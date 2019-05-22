Всем "стучать!" - самарское УФАС запустило «горячую линию» по контролю за повышением цен Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области запустило горячую линию для контроля за повышением цен. Сообщать о фактах завышения цен на сельхозпродукцию, сырье и продовольствие можно по номеру 8-937-176-49-05. Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00. …