|
«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
|
23 мая 2019, 09:23
|
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
|
23 мая 2019, 08:06
|
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
|
23 мая 2019, 05:31
|
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
|
23 мая 2019, 05:06
|
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
|
23 мая 2019, 04:57
|
В блогах: про киоски на ул. Авроры
Блогер Дмитрий Павлов продолжил скандальную тему киосков, невесть откуда появившихся на Аэродромной, рядом с пересечением с ул. Авроры. По мнению автора, скандал только начинается. "Несмотря на общегородской шухер, на днях количество объектов явно увеличилось и металлоконструкции уже покрасили, - …
|
21 мая 2019, 08:38
|
Министр экономического развития Дмитрий Богданов рассказал, как разрешилась ситуация с Самарской стоматологической поликлиникой № 2
Самарская область вошла в Топ-6 регионов-лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства. На вершине рейтинга субъектов 63-й регион оказался вместе с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Башкортостаном и Ханты-Мансийским округом. Охотнее всего инвесторы заходят в проекты в сфере инфраструктурного развития и здравоохранения. …
|
17 мая 2019, 05:45
|
В Самарской области могут провести пивной фестиваль
В Самарской области могут в будущем организовать пивной фестиваль — идея была озвучена15 мая на совещании, посвященном развитию туристической отрасли в регионе.
|
16 мая 2019, 01:24
|
«Роснефть» может переехать в Самару
В России могут предложить госкомпаниям покинуть головные офисы в Москве и Петербурге. Об этом говорится в проекте пространственного развития регионов, подготовленном Минэкономразвития. Документ внесен на рассмотрение в правительство. Всего в тексте значатся 118 предложений, как развивать регионы. Одно из них …
|
16 мая 2019, 08:52
|
Гендиректора «Современных медицинских технологий» могут отправить в колонию на 4 года
|
11 апреля 2019, 08:57
|
«Пироговка» не смогла обанкротить СМТ
«Самарской городской клинической больнице №1 имени Пирогова» не удалось с первого раза обанкротить скандально известную фирму «Современные медицинские технологии», руководителем которой является предприниматель Сергей Шатило. После того, как областной арбитраж отказался удовлетворять иск медучреждения о признании СМТ несостоятельной, оно обратилось …
|
9 апреля 2019, 05:46
|
Суд отказал Шатило в передаче кассационных жалоб судебной коллегии по экономическим спорам
Верховный суд России отказал в передаче кассационных жалоб компаний «Современные медицинские технологии» и «Джи И Хэлскеа», а также экс-замминистра здравоохранения Самарской области Альберта Навасардяна для рассмотрения судебной коллегии по экономическим спорам, сообщает региональное УФАС.
«Суд не нашел оснований для …
|
3 апреля 2019, 07:01
|
О ценах на бензин и «СМТ»: эксклюзивное интервью главы регионального УФАС Леонида Пака
|
5 декабря 2018, 09:52
|
Уголовное дело на Сергея Шатило передано в суд
Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило. Он обвиняется сразу по двум статьям уголовного кодекса: «покушение на незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере и сбыт незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере».
По версии …
|
3 августа 2018, 03:47
|
Всем "стучать!" - самарское УФАС запустило «горячую линию» по контролю за повышением цен
|
23 августа 2014, 05:29
Мы Вам перезвоним!