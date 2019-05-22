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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В блогах: про киоски на ул. Авроры

В блогах: про киоски на ул. Авроры

Блогер Дмитрий Павлов продолжил скандальную тему киосков, невесть откуда появившихся на Аэродромной, рядом с пересечением с ул. Авроры. По мнению автора, скандал только начинается. "Несмотря на общегородской шухер, на днях количество объектов явно увеличилось и металлоконструкции уже покрасили, - 
21 мая 2019, 08:38
Министр экономического развития Дмитрий Богданов рассказал, как разрешилась ситуация с Самарской стоматологической поликлиникой № 2

Министр экономического развития Дмитрий Богданов рассказал, как разрешилась ситуация с Самарской стоматологической поликлиникой № 2

Самарская область вошла в Топ-6 регионов-лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства. На вершине рейтинга субъектов 63-й регион оказался вместе с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Башкортостаном и Ханты-Мансийским округом. Охотнее всего инвесторы заходят в проекты в сфере инфраструктурного развития и здравоохранения. 
17 мая 2019, 05:45
В Самарской области могут провести пивной фестиваль

В Самарской области могут провести пивной фестиваль

В Самарской области могут в будущем организовать пивной фестиваль — идея была озвучена15 мая на совещании, посвященном развитию туристической отрасли в регионе. 

- По моим ощущениям, отрасль туризма у нас остаётся серьёзно недооцененной. Мы обладаем колоссальным ресурсом и нереализованным потенциалом,- 
16 мая 2019, 01:24
«Роснефть» может переехать в Самару

«Роснефть» может переехать в Самару

В России могут предложить госкомпаниям покинуть головные офисы в Москве и Петербурге. Об этом говорится в проекте пространственного развития регионов, подготовленном Минэкономразвития. Документ внесен на рассмотрение в правительство. Всего в тексте значатся 118 предложений, как развивать регионы. Одно из них 
16 мая 2019, 08:52
Гендиректора «Современных медицинских технологий» могут отправить в колонию на 4 года

Гендиректора «Современных медицинских технологий» могут отправить в колонию на 4 года

Гендиректор «Современных медицинских технологий» Сергей Шатило может провести в местах не столь отдаленных 4 года. На таком сроке для него настаивает прокуратура, которая сегодня обозначила свою позицию в прениях по «картельному делу». Напомним, что оно возникло в 2016 году, речь 
11 апреля 2019, 08:57
«Пироговка» не смогла обанкротить СМТ

«Пироговка» не смогла обанкротить СМТ

«Самарской городской клинической больнице №1 имени Пирогова» не удалось с первого раза обанкротить скандально известную фирму «Современные медицинские технологии», руководителем которой является предприниматель Сергей Шатило. После того, как областной арбитраж отказался удовлетворять иск медучреждения о признании СМТ несостоятельной, оно обратилось 

9 апреля 2019, 05:46
Суд отказал Шатило в передаче кассационных жалоб судебной коллегии по экономическим спорам

Суд отказал Шатило в передаче кассационных жалоб судебной коллегии по экономическим спорам

Верховный суд России отказал в передаче кассационных жалоб компаний «Современные медицинские технологии» и «Джи И Хэлскеа», а также экс-замминистра здравоохранения Самарской области Альберта Навасардяна для рассмотрения судебной коллегии по экономическим спорам, сообщает региональное УФАС.

«Суд не нашел оснований для 
3 апреля 2019, 07:01
О ценах на бензин и «СМТ»: эксклюзивное интервью главы регионального УФАС Леонида Пака

О ценах на бензин и «СМТ»: эксклюзивное интервью главы регионального УФАС Леонида Пака

Бензин на автозаправках 63-го региона в ближайшее время дорожать не должен. Таков прогноз мониторящих рынок антимонопольщиков. Исключение - дизельное топливо в связи с переходом с летнего на зимний вариант. Здесь рост может составить 2-3 рубля за литр. Между тем, в 
5 декабря 2018, 09:52
Уголовное дело на Сергея Шатило передано в суд

Уголовное дело на Сергея Шатило передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило. Он обвиняется сразу по двум статьям уголовного кодекса: «покушение на незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере и сбыт незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере».

По версии 

3 августа 2018, 03:47
Всем

Всем "стучать!" - самарское УФАС запустило «горячую линию» по контролю за повышением цен

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области запустило горячую линию для контроля за повышением цен. Сообщать о фактах завышения цен на сельхозпродукцию, сырье и продовольствие можно по номеру 8-937-176-49-05. Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00.  

23 августа 2014, 05:29
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