка установила, что местная "Жилищно-эксплуатационная служба" направила в мэрию письмо, в котором попросила 

28 мая 2018, 08:01
В Самарской области пьяный старпом судна уснул за штурвалом и оно врезалось в берег

В Самарской области пьяный старпом судна уснул за штурвалом и оно врезалось в берег

25 мая в Сызранском районе произошло ЧП на воде. Около села Печерское в берег Волги врезался сухогруз. На борту судна находились 14 человек и 2900 тонн зерна, которое было отправлено в Крым.

По информации силовиков, причиной происшествия стал человеческий 
28 мая 2018, 02:05
«Они так похожи на леденцы!»: В Сызрани 3-летний ребенок отравился гормональными препаратами

«Они так похожи на леденцы!»: В Сызрани 3-летний ребенок отравился гормональными препаратами

Несовершеннолетний с отравлением был госпитализирован в местную горбольницу. Об этом пишет «КТВ ЛУЧ».

В Сызрани 3-летний ребенок, увидев яркие разноцветные таблетки, съел их, приняв за леденцы. На самом деле это оказались … гормональные препараты. С отравлением он был 
27 мая 2018, 12:05
ПМЭФ-2018: Самарская область и «КамАЗ» заключили соглашение

ПМЭФ-2018: Самарская область и «КамАЗ» заключили соглашение

Глава региона Дмитрий Азаров работает в эти дни на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге – ПМЭФ-2018. Самарск­ая об­ласть представлена там своими про­ектами и инвест­иционным потенциалом. К подписанию подготовлено почти 20 соглашен­ий о сотрудничестве. Глава реги­о­на выделил договор с Аген­тством по 

25 мая 2018, 04:54
УФСБ России по Самарской области отмечает 100-летие со дня образования службы

УФСБ России по Самарской области отмечает 100-летие со дня образования службы

Сотрудники УФСБ России по Самарской области отмечают 100-летний юбилей службы. История регионального управления ведомства начинается с октября 1918 года. С тех пор задачи перед сотрудниками практически не изменились. Главное - вовремя распознать скрытые угрозы и своевременно принять меры. Среди ключевых 

24 мая 2018, 02:47
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