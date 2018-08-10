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Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина
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10 августа 2018, 07:18
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Лже-террорист из Самары получил два года
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10 августа 2018, 07:00
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Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ»: главные темы
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10 августа 2018, 06:08
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23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре
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10 августа 2018, 05:26
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Автозаправки «Роснефти» в Самарской области выставлены на продажу
Компания «Роснефть» начала продажу ряда автозаправочных станций в Самарской, Саратовской, Тамбовской, Орловской, Смоленской и Костромской областях. На такую меру госкомпания пошла после предписания Федеральной антимонопольной службы России сократить долю на рынке розничной реализации нефтепродуктов в тех регионах, где они превысили …
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8 мая 2014, 12:51
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ФАС выяснила, сколько платят «Ашану» его поставщики за участие в промоакциях
На сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) впервые опубликованы данные, показывающие, в какую сумму может обходиться поставщикам продуктов участие в промоакциях ритейлеров. Служба изучила, сколько заплатили поставщики молока и молочной продукции сети «Ашан» за услуги «по рекламированию товаров путем демонстрации образцов» (выкладка товаров …
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2 апреля 2014, 11:16
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ФАС проверит фиктивные услуги розничных сетей
В ходе следующей волны проверок розничных продовольственных сетей Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет разобраться, насколько реальными и востребованными являются услуги продавцов поставщикам, сообщают "Ведомости". Об этом на форуме «Российская розничная торговля», организованном Институтом Адама Смита, заявил начальник управления ведомства Тимофей …
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27 марта 2014, 03:04
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Крупные импортеры рыбы «Русское море» и "Северная компания" создали картель
С помощью Россельхознадзора они оказывали давление на норвежских поставщиков семги и форели – так считает Федеральная антимонопольная служба, отмечают "Ведомости".
«Нам сказали, что если мы подпишем эти эксклюзивные договоры, то у нас никогда не будет проблем с Россельхознадзором», – сообщил Федеральной антимонопольной …
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19 июля 2013, 10:20