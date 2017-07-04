ПАО «Кузнецов» опубликовало итоги работы в 2016 году. Как следует из годового отчета компании, чистый убыток увеличился почти в четыре раза с 1 миллиарда до 3 миллиардов 959 миллионов рублей. Поэтому годовое вознаграждение членам совета директоров предприятия не выплачивалось. А вот четверо членов ревизионной комиссии получили по 250 тысяч рублей. Основными причинами роста убытков, в том числе, называют увеличение процентных платежей по кредитам и доначисления в различные резервы. К слову, из того же отчета следует, что в прошлом году предприятие открыло две дополнительные кредитные линии суммарно на 7 миллиардов рублей. Кроме того, в конце 4 квартала «Кузнецов» получил в качестве господдержки еще 4 миллиарда. Средства были направлены по целевому назначению на погашение части портфеля кредитов и займов. Несмотря на это, предприятие по-прежнему продолжает испытывать острый дефицит оборотных средств, что сказывается на ликвидности и платежеспособности. С учетом того, что доля госзаказа в общем объеме выпускаемой продукции составляет 90%, можно говорить о гарантировании определенной стабильности в работе завода. В то же время, контракты с Минобороны создают и некоторые проблемы, например, часть двигателей для стратегической авиации поступили на капремонт в конце года, а сам цикл работ занимает до 8 месяцев из-за чего «Кузнецов» несет локальные убытки. Напомним, ПАО «Кузнецов» входит в одну из крупнейших общественных организаций страны – «Союз машиностроителей России».
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