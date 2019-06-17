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Михаила Бабича назначили замминистра экономического развития
На федеральном политическом поле сегодня одна из самых обсуждаемых новостей - назначение бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте кабмина. Напомним, Бабич возглавлял российскую дипмиссию с 24 августа 2018 …
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17 июня 2019, 08:03
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Самарский Ростехнадзор возглавила Ирина Панфилова
Пост руководителя регионального Ростехнадзора заняла Ирина Панфилова. Ее предшественник Михаил Михайлин оставил кресло руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора еще в конце мая. По информации «Самарского обозрения», Михайлин подал в отставку в связи с выходом на пенсию.
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10 июня 2019, 10:16
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Тольяттинский "АВТОВАЗ" стал непубличным
Как слышится, так и пишется, но теперь все заглавными буквами. "АВТОВАЗ" официально изменил свой статус с публичного на непубличный. Крупнейший российский производитель легковых автомобилей зарегистрировал своё новое наименование: Акционерное общество "АВТОВАЗ", исключив из прежнего указание на публичность. Это освобождает компанию …
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6 июня 2019, 08:22
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Тольяттинский «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля Lada XRAY
Тольяттинский автогигант отзывает 933 автомобиля марки Lada XRAY. Об этом информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат машины, которые были проданы с января этого года по сегодняшний день. Их VIN-коды можно посмотреть здесь. Как говорится …
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5 июня 2019, 11:18
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«АвтоВАЗ» отзывает больше 500 Lada XRAY Cross
«АвтоВАЗ» в срочном порядке отзывает свыше 500 автомобилей Lada XRAY Cross. Причиной такого решения тольяттинского автогиганта стали возможные несоответствия вала электроусилителя рулевого управления. Как информирует LadaOnline, соответствующее предписание разослано руководителям дилерской сети LADA. Автоторговцам рекомендуется «связаться устно по телефону с …
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27 мая 2019, 06:53
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В Самарской области продлили конкурс на пост министра культуры
Конкурс на должность министра культуры Самарской области продлили до 1 августа. Такое решение предложила комиссия по отбору кандидатов под председательством заместителя правительства Самарской области Александра Фетисова. Члены жюри посчитали, что времени, отведенного регламентом на подготовку потенциальными министрами концепции развития сферы …
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27 мая 2019, 04:58
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Александр Нефедов может стать депутатом Самарской губдумы
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23 мая 2019, 11:44
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Александр Нефедов станет советником губернатора
Стало известно, что Александр Нефедов станет советником губернатора Самарской области. В понедельник, 20 мая, он сложил полномочия первого вице-губернатора — председателя регионального правительства.
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20 мая 2019, 04:54
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Александр Андриянов снова возглавил самарский департамент экономразвития
Новые кадровые перестановки в мэрии Самары: исполняющим обязанности руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли назначен Александр Андриянов. Соответствующие данные появились на сайте городской администрации. Ранее он уже руководил этим же ведомством с приставкой «и.о.», но в в конце марта …
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16 мая 2019, 11:51
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Назначен начальник Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области
Начальником Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области назначен полковник полиции Евгений Нечаев. До этого - с сентября прошлого года он работал в должности с приставкой «врио». Ранее являлся замначальника этого же подразделения.
Напомним, место стало вакантным …
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26 апреля 2019, 02:11
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Внук бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП на каршеринговом авто и сбежал
Камера наружного наблюдения засняла смертельное ДТП с участием внука бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» в Москве. Авария произошла в субботу, 13 апреля. Дорожные полицейские обратили внимание на иномарку, которая ехала с превышением скорости у Воробьевых гор. Они потребовали от водителя остановить «Мерседес», …
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16 апреля 2019, 10:22
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Валерьян Панфилов войдет в Совет директоров ПФК "Крылья Советов"
Зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов на встрече с болельщиками 6 февраля рассказал о задачах, которые стоят перед футбольным клубом "Крылья Советов". Ведётся работа по увеличению размера спонсорских средств в доле доходов. Разрабатывается новая структура, причем изучалась структура европейских клубов, …
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6 февраля 2019, 08:46
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Кадровые перестановки произошли в Самарском Газбанке
Собрание акционеров финансового учреждения избрало нового председателя Совета Директоров. Место Александра Дроздова занял Ашот Марьян. Он пришёл в банк из Государственной корпорации РОСТЕХ, где был заместителем генерального директора Холдинга "СПЛАВ" по инвестициям и военно-техническому сотрудничеству, ранее работал в государственных и …
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26 июня 2017, 08:57
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На АвтоВАЗе прошло внеочередное собрание Совета директоров
На АвтоВАЗе прошло внеочередное собрание Совета директоров. На нем шла речь об увеличении уставного капитала компании «путем эмиссии дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке». Совет должен был определить стоимость ценных бумаг, которые купит французский концерн Renault. Результаты переговоров станут известны …
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8 февраля 2017, 09:51
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АвтоВАЗ объявил о проведении допэмиссии почти на 30 млрд рублей
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7 декабря 2016, 03:55
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