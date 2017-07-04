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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Самарские машиностроители провели на Грушинском фестивале несколько творческих конкурсов

Самарские машиностроители провели на Грушинском фестивале несколько творческих конкурсов

Самарские машиностроители занимаются не только поддержкой промышленных предприятий региона, но и активно участвуют в культурной жизни губернии. На 44-м фестивале авторской песни имени Валерия Грушина, который традиционно прошел на Мастрюковских озерах, региональное отделение СоюзМаш провело сразу несколько мероприятий. Во-первых, наградили 

4 июля 2017, 02:26
Владимир Гутенев: «Технический прогресс - это благо»

Владимир Гутенев: «Технический прогресс - это благо»

Перспективы трудоустройства, будущее российской промышленности и альтернативная служба в армии. Эти и другие вопросы волнуют молодых самарцев. Откровенный разговор с молодежным активом области состоялся у депутата Государственной думы, первого вице-президента Союза Машиностроителей России, депутата Госдумы Владимира Гутенева.

Открыто и без официоза. 

3 июля 2017, 12:31
В Самаре проходят соревнования лучших молодых специалистов Роскосмоса по стандартам WorldSkills

В Самаре проходят соревнования лучших молодых специалистов Роскосмоса по стандартам WorldSkills

В Самаре дан старт корпоративному чемпионату отечественной ракетно-космической отрасли «Молодые профессионалы». Соревнования специалистов Роскосмоса проходят по стандартам WorldSkills.

Фрезерные и токарные работы, инженерная графика и прототипирование, электроника и сварочные технологии. Молодые специалисты Роскосмоса в течение четырех дней соревнуются за звание лучших 

26 июня 2017, 04:54
Самарский машиностроительный колледж принимает участие в пилотном проекте World Skills

Самарский машиностроительный колледж принимает участие в пилотном проекте World Skills

Самарский машиностроительный колледж, который входит в крупнейшую общественную организацию страны "Союз машиностроителей России", принимает участие в пилотном проекте по сдаче экзаменов по международным стандартам World Skills. Задание студенты закончили выполнять сегодня. Работу студентов оценивают преподаватели других технических колледжей региона, прошедшие 

23 июня 2017, 08:54
Самарский завод «Кузнецов» получит 8 млрд рублей

Самарский завод «Кузнецов» получит 8 млрд рублей

Акционерное общество «Оборонпром» стало владельцем 7 с половиной процентов уставного капитала самарского завода «Кузнецов», а госкорпорация «Ростех» увеличила свою долю в предприятии до 14 процентов. Об этом говорится в сообщении компании. Изменения зафиксированы после размещения дополнительной эмиссии «Кузнецова».

Как уже сообщала 

14 июня 2017, 04:14
«Кузнецов» увеличит капитал на 27 миллиардов

«Кузнецов» увеличит капитал на 27 миллиардов

Госкорпорация Ростех увеличит уставный капитал ПАО «Кузнецов» и инвестирует средства в развитие завода. На общем собрании Совета директоров самарского предприятия, которое состоится 30 июня, планируется одобрить очередную допэмиссию акций. Будет размещено 2 миллиона 700 тысяч ценных бумаг номинальной стоимостью 1 

30 мая 2017, 10:18
Самарский «Кузнецов» выпустит двигатели для Минобороны

Самарский «Кузнецов» выпустит двигатели для Минобороны

Самарский завод «Кузнецов» в этом году планирует приступить к серийному производству двигателей НК-32 для стратегических бомбардировщиков ТУ-160. Об этом «ТЕРРЕ» в эксклюзивном интервью рассказал управляющий директор предприятия Сергей Павлинич. Пока речь идет о выпуске первой, разработанной еще в СССР, версии 
20 марта 2017, 11:23
Самарский завод «Кузнецов» приостановил размещение эмиссионых ценных бумаг

Самарский завод «Кузнецов» приостановил размещение эмиссионых ценных бумаг

Самарский завод «Кузнецов» приостановил размещение эмиссионых ценных бумаг, сообщает официальный сайт компании. Речь идет об именных обыкновенных бездокументарных акциях, выпущенных в июне 2014 года. Предполагалось эмитировать 800 тысяч акций по цене 10 тысяч рублей за каждую. Общая сумма допэмиссии составляла 

13 января 2017, 11:23
В Чапаевске молоко и сыр для подростков едва не купили на 150 тысяч дороже

В Чапаевске молоко и сыр для подростков едва не купили на 150 тысяч дороже

Нарушения при формировании госзаказа выявил областной Госфинконтроль.
Служба установила, что ГКУ "Чапаевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" запланировал приобрести молоко на 33% дороже его средней стоимости. На 36% больше учреждение было готово заплатить за варенец,  и на 32% за сыр.
Госфинконтроль 

20 октября 2016, 05:41
Самарский «Авиакор» может получить крупный заказ от МВД на 1,6 млрд рублей

Самарский «Авиакор» может получить крупный заказ от МВД на 1,6 млрд рублей

Самарский завод «Авиакор» может получить крупный госзаказ. Министерство внутренних дел объявило тендер на поставку самолета «Ту-154м» в варианте «Салон» стоимостью в 1 миллиард 597 миллионов рублей.

Как говорится в сопроводительной документации, лайнер должен быть предназначен для перевозки служебных пассажиров 
15 сентября 2015, 05:41
В регионе может появиться 20 тысяч рабочих мест

В регионе может появиться 20 тысяч рабочих мест

Самарский авиационный завод «Авиакор» в ближайшее время получит крупный госзаказ. Какой именно, пока держится в секрете.

Не исключено, что это будет серийное производство среднемагистрального самолета "Ил-114", который может стать альтернативой для "Ан-140". Напомним, его сборка была свернута в связи 
31 июля 2015, 03:40
Губернские СИЗО и колонии получат творог на 4 355 000 рублей

Губернские СИЗО и колонии получат творог на 4 355 000 рублей

На сайте госзакупок появился соответствующий заказ. Как говорится в пояснительной документации, продукт поступит в рамках государственного оборонного заказа на 2015 год. Всего будет закуплено порядка 35 тысяч килограммов массы на общую сумму 4 355 000 рублей. Согласно требованиям, массовая доля 
9 июня 2015, 02:42
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