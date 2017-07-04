Самарский авиационный завод «Авиакор» в ближайшее время получит крупный госзаказ. Какой именно, пока держится в секрете.



Не исключено, что это будет серийное производство среднемагистрального самолета "Ил-114", который может стать альтернативой для "Ан-140". Напомним, его сборка была свернута в связи …